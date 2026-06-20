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Fiestas del barrio

Vecinas del barrio del Perú de Trujillo se preparan para engalanar sus fiestas

Las vecinas preparan farolillos, cadenetas y adornos para llenar de color unas fiestas que celebran su segunda edición gracias al impulso de la Asociación Avenida del Perú.

Vecinas del Barrio del Perú en Trujillo haciendo farolillos

Vecinas del Barrio del Perú en Trujillo haciendo farolillos / CEDIDA

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Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

Las vecinas del barrio del Perú de Trujillo trabajan estos días en la confección de farolillos, flores, cadenetas y otros elementos decorativos con los que adornarán las calles con motivo de las fiestas del barrio, que se celebrarán el primer fin de semana de julio.

La iniciativa partió de Manoli Luengo, una de las organizadoras, con el objetivo de ofrecer una actividad de entretenimiento a las personas mayores del barrio. Según explican desde la organización, en la zona ya se impulsaban propuestas dirigidas a los niños, pero faltaban actividades pensadas especialmente para los mayores.

El taller se ha desarrollado de lunes a jueves, en horario de tarde, y en él las participantes han aprendido a elaborar distintos tipos de farolillos de papel, cadenetas y adornos tradicionales para decorar la verbena. “La idea era que las personas mayores estuvieran entretenidas, disfrutaran del tiempo haciendo algo y se sintieran activas”, señala una de las voluntarias.

Farolillos de papel realizado por las vecinas

Farolillos de papel realizado por las vecinas / CEDIDA

Las participantes han mostrado una gran implicación en los preparativos y, según destacan, “han estado muy contentas” durante el desarrollo de la actividad. Los adornos realizados servirán para dar color y ambiente festivo al barrio durante la celebración.

Estas fiestas del barrio del Perú cumplen este año su segunda edición y están impulsadas por la Asociación Avenida del Perú. La entidad se mantiene gracias a las cuotas de sus socios, que aportan cinco euros al año, además de otras actividades como rifas y propuestas vecinales.

Vecinas del Barrio del Perú en Trujillo haciendo farolillos

Vecinas del Barrio del Perú en Trujillo haciendo farolillos / CEDIDA

La asociación también participa en la decoración del barrio durante la Navidad y organiza iniciativas como rifas navideñas o la elaboración de cabezudos, con el objetivo de dinamizar la vida vecinal y fomentar la participación de los residentes.

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Con estos preparativos, el barrio del Perú vuelve a demostrar la implicación de sus vecinos y vecinas en unas fiestas que buscan reunir a todas las generaciones y llenar sus calles de convivencia, color y tradición.

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