La comarca de La Vera, presente en el España-Arabia Saudí

No hay un fenómeno deportivo a nivel global tan mediático como es el Mundial de Fútbol que estamos viviendo estos días. Muchos españoles viven pendientes de los resultados y, cuando juega España, pegados al televisor. Ante miles de espectadores, si no millones, tres personas han mostrado ante las cámaras una bandera que para muchos habrá pasado desapercibida, pero para otros no. En el centro de esta se encuentra una figura con sombrero y bigote. Es el Peropalo de Villanueva de la Vera.

La imagen se vio durante el partido de España ante Arabia Saudí, que acabó con una contundente victoria española (4-0). En una de las celebraciones, tres personas sujetan una bandera nacional con esta figura en el centro y, tímidamente, se puede leer una mención al pueblo: Villanueva de la Vera.

Bandera con el Peropalo. / Cedida

¿Quién es el Peropalo?

Para quienes no conozcan esta tradición, el Peropalo es el protagonista de una de las fiestas más singulares y antiguas de Extremadura. Se celebra cada año durante el Carnaval en Villanueva de la Vera y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El personaje es un muñeco de tamaño humano confeccionado con ropa vieja, relleno de paja y coronado por un característico sombrero negro. Su rostro, con grandes ojos, prominente nariz y poblado bigote, es una de las imágenes más reconocibles del folclore extremeño. Durante varios días se convierte en el centro de una celebración que mezcla elementos festivos, rituales y satíricos cuya procedencia exacta sigue siendo objeto de debate entre historiadores y antropólogos.

La fiesta arranca con la colocación del muñeco en las calles del municipio y culmina el martes de Carnaval con uno de sus momentos más conocidos: el juicio popular y la posterior quema del Peropalo. Antes de ello, el personaje es sometido simbólicamente a un proceso en el que se le atribuyen todo tipo de culpas y pecados, en una representación cargada de humor y crítica social.

Villanueva de la Vera con su Peropalo. / El Periódico

Una tradición rodeada de misterio

El origen del Peropalo no está completamente claro. Existen numerosas teorías que lo relacionan con antiguos ritos paganos, ceremonias de purificación o representaciones populares de la justicia. Una de las hipótesis más extendidas sostiene que el muñeco simboliza todos los males acumulados durante el año y que su destrucción sirve para cerrar una etapa y comenzar otra.

Precisamente ese halo de misterio es uno de los elementos que han contribuido a mantener viva la tradición durante generaciones. En Villanueva de la Vera, el Peropalo no es solo una fiesta; es una seña de identidad profundamente arraigada en la localidad y uno de los acontecimientos más esperados del calendario.

GALERÍA | Las imágenes de Villanueva de la Vera ajusticia al PeroPalo / Jorge Armestar

De la Vera al Mundial

Por eso, la aparición de su figura en las gradas de un partido seguido por millones de personas no pasó desapercibida para muchos vecinos de la comarca. Lo que para la mayoría de espectadores era simplemente un dibujo sobre una bandera, para los habitantes de Villanueva de la Vera era un símbolo de su historia, sus costumbres y su pueblo.

No es la primera vez que las tradiciones veratas traspasan fronteras, pero sí una de las ocasiones en las que lo hacen ante una audiencia más multitudinaria. Durante unos segundos, entre cánticos, goles y celebraciones, el Peropalo encontró un inesperado escaparate internacional.

Y es que, a veces, en medio del mayor espectáculo deportivo del planeta, también hay espacio para que un pequeño rincón de Cáceres se asome al mundo.