La accesibilidad al territorio extremeño, en el punto de mira: "Un coto de caza no debería impedir el tránsito por un camino público"

La proliferación de alambradas, portones y cerramientos en el medio rural extremeño ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la conservación y el acceso a los caminos públicos. Asociaciones senderistas, colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas llevan años alertando de las dificultades que encuentran los ciudadanos para acceder libremente a parte del medio rural debido a esta problemática.

Una reivindicación en la que también se ha posicionado recientemente Manuel Trinidad, presidente del Club Universo Extremeño, tras compartir una reflexión sobre las crecientes limitaciones que, a su juicio, encuentran quienes intentan recorrer el campo extremeño.

La polémica surgió a raíz de una publicación realizada por Manuel en redes sociales tras recorrer un camino entre el Balneario de Fuentes del Trampal y Alcuéscar. Según explica, durante el trayecto tuvo la sensación de avanzar por un corredor completamente delimitado por vallas y cerramientos, sin posibilidad de desviarse del camino debido a la presencia constante de alambradas.

Aquella experiencia le llevó a plantearse una pregunta que, asegura, "comparten cada vez más usuarios del medio natural": hasta qué punto todos esos cerramientos son compatibles con la existencia de caminos públicos que, por ley, pertenecen al conjunto de la ciudadanía.

Una red histórica de miles de kilómetros

Aunque Trinidad aclara que no es especialista en legislación agraria, recuerda que los caminos públicos "forman parte del dominio público" y cuentan con una protección específica recogida en la normativa autonómica y estatal. En este sentido, destaca que son "bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables", lo que significa que no pueden venderse, apropiarse por el paso del tiempo ni ser embargados.

La cuestión adquiere una especial relevancia en Extremadura, una de las comunidades con mayor red de caminos y vías pecuarias de España. Según señala, la región cuenta con "decenas de miles de kilómetros de caminos públicos y más de 7.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas" vinculadas históricamente a la trashumancia.

Estas rutas no solo sirvieron para el desplazamiento ganadero entre Extremadura y los pastos del norte peninsular, sino que también actuaron durante siglos como corredores culturales y económicos. A través de ellas circularon formas de vida, conocimientos, tradiciones, músicas populares y elementos patrimoniales que todavía hoy forman parte de la identidad extremeña.

Denuncias recurrentes

Pese a la existencia de leyes que regulan y protegen estos espacios, el presidente del Club Universo Extremeño considera que la realidad sobre el terreno presenta numerosas dificultades.

En su análisis recuerda que desde hace años la "presencia de alambradas, cancelas, portones e incluso candados" dificultan o impiden el paso por caminos de titularidad pública.

A su juicio, uno de los principales problemas radica en la "lentitud de los procedimientos administrativos" destinados a recuperar espacios ocupados ilegalmente. Aunque las administraciones cuentan con mecanismos legales para actuar, considera que la falta de medios humanos y materiales dificulta una vigilancia efectiva de un territorio tan amplio como el extremeño.

La convivencia con la actividad cinegética

Otro de los factores que, según explica, influye en esta situación es el enorme "peso de la actividad cinegética" en Extremadura. Trinidad recuerda que gran parte del territorio regional está integrado en cotos de caza, la mayoría de carácter privado.

Y es que solo en la provincia de Cáceres existen más de 1,5 millones de hectáreas cinegéticas, repartidas entre cotos sociales, municipales y privados, lo que supone alrededor del 70 por ciento de la superficie total provincial. Esta realidad genera en ocasiones confusión entre los ciudadanos a la hora de distinguir qué espacios son realmente públicos y cuáles pertenecen a propiedades privadas.

Sin embargo, insiste en que "la existencia de un coto no debería impedir el tránsito por un camino público", salvo restricciones puntuales y justificadas por motivos de seguridad durante determinadas actividades cinegéticas.

Más que senderismo

La problemática va mucho más allá del ocio o la práctica deportiva. Trinidad sostiene que el cierre de caminos públicos puede afectar directamente a la movilidad entre núcleos rurales, dificultar el acceso a huertas, fuentes, ermitas o cementerios y limitar el desarrollo de actividades vinculadas al turismo rural.

También advierte de las "consecuencias patrimoniales". Las vías pecuarias y los antiguos caminos constituyen una parte esencial de la historia del territorio y forman parte de la memoria colectiva de generaciones enteras.

Por ello, considera que la pérdida progresiva de estos itinerarios supone también la "desaparición de elementos culturales" asociados al territorio y a la forma tradicional de relacionarse con el campo.

Inventariar, señalizar y proteger

Entre las posibles soluciones, Trinidad apuesta por completar y actualizar los inventarios municipales de caminos públicos, avanzar en los procesos de deslinde y mejorar la señalización sobre el terreno para evitar conflictos entre propietarios y usuarios.

Asimismo, reclama una "mayor agilidad administrativa" en los expedientes de recuperación de caminos ocupados y una implicación activa de vecinos, asociaciones y colectivos locales en la defensa de este patrimonio común.

En este sentido, destaca la importancia de herramientas ya disponibles como los sistemas cartográficos y de información geográfica que permiten consultar parte de la red pública de caminos, aunque considera que todavía queda mucho trabajo por realizar en numerosos municipios extremeños.

Un patrimonio que conecta pueblos y generaciones

Para Manuel Trinidad, el debate sobre los caminos públicos no debe plantearse como un enfrentamiento entre propietarios y ciudadanos, sino como una cuestión vinculada a la conservación de un patrimonio compartido.

En una región marcada por la despoblación y el envejecimiento demográfico, considera que mantener abiertos estos corredores históricos puede contribuir a generar oportunidades turísticas, reforzar la identidad rural y mejorar la conexión entre los habitantes y su territorio.