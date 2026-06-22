Detenido un hombre tras una peligrosa huida por el Valle del Jerte que terminó con dos agentes heridos: llevaba 100 gramos de hachís

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, contra la salud pública y de resistencia a agentes de la autoridad tras protagonizar una peligrosa huida por varias carreteras del Valle del Jerte que se prolongó durante varios kilómetros y concluyó con su fuga a pie por el campo.

Los hechos se remontan al pasado 9 de junio, cuando el conductor de un turismo abandonó el lugar de un siniestro vial ocurrido en la carretera EX-203 sin causa justificada. A partir de ese momento inició una huida que puso en riesgo a otros usuarios de la vía y a varios agentes de la Guardia Civil que participaban en una actividad formativa.

Maniobras peligrosas y desobediencia a los agentes

Durante su escapada, el vehículo se cruzó con un instructor de la Escuela de Tráfico de Mérida que realizaba un itinerario formativo junto a alumnos del XI Curso de la Especialidad de Tráfico en la modalidad de Motoristas.

Según ha informado la Guardia Civil, el instructor tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal con el turismo, que continuó circulando a gran velocidad.

Minutos después, un segundo instructor, alertado de la situación por su compañero, trató de interceptar el vehículo y ordenó su detención mediante las señales reglamentarias. Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones y aceleró bruscamente, obligando al agente a apartarse para evitar ser atropellado.

La huida continuó hasta la glorieta de acceso a la localidad de Cabrero, donde el conductor llegó a circular en sentido contrario y a una velocidad considerada inadecuada para las condiciones de la vía.

Ante el peligro generado, se alertó al resto de instructores que participaban en la actividad formativa para extremar las precauciones y garantizar la seguridad tanto de los alumnos como del resto de usuarios de la carretera.

Fuga a pie tras salirse de la carretera

Los dos instructores continuaron el seguimiento del turismo siguiendo los protocolos establecidos hasta que, varios kilómetros después, el vehículo se salió de la vía en las proximidades de Casas del Castañar.

Fue entonces cuando el conductor abandonó el coche a través de una de las ventanillas y emprendió la huida a pie campo a través, logrando inicialmente escapar de los agentes.

Durante la inspección del vehículo, los guardias civiles localizaron aproximadamente 100 gramos de hachís en su interior.

Ocho días oculto

Tras los hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres inició una investigación que permitió identificar plenamente al presunto responsable.

A partir de ese momento se desplegó un dispositivo de búsqueda al existir indicios de que el sospechoso permanecía oculto en la zona donde había desaparecido tras abandonar el vehículo.

Finalmente, en la madrugada del pasado 17 de junio, agentes de Seguridad Ciudadana lograron localizarlo y detenerlo en la localidad de Casas del Castañar, donde presuntamente había permanecido escondido desde el día de los hechos.

Dos agentes resultaron heridos

La Guardia Civil ha informado de que durante la detención el hombre ofreció resistencia a los agentes actuantes, provocando lesiones a dos guardias civiles, que tuvieron que recibir asistencia médica.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras continúa la tramitación del procedimiento.

Al detenido se le atribuyen inicialmente delitos contra la seguridad vial, contra la salud pública y resistencia a agentes de la autoridad, sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda realizar la autoridad judicial durante la instrucción del caso.

Llamamiento a la responsabilidad

Tras este suceso, la Guardia Civil ha recordado que todos los conductores implicados en un accidente de tráfico tienen la obligación legal de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar tanto con los servicios de emergencia como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, advierte de que desobedecer las órdenes de los agentes o realizar maniobras que pongan en riesgo la seguridad vial puede conllevar importantes consecuencias penales y administrativas.