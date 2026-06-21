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¿Cómo incorporar jóvenes cualificados a una empresa? Una jornada en Miajadas da las claves

El programa Tandempresa, impulsado por la Junta de Extremadura, busca facilitar la integración de estudiantes en la FP Dual para mejorar la empleabilidad juvenil

Mercado de Abastos de Miajadas.

Mercado de Abastos de Miajadas. / Rtv Miajadas

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Pablo Parra

Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres celebrará este lunes, a partir de las 20.30 horas, una charla-coloquio en el Mercado de Abastos de Miajadas con el objetivo de dar a conocer las ventajas y oportunidades que ofrece la Formación Profesional Dual a empresas, autónomos y profesionales de la comarca.

La iniciativa, que lleva por título 'Conectar talento y pyme: oportunidades reales con la FP gracias a Tandempresa', busca acercar al tejido empresarial una herramienta cada vez más relevante para la captación de talento joven y la adaptación de la formación a las necesidades reales del mercado laboral.

Conectar formación y empresa

La jornada pondrá el foco en el papel estratégico que desempeña la FP Dual como puente entre los centros educativos y las empresas. Desde la Cámara de Comercio destacan que este modelo permite que los estudiantes combinen la formación académica con la experiencia práctica en entornos reales de trabajo, favoreciendo así una mejor preparación para su incorporación al mercado laboral.

Cartel de la charla.

Cartel de la charla. / Cámara de Comercio

Durante el encuentro se explicarán las posibilidades que la FP Dual ofrece a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en ámbitos relacionados con la incorporación de nuevo talento y la mejora de la cualificación profesional.

Además, se analizarán las ventajas que supone integrar a estudiantes en formación dentro de los procesos productivos, una fórmula que contribuye tanto a incrementar la empleabilidad de los jóvenes como a reforzar la competitividad empresarial.

Un espacio para compartir experiencias

La cita está concebida también como un punto de encuentro entre empresas, centros educativos y profesionales vinculados al ámbito de la formación y el empleo.

En este sentido, la organización pretende fomentar el intercambio de experiencias y poner en valor la colaboración entre todos los agentes implicados como una de las claves para responder a los desafíos actuales del mercado laboral.

La Cámara considera que la cooperación entre el sistema educativo y el tejido productivo resulta fundamental para garantizar una formación ajustada a las demandas reales de las empresas y para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

La jornada se enmarca en las acciones de difusión del programa Tandempresa, una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura y desarrollada por la Cámara de Comercio de Cáceres.

Este programa ofrece a las empresas apoyo, asesoramiento y formación para incorporarse a la Formación Profesional Dual de una manera sencilla y eficaz, acompañándolas durante todo el proceso de implantación y colaboración con los centros educativos.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar en la charla-coloquio podrán formalizar su inscripción de forma online hasta completar el aforo previsto.

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Con esta actividad, la Cámara de Comercio de Cáceres reafirma su compromiso con la promoción de la cualificación profesional, el impulso del empleo juvenil y el fortalecimiento de los vínculos entre formación y empresa, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la provincia.

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