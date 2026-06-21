Malpartida de Plasencia prepara sus primeras 15 VPO para frenar la marcha de jóvenes

Malpartida de Plasencia quiere convertir la vivienda en una herramienta para fijar población joven. Con este objetivo, el ayuntamiento trabaja ya en una primera promoción de 15 viviendas protegidas con la intención de facilitar que los menores de 35 años puedan quedarse en el municipio.

La dificultad para encontrar vivienda asequible se ha convertido en un problema también para los pueblos extremeños. En este caso, el consistorio plantea una actuación municipal que busca aprovechar suelo disponible, ordenar el proceso técnico y abrir una vía de acceso a quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en la localidad.

Diseño previo con el anteproyecto

La actualización del proyecto está ahora en la fase previa al diseño técnico. Según ha explicado el alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, el ayuntamiento ha mantenido ya reuniones con Cajalmendralejo, el registro de la propiedad, notarías y el Grupo Empresarial Magenta, que está asesorando al consistorio en la tramitación.

Barrado ha señalado que el proceso "sigue su curso" y que el ayuntamiento continúa trabajando para montar el proyecto y el expediente que permita crear viviendas de promoción pública para jóvenes. El siguiente paso será contar con la persona encargada de redactar el anteproyecto de las primeras viviendas.

Ese documento permitirá concretar la promoción inicial y empezar a ordenar un expediente que el alcalde ha definido como "complejo y técnico".

En la barriada de San Blas

La primera actuación se centrará en 15 viviendas en bloque en la zona de la barriada de San Blas. Aunque en el planteamiento inicial también figuran otras ocho viviendas adosadas, el consistorio quiere arrancar por esta promoción porque entiende que marcará el camino para futuras actuaciones.

"Evidentemente, lo que queremos poner en marcha son estas 15 primeras viviendas porque eso nos va a dar el formato legal para poder seguir construyendo", ha señalado Barrado.

Una fórmula novedosa

El proyecto se apoya en la fórmula de la autopromoción, según ha explicado Juan Manzano, presidente de la Federación de la Construcción Pymecon y vinculado al Grupo Empresarial Magenta, que acompaña al ayuntamiento en el proceso. Esta vía implica que cada comprador participe directamente en el desarrollo de su vivienda, un modelo que exige ajustar normativa, costes y financiación.

Manzano ha afirmado que sacar adelante viviendas protegidas en estas condiciones obliga a hacer "un encaje de bolillos" por las leyes actuales, tanto autonómicas como nacionales. A su juicio, no se pueden aplicar los mismos criterios de costes a una promoción rural de unas 15 viviendas en bloque que a promociones de 50 o 100 viviendas.

"No se puede tener los mismos precios de módulos para una vivienda rural que para un bloque de 100 viviendas o de 50", ha explicado el presidente de Pymecon, que ha subrayado que los costes son mayores cuando se trata de promociones pequeñas.

Ayuda para tramitar subvenciones

El ayuntamiento también prevé contar con una asistencia técnica para acompañar a los jóvenes que puedan resultar beneficiarios. Según ha explicado Barrado, la intención es que reciban apoyo en la tramitación de ayudas y subvenciones que puedan habilitar tanto el Gobierno central como la Junta de Extremadura.

Ese acompañamiento también será útil en los pasos financieros, notariales y registrales. El alcalde ha indicado que el consistorio ya ha mantenido contactos precisamente con entidades y operadores relacionados con esa parte del proceso.

Sin fecha cerrada para las obras

Respecto a la fecha de inicio de los trabajos, Barrado ha señalado que el ayuntamiento quiere avanzar "lo más rápido posible", pero prefiere no comprometer un calendario para no generar expectativas entre los vecinos.

"No me puedo comprometer a una fecha porque estaríamos jugando con las expectativas de la gente", ha afirmado el alcalde, que sostiene que el proyecto requiere tiempo por su complejidad técnica y administrativa.

En la misma línea se ha pronunciado Juan Manzano, quien ha advertido de que "este año va a ser imposible" ver el inicio de las obras, aunque ha recalcado que se está intentando agilizar el proceso al máximo.

Más suelo en estudio

Cabe destacar que la promoción de San Blas no será la única del proyecto de viviendas de VPO porque el ayuntamiento también tiene sobre la mesa otros espacios, como la zona del Carrascal, cerca del colegio Las Heras, y un solar de 3.500 metros cuadrados adquirido a la Sareb en el entorno del parque municipal.

Sobre este último terreno, Barrado ha explicado que todavía no está definido cuántas viviendas podrían levantarse. La calificación urbanística permite estudiar distintas alternativas, tanto viviendas en bloque como adosadas, y el consistorio quiere que un técnico proyectista determine cuál es la opción más adecuada.

"Lo que queremos hacer con un proyectista es que nos evalúe y nos diga las mejores opciones que se pueden dar ahí", ha señalado el alcalde.

Una demanda que no se limita a los menores de 35

Barrado ha subrayado que la prioridad inicial serán los jóvenes porque el ayuntamiento lanzó una encuesta entre menores de 35 años y detectó a unas 200 personas interesadas en viviendas de este tipo. Esa respuesta fue uno de los argumentos que llevó al consistorio a activar el proyecto.

Sin embargo, el alcalde ha señalado que también hay demanda entre personas de más edad que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Por eso, aunque las primeras VPO estarán dirigidas a menores de 35 años, el ayuntamiento estudiará en futuras fases cómo dar cabida a otros vecinos de más edad que también quieran quedarse en Malpartida.

Costes y financiación, el gran reto

El principal desafío será lograr que las viviendas sean viables y, al mismo tiempo, mantengan precios asequibles. Manzano ha apuntado al incremento de los materiales de construcción, la falta de mano de obra y los costes añadidos de proyecto, permisos y ejecución como factores que estrechan el margen de una promoción de estas características.

El presidente de Pymecon también ha señalado la financiación bancaria como otro de los problemas que deben resolverse para que el proyecto pueda salir adelante. "Estamos encajando para verlo", ha afirmado.

La intención del ayuntamiento es que esta primera fase sirva para abrir camino. Si el expediente funciona, Malpartida de Plasencia podrá replicar el modelo en otros suelos municipales y ampliar la oferta de vivienda protegida para que quedarse en el pueblo no dependa solo de encontrar una casa disponible en el mercado privado.