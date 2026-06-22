“Detrás de cada enfermedad hay personas”: el mensaje de Julio César Nora, de Malpartida de Plasencia, sobre la fibrosis quística y la investigación

Cuando Julio César Nora habla de fibrosis quística lo hace sin dramatismos. A sus 24 años, este joven de Malpartida de Plasencia ha aprendido a convivir con una enfermedad rara que le acompaña desde los primeros meses de vida. Una condición genética, crónica y degenerativa que afecta principalmente al sistema respiratorio y digestivo, y que obliga a quienes la padecen a mantener una rutina constante de cuidados y tratamientos.

"Para mí no ha supuesto nada especial porque nunca he conocido otra cosa", resume. La fibrosis quística es una de las enfermedades raras más frecuentes, y en el caso de Julio, la enfermedad se manifestó cuando apenas tenía seis meses.

"Nací bien, pero poco a poco vieron que había cosas que no encajaban. No ganaba peso como era habitual y la pediatra sospechó que podía haber algo más", recuerda.

Hace más de dos décadas el conocimiento sobre esta enfermedad era mucho más limitado que en la actualidad. Sin embargo, la intuición de aquella médica permitió que fuera derivado a especialistas que confirmaron el diagnóstico.

La fibrosis quística provoca la acumulación de una mucosidad espesa que dificulta progresivamente la función pulmonar. "Lo que hace es generar una capa de mucosa que cada vez es más difícil de eliminar y que va produciendo una pérdida progresiva de la capacidad respiratoria", explica.

La enfermedad también afecta al sistema digestivo. El páncreas de estos pacientes no produce las enzimas necesarias para procesar correctamente los alimentos, por lo que deben tomarlas de forma artificial en cada comida.

"Nuestro cuerpo no las genera y tenemos que incorporarlas como medicación cada vez que comemos", señala.

Una disciplina diaria para proteger los pulmones

Aunque la enfermedad no tiene cura, los avances médicos han permitido mejorar notablemente la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. En buena parte, gracias también a la disciplina diaria.

Julio dedica parte de su rutina a realizar ejercicios específicos de fisioterapia respiratoria destinados a fortalecer los pulmones y facilitar la expulsión de la mucosidad. "Tenemos que hacer ejercicios de respiración para fortalecer la capacidad pulmonar y eliminar esa mucosa que muchas veces no expulsamos de forma natural", explica.

A ello se suma el uso habitual de nebulizadores e inhaladores que ayudan a fluidificar las secreciones respiratorias y, cuando es necesario, administrar tratamientos antibióticos.

El ejercicio físico también forma parte de la estrategia terapéutica. "Todo lo que implique movimiento ayuda muchísimo", afirma.

Sin embargo, lejos de presentarse como una limitación permanente, la enfermedad ha convivido con una vida académica y profesional plenamente activa. Julio estudió Historia del Arte en Salamanca, completó posteriormente un máster en Valencia y actualmente trabaja como coordinador de museos en el Centro de Arte del Ministerio para la Transición Ecológica en Ponferrada (León). Además, desarrolla una intensa actividad literaria y ya ha publicado novelas y libros de poesía.

"Nunca me metieron en una burbuja"

Uno de los aspectos que más destaca al recordar su infancia es la normalidad con la que su entorno afrontó la enfermedad. "Nunca me metieron en una burbuja. Nunca ha sido un 'no hagas esto' o 'no hagas aquello'. Siempre he tenido claro que había ciertas cosas que tenía que hacer de manera diferente, pero nada más".

Esa naturalidad fue clave para que la fibrosis quística no definiera completamente su identidad. "Ha sido relativamente sencillo convivir con ello. Simplemente requiere constancia y tener claro que hay ciertas responsabilidades que no puedes dejar de lado".

Julio César Nora, paciente de Fibrosis quística. / Cedida

Detrás de ese proceso aparece una figura fundamental: su madre. "Mi madre ha sido cien por cien mi mayor apoyo", afirma sin dudar. No solo por los cuidados diarios o las consultas médicas, sino también por su implicación dentro de la Asociación Extremeña de Fibrosis Quística y por el papel que ha desempeñado acompañando a otras familias que atraviesan situaciones similares.

"Siempre ha estado ahí para recordarme que había que seguir cuidándose y haciendo las cosas bien. A veces hace falta esa vocecilla detrás".

Crecer en Extremadura, una ventaja inesperada

A diferencia de lo que podría pensarse, Julio considera que haber crecido en Extremadura ha tenido más ventajas que inconvenientes para convivir con la enfermedad, ya que la naturaleza, el contacto con espacios abiertos y la menor exposición a factores contaminantes han jugado a su favor.

"Siempre he tenido muchísimo acceso al medio natural y eso es un beneficio enorme porque hacer deporte nos ayuda mucho. Además, no estamos tan expuestos a ciertos niveles de contaminación que sí existen en ciudades grandes".

También valora el arraigo y la cercanía que ofrece un entorno rural. "Que la gente te conozca desde siempre facilita mucho las cosas y hace que no te sientas diferente".

No obstante, reconoce que la distancia respecto a los grandes centros especializados sigue siendo uno de los principales desafíos. Las revisiones médicas especializadas las realiza en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal.

"No es lo mismo ir a Plasencia o a Cáceres que tener que desplazarte tres horas para una consulta y otras tres para volver".

La importancia de investigar

Aprovechando la cobertura, Julio lanza un mensaje claro sobre la necesidad de seguir impulsando la investigación. "No hay que pensar en nombres o en estadísticas. Hay que pensar que detrás de cada enfermedad hay personas".

Comprende que los recursos sanitarios deban repartirse en función de la incidencia de cada patología, pero considera imprescindible que las enfermedades minoritarias no queden relegadas.

"Que una enfermedad afecte a menos personas no significa que quienes la padecen merezcan menos oportunidades o menos calidad de vida. Todos merecemos las mejores condiciones posibles para vivir con nuestra enfermedad, sea la que sea".

Un mensaje sencillo, pero cargado de significado. Porque detrás de cada diagnóstico raro hay una historia cotidiana. Una historia como la de Julio César Nora, que ha aprendido a convivir con una enfermedad compleja sin renunciar a estudiar, trabajar, escribir o construir un proyecto de vida propio.

Y que demuestra que, aunque la fibrosis quística forme parte de su historia, no es la que la define.