La FP rural en riesgo: Valencia de Alcántara lucha por mantener su grado de Servicios de Restauración

La posible desaparición del grado de Servicios de Restauración que se imparte en el IES Loustau Valverde ha encendido las alarmas en Valencia de Alcántara. El Ayuntamiento ha convocado para este lunes una manifestación ciudadana con el objetivo de mostrar el rechazo del municipio a la supresión de esta oferta formativa y reclamar su continuidad.

La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas frente al propio instituto y busca reunir a vecinos, alumnado, familias, asociaciones y colectivos sociales en una reivindicación que, según defienden desde el consistorio, va más allá de la continuidad de un ciclo concreto.

Para el Ayuntamiento, la posible eliminación de estos estudios supondría un golpe para la educación pública en el medio rural y un nuevo obstáculo para los jóvenes que desean continuar su formación sin verse obligados a abandonar su localidad.

Una formación clave para el municipio

La Junta de Extremadura estudia la supresión del ciclo debido a la falta de inscripciones suficientes para el próximo curso. Sin embargo, desde el consistorio consideran que esta situación no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la demanda actual, sino teniendo en cuenta el papel que desempeña la Formación Profesional en territorios rurales como Valencia de Alcántara.

El Ayuntamiento sostiene que el mantenimiento de este tipo de enseñanzas resulta fundamental para generar oportunidades educativas y laborales, fijar población y contribuir al desarrollo económico y social de la comarca.

Cartel de la convocatoria. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Además, advierte de que la desaparición del grado obligaría a muchos estudiantes a desplazarse a otras localidades para continuar su formación, con el consiguiente coste económico para las familias.

Gastos de alojamiento, transporte o manutención podrían convertirse en una barrera para parte del alumnado, dificultando el acceso a unos estudios especializados que actualmente pueden cursarse en el propio municipio.

El riesgo de perder oportunidades

Desde el Ayuntamiento consideran que cerrar el ciclo formativo supondría reducir las oportunidades educativas disponibles en Valencia de Alcántara y podría provocar que algunos jóvenes optaran por abandonar sus estudios o buscar alternativas fuera de la localidad.

La preocupación no se limita únicamente al ámbito educativo. El consistorio alerta también de las consecuencias que una decisión de este tipo podría tener para el futuro del municipio.

Menos oferta formativa, argumentan, puede traducirse en una menor capacidad de atraer y retener población joven, uno de los principales desafíos a los que se enfrentan muchas zonas rurales de Extremadura.

Asimismo, advierten de que la desaparición de ciclos en localidades pequeñas contribuye a concentrar cada vez más alumnado en los centros de las grandes ciudades, incrementando los desequilibrios territoriales y las diferencias de oportunidades entre quienes viven en entornos urbanos y quienes residen en el mundo rural.

Reclaman más apoyo para la FP rural

Lejos de considerar la baja matriculación como una razón suficiente para cerrar el ciclo, el Ayuntamiento defiende que la situación debería servir para reforzar las medidas de promoción y apoyo a estas enseñanzas.

En este sentido, reclama a la Junta de Extremadura que estudie alternativas que permitan mantener la oferta educativa, impulsando campañas de difusión, fomentando la matriculación y facilitando que estudiantes de otros municipios puedan trasladarse a Valencia de Alcántara para cursar estos estudios.

La institución municipal considera que la falta de alumnado no puede atribuirse exclusivamente a los estudiantes o a las familias, sino que exige una reflexión más profunda sobre cómo garantizar la viabilidad de la Formación Profesional en el ámbito rural.

Una reivindicación respaldada por la comunidad educativa

La convocatoria cuenta con el apoyo de distintos sectores vinculados al ámbito educativo y social. Según ha informado el Ayuntamiento, la movilización ha sido respaldada por la comunidad educativa, sindicatos y asociaciones de madres y padres de alumnos.

El objetivo es trasladar un mensaje común: la defensa de un ciclo formativo que consideran estratégico para el municipio y para la comarca.

"Defender este ciclo formativo es defender la educación pública, el futuro de nuestros jóvenes y la continuidad de servicios esenciales en el mundo rural", señalan desde el consistorio.

Por ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía en una concentración que pretende convertirse en una muestra de apoyo a la formación, al empleo y a la igualdad de oportunidades.

Una reivindicación que, para muchos vecinos, también simboliza la lucha contra la despoblación y la defensa de unos servicios públicos que consideran imprescindibles para garantizar el futuro de los pueblos.