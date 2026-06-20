Una nueva pasarela peatonal amplía el disfrute del puente romano de Alcántara sobre el Tajo

La histórica silueta del puente romano de Alcántara puede contemplarse desde este jueves desde una perspectiva completamente nueva. La nueva pasarela peatonal integrada en el viaducto que acompaña al monumento sobre el río Tajo ha quedado abierta al uso ciudadano, ofreciendo a vecinos y visitantes una forma inédita de recorrer y disfrutar uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de Extremadura.

La infraestructura, con una anchura de 3,5 metros y físicamente separada de la calzada, permite el tránsito seguro de peatones y amplía las posibilidades de movilidad en una zona de gran valor histórico y paisajístico. Su puesta en funcionamiento supone un paso más en la transformación del entorno del puente romano, declarado uno de los grandes referentes de la ingeniería de la antigua Roma.

Imagen de la nueva pasarela. / Junta de Extremadura

Más allá de su utilidad práctica, la pasarela nace con una clara vocación turística y patrimonial. Desde su recorrido se obtienen vistas privilegiadas tanto del puente romano como de la presa de Alcántara, convirtiéndose en un auténtico balcón sobre el Tajo y en un nuevo punto de observación para quienes visitan la localidad.

Un anillo peatonal entre los dos puentes

La actuación forma parte de un proyecto más amplio que contempla la creación de un anillo de circulación peatonal entre ambos puentes. Una vez completado el conjunto de las intervenciones previstas, los visitantes podrán realizar un recorrido continuo a pie que partirá desde un nuevo aparcamiento y permitirá contemplar el monumento desde diferentes ángulos, algo hasta ahora imposible.

El objetivo es reforzar la puesta en valor del patrimonio histórico de Alcántara y enriquecer la experiencia de quienes se acercan a conocer uno de los monumentos más reconocidos de la provincia de Cáceres. La combinación de movilidad, paisaje y patrimonio busca convertir el entorno en un espacio más accesible, atractivo y amable para el paseo.

Con la apertura de la pasarela, el nuevo puente de Alcántara consolida así una función que va más allá de servir como alternativa para el tráfico rodado. La infraestructura se integra ahora en la vida cotidiana de la localidad y se convierte también en un lugar para caminar, detenerse a contemplar el paisaje y redescubrir la grandeza de un puente que, casi dos mil años después de su construcción, sigue siendo el gran símbolo de Alcántara.

El puente

Construido entre los años 104 y 106 d. C. durante el reinado del emperador Trajano, el puente romano de Alcántara está considerado una de las obras maestras de la ingeniería civil romana. Su autor fue el arquitecto Cayo Julio Lacer, cuyo nombre ha quedado inmortalizado en el pequeño templo levantado junto al propio puente, un elemento singular que aún hoy se conserva.

Con una longitud superior a los 190 metros y una altura que alcanza los 58 metros sobre el cauce del Tajo, la estructura fue concebida para garantizar el paso de la calzada romana que conectaba importantes núcleos de la antigua Lusitania. Su construcción supuso un desafío técnico extraordinario para la época, salvando uno de los tramos más abruptos del río mediante seis arcos de diferentes dimensiones apoyados sobre sólidos pilares de granito.

Imagen del puente de Alcántara. / Junta de Extremadura

A lo largo de casi dos mil años de historia, el puente ha sobrevivido a guerras, riadas y conflictos que provocaron la destrucción parcial de algunos de sus arcos. Las sucesivas reconstrucciones permitieron preservar una obra que continuó siendo esencial para las comunicaciones de la zona durante siglos. De hecho, las intervenciones realizadas entre los siglos XVI y XIX respetaron en gran medida el diseño original romano, contribuyendo a mantener su excepcional estado de conservación.

Considerado uno de los puentes romanos mejor conservados del mundo, el monumento ha trascendido su función original para convertirse en un símbolo de Extremadura y en una de las imágenes más reconocibles del patrimonio histórico español. Su célebre inscripción, en la que se afirma que el puente fue construido para durar "por los siglos del mundo", ha terminado convirtiéndose en una de las definiciones más precisas de una obra que, veinte siglos después, continúa desafiando al tiempo sobre las aguas del Tajo.