La Diputación de Cáceres rescata la memoria de Baltasar Robledo, el alcalde de Cedillo que lideró la Resistencia contra Hitler

La Diputación de Cáceres continúa profundizando en la recuperación de la memoria de los cacereños que combatieron contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial a través del proyecto de investigación 'Baltasar Robledo: La Resistencia'. La iniciativa, impulsada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución provincial, ha dado un nuevo paso con una visita institucional a la ciudad francesa de Besançon, estrechamente vinculada a la vida y al destino del último alcalde republicano de Cedillo.

El proyecto, que comenzó el pasado año, tiene como objetivo rescatar, documentar y difundir las historias de los extremeños que formaron parte de la Resistencia francesa tras la Guerra Civil española. En el caso de Baltasar Robledo, la investigación ha permitido reconstruir una trayectoria marcada por el compromiso político y la lucha contra el fascismo, desde su etapa como alcalde republicano hasta su participación activa en la resistencia contra la ocupación alemana en Francia.

La visita a Besançon se enmarca en la colaboración que la Diputación mantiene con el Ayuntamiento de esta localidad francesa, una relación que ha facilitado la localización y recuperación de documentos fundamentales para la investigación. Entre ellos figuran archivos relacionados con la actividad política y personal de Robledo durante su exilio en Francia, donde fue detenido, juzgado por un tribunal militar alemán y finalmente ejecutado junto a otros resistentes el 26 de septiembre de 1943.

Homenaje en la tumba del alcalde republicano

La delegación estuvo integrada por el jefe del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, Fernando Ayala, y el alcalde de Cedillo, Antonio González, acompañados por la concejala de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Besançon, Emmannuelle Meunier.

La jornada comenzó con un homenaje ante la tumba de Baltasar Robledo en el cementerio de Saint Claude, un espacio que alberga las sepulturas de numerosos combatientes de las dos guerras mundiales y que se ha convertido en un lugar de memoria para quienes lucharon contra el totalitarismo.

Galería | La diputación de Cáceres rescata la memoria de Baltasar Robledo / Diputación de Cáceres

Al acto asistió también Jean Jacques Compagnon, sobrino de Jean Auguste Compagnon, uno de los resistentes franceses fusilados junto a Robledo y al español Saturnino Trabado. Los tres formaban parte del grupo de resistencia 'Marius Vallet', una organización clandestina que desarrolló actividades contra la ocupación nazi en la región.

La sentencia que revela su papel en la Resistencia

La visita continuó en la Ciudadela de Besançon, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde se conserva una réplica de los postes de fusilamiento levantada en el mismo lugar donde fueron ejecutados los miembros de la resistencia en septiembre de 1943.

La delegación recorrió también el Museo de la Resistencia y la Deportación de Besançon, una institución que custodia parte de la documentación esencial para el proyecto. Entre los fondos conservados figuran la sentencia de muerte de Baltasar Robledo, su partida de nacimiento y numerosos testimonios escritos y orales que acreditan su relevancia dentro de la organización clandestina.

Galería | La diputación de Cáceres rescata la memoria de Baltasar Robledo / Diputación de Cáceres

La documentación consultada confirma que Robledo desempeñó un papel destacado en la formación y dirección del grupo 'Marius Vallet' y participó en distintas acciones de sabotaje contra las fuerzas de ocupación alemanas. De hecho, la propia sentencia dictada por el tribunal militar nazi señala que "quería, por su actividad para el Frente Nacional, combatir contra Alemania".

Del exilio a la lucha contra el nazismo

La investigación impulsada por la Diputación toma como punto de partida la figura de Baltasar Robledo, último alcalde republicano de Cedillo. Tras combatir durante la Guerra Civil española, se exilió primero en Portugal y posteriormente en Francia, donde se integró en la lucha contra la ocupación nazi.

A través de este proyecto, los investigadores buscan reconstruir no solo su historia personal, sino también la de otros cacereños que participaron en la Resistencia francesa, una página poco conocida de la historia extremeña y española.

Baltasar Robledo. / Diputación de Cáceres

Para ello, el Servicio de Memoria Histórica y Democrática mantiene contactos con archivos, museos, asociaciones e instituciones de España, Francia y Portugal con el objetivo de localizar nuevas fuentes documentales que permitan completar estas biografías.

Difusión y reconocimiento

La investigación se encuentra todavía en fase de documentación, aunque la Diputación ya trabaja en futuras acciones de divulgación para acercar estos hallazgos a la ciudadanía.

Entre las iniciativas previstas figura la reedición del libro del autor cedillano Manuel Sánchez González, 'Baltasar Robledo Gordo. Un alcalde desconocido', cuya publicación será presentada próximamente.

Galería | La diputación de Cáceres rescata la memoria de Baltasar Robledo / Diputación de Cáceres

El proyecto contempla además la organización de exposiciones, conferencias, publicaciones y actividades educativas destinadas a difundir el legado de quienes combatieron el fascismo y a reforzar el reconocimiento público de las víctimas del franquismo y del nazismo.

Con ello, la Diputación de Cáceres pretende preservar la memoria de hombres y mujeres que defendieron la libertad y la democracia más allá de las fronteras españolas, recuperando unas historias que durante décadas permanecieron prácticamente olvidadas.