7 kilómetros de camino para dar a Jarilla otra salida frente al fuego

El incendio del verano del año pasado está todavía muy presente en los vecinos de Jarilla y Villar de Plasencia, en la provincia de Cáceres, que tuvieron que ser evacuados. Lo ocurrido ha puesto sobre la mesa un aspecto importante, y es que "el pueblo necesita otra salida" si vuelve a verse amenazado por el fuego porque sol cuenta con una. Por eso, el camino hacia Villar de Plasencia, de solo 7 kilómetros, ha dejado de ser una vieja reivindicación para convertirse en una cuestión de seguridad.

Por eso, la alcaldesa de Villar de Plasencia, María José Pérez Izquierdo, defiende que no se trata de una obra "para que los vecinos se paseen de pueblo a pueblo", sino de una vía necesaria por evacuación, comunicación y prevención.

Carlos Gil

Una segunda salida para Jarilla

Con el propósito de acelerarla, Pérez Izquierdo y el alcalde de Jarilla se han reunido con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para trasladarle la importancia de desbloquear una actuación que ambos municipios consideran prioritaria.

Pérez Izquierdo ha explicado que el proyecto parte de una necesidad concreta y es que Jarilla cuenta con una única salida y necesita una segunda vía de evacuación en caso de incendio. La idea de habilitar la segunda empezó a trabajarse "en 2017" con un proyecto elaborado por la Junta, según ha explicado la alcaldesa.

La alcaldesa de Villar muestra una parte del camino hacia Jarilla. / Toni Gudiel

La regidora sostiene que el fuego del año pasado ha hecho más evidente esa urgencia. "Con lo que pasó, Jarilla se vio muy mal con una salida sola de evacuación con las personas mayores", ha afirmado.

Un proyecto bloqueado por autorizaciones

Pese a la poca longitud del camino, la tramitación se ha ido demorando durante años por problemas administrativos y por la falta de autorización de un propietario afectado por el trazado. "El proyecto ya estaba con las autorizaciones que necesitábamos de los propietarios de fincas que había que ensanchar el camino y nos faltaba una autorización", ha explicado Pérez Izquierdo.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo ha sido evitar llegar a una expropiación, lo que ha provocado que se alargue el proceso. Por eso, los ayuntamientos han planteado a la Junta la posibilidad de estudiar alternativas técnicas que permitan ejecutar la obra sin afectar a la finca que ha bloqueado el avance del expediente.

"Intentamos reunirnos con la Junta a ver si el proyecto se podría hacer de otra manera para no tocar esa finca que era la única que nos faltaba de Villar de Plasencia", ha indicado. La regidora ha insistido en que la petición no responde a un interés menor, sino a una necesidad reforzada tras el incendio: "No es un antojo nuestro".

Vista de parte del camino que Jarilla y Villar de Plasencia piden habilitar. / Toni Gudiel

Reunión con Guardiola y Agricultura

Durante el encuentro en Presidencia, los alcaldes trasladaron a María Guardiola la situación del proyecto y las dificultades que han surgido durante su tramitación.

La alcaldesa de Villar ha agradecido la "cercanía", la "atención" y la "sensibilidad" mostradas por Guardiola hacia esta reivindicación. También ha destacado la rápida derivación del asunto a la Consejería de Agricultura, donde ese mismo día mantuvieron una reunión de trabajo con responsables del departamento y técnicos para analizar posibles soluciones.

"Tuvo la deferencia de consultar con la Consejería de Agricultura, ya que estábamos ahí los dos alcaldes, para no tener que volver otro día", ha señalado Pérez Izquierdo. En esa reunión, según ha explicado, se abordó el expediente "con el proyecto encima de la mesa" y se estudiaron posibles vías para desbloquearlo.

Empezar de cero

El principal problema ahora es que el proyecto inicial ha quedado superado por el paso del tiempo. La alcaldesa ha explicado que será necesario redactar un nuevo documento, volver a solicitar permisos ambientales y reiniciar parte del procedimiento administrativo. "Hay que volver a hacer el proyecto nuevo porque el anterior ya ha prescrito", ha señalado.

Pérez Izquierdo ha indicado que desde la Junta les han trasladado la intención de intentar que el camino pueda estar ejecutado en un plazo no muy largo. "Nos han dicho que van a intentar que en dos años podamos tener este camino hecho", ha afirmado.

No obstante, la actuación tendrá que pasar de nuevo por los procedimientos habituales antes de poder licitarse o ejecutarse. Entre ellos, la alcaldesa ha citado la elaboración del proyecto, los permisos medioambientales y los trámites plenarios necesarios. La decisión sobre si se mantiene el trazado, se modifica o se recurre a la expropiación quedará en manos de los técnicos.

Prevención ante incendios

Con todo, el camino entre Jarilla y Villar de Plasencia se plantea como una infraestructura de prevención y seguridad en un entorno especialmente sensible al riesgo de incendios. La alcaldesa ha subrayado que durante el fuego del pasado verano la zona vivió momentos de dificultad y que una vía alternativa habría facilitado la evacuación.

"El año pasado nos acordamos un montón de este tema, de que el camino hubiese estado hecho porque a Jarilla le costó mucho evacuar", ha señalado Pérez Izquierdo. A su juicio, el incendio ha reforzado el argumento de ambos municipios para reclamar que el proyecto avance de forma definitiva.