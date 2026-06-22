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Arroyo de la Luz premia a Jarancio Teatro en un certamen amateur con 38 años de historia

Arroyo de la Luz cerró la 38ª edición de su Certamen de Teatro Amateur con una gala en la que Jarancio Teatro se llevó los principales reconocimientos. El municipio cacereño mantiene así una cita cultural veterana dentro del calendario escénico extremeño.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, entrega el galardón a Jarancio Teatro.

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, entrega el galardón a Jarancio Teatro. / LOLI HIGUERO

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Redacción

Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz puso el broche final a la 38ª edición de su Certamen de Teatro Amateur, una cita que el ayuntamiento considera una de las más longevas de Extremadura y que cada año refuerza el vínculo del municipio con las artes escénicas.

El primer premio y el galardón a la mejor representación teatral recayeron en "Qué locura de vecinos", de Jarancio Teatro. La compañía también sumó otro reconocimiento individual, ya que Andrea Cáceres fue distinguida como mejor actriz protagonista.

El segundo premio fue para "Ni contigo ni sin ti", de Candilejas Teatro, mientras que el tercer premio correspondió a "Contra-Tó", de Teatrópodo Teatro. Esta última propuesta obtuvo además los reconocimientos a la mejor puesta en escena y al mejor vestuario.

Autoridades y premiados.

Autoridades y premiados. / LOLI HIGUERO

Una gala con protagonismo local

La clausura estuvo presentada por la nueva generación del grupo local Ojalá Teatro, dirigida por José Luis Montero. Sus integrantes prepararon para la ocasión una representación teatral que, según la organización, sorprendió al público asistente.

La velada contó también con la actuación musical del Dúo Sonata, que completó una noche marcada por la presencia de compañías, vecinos y aficionados al teatro. En un municipio como Arroyo de la Luz, con una programación cultural muy vinculada al tejido asociativo, el certamen vuelve a situar el teatro aficionado en el centro de la vida local.

Entrega de premios

El acto contó con la presencia del alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, y de la concejala de Educación, Mercedes Pérez, que fueron los encargados de entregar los galardones a los premiados de esta edición.

Durante su intervención, el alcalde felicitó a todas las compañías participantes por la calidad de sus representaciones y agradeció el trabajo de la organización, así como el respaldo del público. Carlos Caro subrayó que ese apoyo resulta fundamental para que el certamen continúe siendo un referente cultural en Extremadura.

Lista de premiados

El palmarés de esta 38ª edición dejó como primer premio a "Qué locura de vecinos", de Jarancio Teatro, también reconocida como mejor representación teatral. El segundo premio fue para "Ni contigo ni sin ti", de Candilejas Teatro, y el tercero para "Contra-Tó", de Teatrópodo Teatro.

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En los apartados individuales, Andrea Cáceres, de Jarancio Teatro, fue distinguida como mejor actriz protagonista, mientras que Ulises Gamero, de Teatrópodo Teatro, recibió el premio a mejor actor.

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