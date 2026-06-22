Detenido un hombre por el incendio que calcinó un parque infantil de Navalmoral de la Mata

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de daños en mobiliario urbano mediante incendio tras la investigación abierta por el fuego que destruyó casi por completo un parque infantil de Navalmoral de la Mata en la madrugada del pasado 4 de junio.

El suceso se produjo en torno a las cuatro de la mañana, cuando una patrulla de la Policía Local recibió la llamada de un vecino que alertaba de la presencia de llamas en el recinto. A su llegada, los agentes comprobaron que la estructura principal del parque, un barco de madera, ardía con intensidad y que el fuego avanzaba con rapidez, favorecido tanto por los materiales de construcción de la instalación como por el fuerte viento que soplaba en ese momento.

Intento de extinción

Los policías trataron en un primer momento de sofocar las llamas utilizando los extintores de los propios vehículos policiales, aunque no lograron contener el incendio. Ante la evolución del fuego, fue necesaria la intervención de los bomberos, que consiguieron extinguirlo finalmente alrededor de las 05:00 horas. Para entonces, el parque había quedado prácticamente calcinado.

Según el informe técnico municipal, la instalación infantil había supuesto una inversión superior a 155.000 euros para el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata cuando fue ejecutada en septiembre de 2022.

El investigado había amenazado con "liarla"

La investigación se activó a partir de la denuncia presentada por un representante del ayuntamiento y de los primeros indicios aportados por la Policía Local. En el informe remitido a la Guardia Civil, los agentes hicieron constar que, aproximadamente dos horas antes del incendio, habían identificado en las inmediaciones del parque a un hombre al que propusieron para sanción administrativa tras incautarle una pequeña cantidad de droga.

Detenido como presunto autor del incendio en un parque infantil de Navalmoral de la Mata. / Cedida a El Periódico Extremadura

Según esas mismas diligencias, durante esa intervención el ahora detenido llegó a manifestar ante los agentes que "la iba a liar esa noche", una expresión que acabó adquiriendo relevancia dentro de la investigación posterior.

A partir de ahí, la Guardia Civil abrió una línea de trabajo para verificar todos los indicios existentes y solicitó la intervención del Equipo de Laboratorio de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres. La inspección técnico-ocular realizada por los especialistas concluyó que el origen del incendio había sido intencionado.

Cartones, cámaras y reconstrucción de los hechos

El avance de las diligencias permitió, además, reconstruir con mayor precisión la secuencia de lo ocurrido. El análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y otras actuaciones desarrolladas por los investigadores apuntan a que el sospechoso habría recogido previamente varios cartones en las inmediaciones para trasladarlos hasta el parque, un lugar donde solía pernoctar.

Según las conclusiones obtenidas por los agentes, fue allí donde habría iniciado de forma deliberada el fuego que terminó por arrasar las instalaciones infantiles.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de daños en mobiliario urbano mediante incendio. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

Investigación coordinada

La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata con la colaboración de la Policía Local, cuya actuación resultó determinante tanto en la primera respuesta al incendio como en la aportación de los primeros indicios que orientaron las pesquisas.

La destrucción del parque no deja solo una pérdida económica cuantiosa para las arcas municipales. También borra, al menos por ahora, un espacio de uso cotidiano para muchas familias y vecinos. A veces un incendio no consume únicamente madera y pintura. También arrasa un lugar pensado para el juego, la convivencia y la vida diaria de un barrio entero.