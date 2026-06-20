"Para muchos vecinos era un problema enorme": Robledillo de la Vera recupera su farmacia

La pérdida de la única farmacia de Robledillo de la Vera supuso un duro golpe para los vecinos de este municipio verato. Especialmente para las personas mayores y para quienes dependen de tratamientos médicos continuos. Meses después de aquel cierre, la localidad ha conseguido recuperar este servicio esencial gracias a la apertura de un nuevo espacio farmacéutico impulsado con financiación de la Diputación de Cáceres.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha visitado este viernes las instalaciones acompañado por la alcaldesa, Marta Martín Fabián, en un acto que ha servido para poner en valor una actuación que busca garantizar el acceso a servicios básicos en el medio rural y contribuir a fijar población.

"Esto generó una enorme preocupación, especialmente entre las personas mayores y las que siguen tratamientos médicos continuos", recordó la alcaldesa durante la visita. Martín Fabián destacó que, tras el cierre de la farmacia, el establecimiento más cercano se encontraba en Losar de la Vera, a seis kilómetros de distancia, un desplazamiento que no siempre resulta sencillo para toda la población.

"Desde que la farmacia cerró, muchos vecinos y vecinas se sentían más vulnerables, especialmente quienes tienen más dificultades para desplazarse", señaló.

Financiación de la Diputación

La puesta en marcha del nuevo servicio ha sido posible gracias a una ayuda provincial de 29.000 euros incluida en las líneas destinadas a combatir la despoblación y garantizar el mantenimiento de servicios esenciales en los pequeños municipios.

El Ayuntamiento de Robledillo de la Vera ha acondicionado para ello unas dependencias municipales que albergan el nuevo espacio farmacéutico, operativo desde el pasado mes de octubre y convertido ya en un recurso fundamental para la vida diaria del municipio.

Galería | Robledillo de la Vera recupera su farmacia / Diputación de Cáceres

Durante su visita, Miguel Ángel Morales insistió en que el verdadero valor de esta actuación trasciende la inversión económica realizada. "No es poner el foco en los 29.000 euros, sino en el empeño y el compromiso de la Diputación por facilitar que las personas puedan seguir viviendo en los pequeños municipios de la provincia en condiciones de igualdad y con acceso a servicios básicos", afirmó.

El presidente provincial subrayó además que disponer de un servicio farmacéutico cercano resulta especialmente importante en localidades con una población envejecida, donde los desplazamientos pueden convertirse en una dificultad añadida para acceder a medicamentos y tratamientos.

Calidad de vida rural

La recuperación de este servicio se enmarca dentro de la estrategia provincial para reforzar la calidad de vida en el medio rural y evitar que la pérdida de servicios contribuya al declive demográfico de los pequeños municipios.

Para Morales, el caso de Robledillo de la Vera representa un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones puede traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía.

Galería | Robledillo de la Vera recupera su farmacia / Diputación de Cáceres

"La puesta en marcha de este recurso supone un nuevo ejemplo de colaboración para garantizar servicios básicos en el medio rural y reforzar la cohesión territorial, contribuyendo a que los pequeños municipios sigan siendo lugares atractivos para vivir y desarrollar proyectos de vida", señaló.

El presidente concluyó destacando que el nuevo botiquín farmacéutico demuestra cómo las inversiones públicas pueden tener un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. "Es un ejemplo claro de cómo las inversiones públicas pueden traducirse en servicios que mejoran el día a día de las personas y fortalecen nuestros pueblos".