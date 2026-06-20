Cuando Juego de Tronos llegó a Los Barruecos: el impulso turístico que aún perdura en Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres continúa consolidando su posición como uno de los destinos extremeños vinculados al turismo cinematográfico. El alcalde de la localidad, Alfredo Aguilera, ha participado en el I Foro de Pueblos de Película, celebrado entre los días 17 y 19 de junio en las localidades burgalesas de Santo Domingo de Silos y Covarrubias, en representación de uno de los municipios fundadores de esta red nacional que, apenas siete meses después de su creación, ya agrupa a 24 localidades de toda España.

El encuentro ha servido para analizar el creciente impacto del denominado turismo de pantalla, una modalidad turística vinculada a los escenarios que han servido de plató para películas, series de televisión o campañas publicitarias. Un fenómeno que, según los estudios del Observatorio del Turismo de Pantalla, influye cada vez más en la elección de destinos por parte de los viajeros, atraídos por los lugares que han descubierto previamente a través de la ficción audiovisual.

Durante las jornadas, representantes municipales, empresas especializadas y entidades colaboradoras abordaron distintas estrategias para aprovechar el patrimonio audiovisual de los territorios, generar sinergias entre los municipios integrantes de la red y diseñar productos turísticos capaces de traducir la popularidad de los rodajes en desarrollo económico y oportunidades para las poblaciones participantes.

Foto de familia del Foro de Pueblos de Película. / Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

La Red de Pueblos de Película nació precisamente con esa vocación: convertir los escenarios de rodaje en una herramienta de promoción turística sostenible que permita diversificar la oferta de los municipios y reforzar su visibilidad a nivel nacional e internacional.

En este contexto, Alfredo Aguilera destacó la experiencia de Malpartida de Cáceres como uno de los referentes del turismo cinematográfico en Extremadura gracias, principalmente, al impacto generado por el rodaje de la serie de HBO Juego de Tronos y por otras producciones audiovisuales desarrolladas posteriormente en el municipio.

"Malpartida de Cáceres forma parte de esta red para aportar nuestra experiencia y seguir aprendiendo de otros destinos que también han sabido aprovechar el potencial de los rodajes. Es un recurso turístico cada vez más potente y un complemento perfecto a la amplia oferta patrimonial, cultural y natural que ya posee nuestro municipio", señaló el alcalde.

El legado de Juego de Tronos

La vinculación de Malpartida de Cáceres con el turismo de pantalla tiene un nombre propio: Los Barruecos. Este singular monumento natural, caracterizado por sus enormes formaciones graníticas, fue elegido por la productora de la popular serie Juego de Tronos para recrear uno de los momentos más espectaculares de toda la ficción: la batalla conocida como 'El botín de guerra', incluida en el cuarto episodio de la séptima temporada.

Las imágenes de dragones sobrevolando el paisaje cacereño dieron la vuelta al mundo y situaron a Los Barruecos en el mapa internacional. Millones de espectadores pudieron contemplar un escenario natural que hasta entonces era conocido principalmente dentro del ámbito regional y nacional.

Turistas en el escenario de Juego de Tronos. Barrueco de Arriba. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Aquel rodaje supuso un antes y un después para la promoción turística de la localidad. El nombre de Malpartida de Cáceres comenzó a aparecer en medios especializados, guías de viaje y rutas temáticas relacionadas con la serie, generando un interés creciente entre aficionados procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

La repercusión se tradujo en un incremento de visitantes atraídos por la posibilidad de recorrer los escenarios reales donde se grabaron algunas de las secuencias más recordadas de la producción de HBO. Muchos de ellos aprovechan además su estancia para descubrir otros recursos turísticos del municipio, como el Museo Vostell, el patrimonio urbano o la riqueza medioambiental de Los Barruecos.

Años después de aquel rodaje, el efecto Juego de Tronos continúa siendo un importante reclamo turístico para Malpartida de Cáceres. La presencia en la Red de Pueblos de Película busca precisamente reforzar esa línea de trabajo y convertir el patrimonio audiovisual en una herramienta estable de promoción territorial.

El foro celebrado en Burgos ha permitido compartir experiencias con otros municipios españoles que también han servido como escenario de grandes producciones cinematográficas y televisivas, en una apuesta conjunta por aprovechar un fenómeno turístico que no deja de crecer y que encuentra en lugares como Malpartida de Cáceres un ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en una oportunidad real para el desarrollo local.