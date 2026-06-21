Miguel Ángel Morales recibe en Jarandilla de la Vera el Premio Confitero de Honor en un Pimentón Fest cargado de música y tradición

La finca ecológica Los Confites, en Jarandilla de la Vera, volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para la música, el arte, la gastronomía y la creatividad con la celebración de la cuarta edición del Pimentón Fest, una cita que reivindicó el potencial del medio rural como espacio de cultura, innovación y desarrollo sostenible.

A lo largo de una intensa jornada que se prolongó desde el mediodía hasta la medianoche, cientos de personas disfrutaron de una programación que combinó conciertos, diseño, artesanía, exposiciones y actividades vinculadas al entorno rural en uno de los eventos más singulares del verano en la comarca de La Vera.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega del Premio Confitero de Honor al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, un reconocimiento con el que la organización quiso poner en valor su apoyo al desarrollo de los pueblos y al impulso de iniciativas vinculadas al territorio.

Premios Confitero de Honor. / Diputación de Cáceres

Tras recibir la distinción, Morales agradeció el galardón y lo hizo extensivo a todas las personas que trabajan cada día por mantener vivos los municipios rurales. "Este premio es un impulso para seguir defendiendo el medio rural como un espacio de oportunidades, innovación y futuro", señaló.

Música para dar la bienvenida al verano

La programación musical volvió a ser uno de los principales atractivos del festival. El plato fuerte llegó con la actuación de los sevillanos Marcos y Jaime Soto, conocidos por su proyecto musical Mi Hermano y Yo, que ofrecieron un concierto especial en el que también participó su hermana Rocío Soto.

La jornada estuvo presentada por la periodista extremeña Ana Pecos y contó además con la actuación de Le Petit Fucking Band y una sesión de cierre a cargo del DJ Ignacio Mallo, que puso el broche final a doce horas ininterrumpidas de actividad.

Diseño, artesanía y arte contemporáneo

Más allá de la música, el Pimentón Fest volvió a consolidar su apuesta por la creatividad y el emprendimiento con su ya tradicional Pop-Up Market, que reunió a más de 60 firmas de moda, diseño y artesanía llegadas de distintos puntos de España.

Morales visita la tienda de ropa del festival. / Diputación de Cáceres

El antiguo secadero de la finca se transformó además en un espacio dedicado al arte contemporáneo, acogiendo distintas propuestas expositivas que dialogaron con la historia agrícola y el paisaje que rodea Los Confites.

El mundo rural como protagonista

La conexión con el entorno rural volvió a ser uno de los ejes fundamentales del festival. Entre las novedades de esta edición destacó una exposición de gallinas organizada por Finca Casarejo, una propuesta divulgativa que acercó a los asistentes al mundo de la avicultura desde una perspectiva educativa y familiar.

Cientos de personas en el Pimentón Fest. / Diputación de Cáceres

La actividad se completó con un taller dedicado a estas aves, reforzando la filosofía del festival de combinar ocio, aprendizaje y puesta en valor de las tradiciones rurales.

Con esta cuarta edición, el Pimentón Fest volvió a reivindicar el papel de los pueblos como espacios donde conviven cultura, sostenibilidad, emprendimiento y calidad de vida, consolidándose como una de las citas más originales del calendario estival de la provincia de Cáceres.