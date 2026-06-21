Los motivos para visitar Plasenzuela: el secreto de un pueblo de menos de 600 habitantes para atraer y retener población

En una Extremadura donde la pérdida de población y el cierre de servicios amenazan el futuro de muchos municipios rurales, Plasenzuela se ha convertido en una excepción. Situado entre Cáceres y Trujillo, este municipio cacereño de poco más de medio millar de habitantes presume de una combinación poco habitual: servicios básicos consolidados, una intensa agenda cultural durante todo el año y una ubicación privilegiada que permite disfrutar de la tranquilidad del mundo rural sin renunciar a las comodidades de la ciudad.

"Hoy en día Plasenzuela es un pueblo tranquilo, con una buena situación geográfica y, sobre todo, muy dinámico", resume su alcalde, Damián Ceballos.

La localidad se encuentra a escasos minutos de Cáceres, su Hospital Universitario (23) y Trujillo (19), una circunstancia que, según el regidor, se ha convertido en uno de sus principales atractivos para quienes buscan una alternativa a la vida urbana.

"Estamos prácticamente en medio de Cáceres y Trujillo. Esa ubicación es una gran ventaja, pero también lo son los servicios que ofrecemos", explica.

Galería | Así es Plasenzuela, el pequeño pueblo cacereño que desafía a la despoblación / Cedida

Y es que Plasenzuela mantiene abiertos servicios que han desaparecido o se encuentran en riesgo en otros municipios de tamaño similar. Cuenta con colegio, guardería, farmacia, consulta médica, piscina municipal, supermercados, bares y un centro de mayores independiente. Además, dispone de una residencia con 125 plazas, una de las más antiguas de Extremadura, que genera actividad económica y atrae diariamente a visitantes de toda la comarca.

"Hay muchos pueblos donde están desapareciendo servicios mínimos. Aquí los tenemos todos y eso es muy importante para quien quiera desarrollar un proyecto de vida en el medio rural", destaca Ceballos.

Un pueblo que vive la cultura los doce meses del año

Pero si hay un elemento que diferencia a Plasenzuela, ese es su programación cultural. Lejos de concentrar toda su actividad en las fiestas patronales, el municipio mantiene una agenda estable durante prácticamente todo el año. El Mercado MedeMe Artesano, el Canchal Poético, encuentros científicos y divulgativos, actividades folclóricas, intercambios vecinales, exposiciones, talleres o celebraciones temáticas como Halloween forman parte de una programación que ha convertido al pueblo en un referente cultural de la zona.

"No somos un pueblo que viva únicamente quince días de fiesta en verano. Tenemos actividades durante todo el año", subraya el alcalde.

Uno de los grandes motores de esta programación es el Museo Etnográfico de Plasenzuela, gestionado junto a la Diputación de Cáceres. Más allá de su función expositiva, el espacio se ha consolidado como un auténtico centro cultural vivo donde se desarrollan charlas, muestras artísticas y actividades educativas de forma continuada.

A ello se suman iniciativas privadas como El Bosque de To o el trabajo que desarrollan Toño y Linda Zarina en el albergue de Las Jarillas, vinculado a proyectos de permacultura y sostenibilidad.

El Bosque de Tó: el sendero de mitología extremeña que nace de "un sueño" / Diego Casillas

La dimensión internacional también está presente en la vida cotidiana del municipio. Plasenzuela acoge voluntarios europeos durante todo el año y mantiene colaboraciones con universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales.

"Hemos sido uno de los pueblos rurales con más voluntarios europeos de Extremadura e incluso de España", afirma Ceballos.

Patrimonio, arqueología y memoria minera

Más allá de su actividad cultural, Plasenzuela ofrece un patrimonio ligado a siglos de historia. El alcalde recomienda comenzar cualquier visita por el Museo Etnográfico, donde se recoge la evolución histórica del municipio y se contextualizan algunos de sus principales recursos patrimoniales.

Entre ellos destaca el pasado minero de la localidad. Durante el siglo XIX y principios del XX, las explotaciones mineras marcaron profundamente la vida económica y social del municipio, atrayendo población procedente de distintos puntos de España. Todavía hoy pueden observarse junto a la carretera algunas de las antiguas estructuras mineras que recuerdan aquel periodo de esplendor.

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La riqueza arqueológica constituye otro de los grandes valores de la localidad. Los yacimientos de Romazal I y Romazal II, este último compartido con el entorno de Villasviejas del Tamuja, así como el poblado calcolítico de La Orca, evidencian la importancia histórica del territorio desde épocas prerromanas.

A ello se suma un patrimonio histórico que tiene como principal referente la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV y reformada posteriormente, además de otros elementos singulares como el rollo jurisdiccional situado en la Plaza de España, la Cruz del Humilladero, la Fuente de los Leones y la ermita de La Jarilla, que completan buena parte de la identidad patrimonial del municipio.

El valor de las noches de verano

Para Ceballos, sin embargo, hay un atractivo difícil de medir en cifras. El paisaje abierto que rodea al municipio, conocido popularmente como el 'mar de secano', cambia radicalmente con el paso de las estaciones y constituye una de las imágenes más características de la localidad.

A ello se une una forma de vida que, según el alcalde, sigue conservando algunas costumbres que en otros lugares han desaparecido. "Las noches de verano, cuando la gente sale a sentarse a la puerta de casa y pasea por las calles, siguen formando parte de nuestra identidad. Para muchas personas que emigraron es uno de los recuerdos más añorados", señala.

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Quizá ahí resida parte del secreto de Plasenzuela. En combinar la tranquilidad y cercanía propias de un pequeño pueblo cacereño con unos servicios, una programación cultural y un dinamismo social poco habituales para una localidad de apenas 550 habitantes.

Una fórmula que, según los datos que maneja el Ayuntamiento, está contribuyendo incluso a ganar población en un momento en que buena parte del medio rural continúa perdiéndola.