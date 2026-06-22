La Guardia Civil caza a los presuntos responsables de dos incendios forestales en Cáceres

La Guardia Civil ha esclarecido dos incendios forestales registrados este mes en la provincia de Cáceres que se han saldado con un hombre investigado y otro detenido como presuntos responsables de los fuegos. Las actuaciones, desarrolladas por agentes del puesto de Malpartida de Plasencia y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han permitido identificar a los supuestos autores en apenas unos días y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.

Los dos sucesos ocurrieron en escenarios y circunstancias diferentes, aunque comparten un elemento común: el riesgo que supusieron para el entorno natural en plena época de alto peligro de incendios forestales.

Un incendio durante labores agrícolas en Ibahernando

El primero de los incendios se produjo el pasado 2 de junio en las proximidades de la localidad de Ibahernando. Una patrulla de la Guardia Civil que circulaba por una vía cercana detectó una columna de humo procedente de una finca situada en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), integrada en la Red Natura 2000.

Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar y comprobaron que el fuego se había originado en una explotación donde se estaban realizando trabajos agrícolas con maquinaria pesada.

Según la investigación, el conductor de un tractor, un hombre de 53 años, utilizaba un brazo de discos para efectuar labores de corte cuando, presuntamente, una chispa provocada por la maquinaria inició el incendio.

Durante la intervención, los guardias civiles constataron además que el trabajador no disponía de los medios de prevención obligatorios establecidos para este tipo de tareas durante la época de peligro alto de incendios, entre ellos extintor o mochila extintora.

También comprobaron que la alerta que permitió detectar el fuego no había sido comunicada por el propio causante, sino por terceras personas.

Por estos hechos, el hombre ha sido investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal.

Sorprendido junto al origen de otro incendio en Plasencia

El segundo caso tuvo lugar el pasado 13 de junio en las inmediaciones de la autovía A-66, dentro del término municipal de Plasencia. En esta ocasión, los agentes observaron un incendio mientras circulaban por la carretera y acudieron rápidamente para garantizar la seguridad vial y evitar riesgos para el resto de usuarios de la vía. Al mismo tiempo, solicitaron la activación de los medios de extinción de incendios.

Durante la inspección de la zona detectaron a un hombre oculto cerca del punto donde se había iniciado el fuego. Los agentes procedieron a interceptarlo e identificarlo.

Video | Cortado un carril de la A-66 a la altura de Cañaveral / E.P.

Según informa la Guardia Civil, entre sus pertenencias portaba dos mecheros y unos guantes que presentaban restos vegetales, indicios que, junto con el resto de pruebas recabadas durante la investigación, permitieron relacionarlo con el origen del incendio.

El hombre, de 42 años, fue detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal.

La rápida actuación evitó daños mayores

La Guardia Civil ha destacado que la rápida intervención tanto de los agentes como de los servicios de extinción resultó determinante para evitar que el fuego alcanzara una mayor extensión.

Especialmente en el caso registrado junto a la A-66, la actuación coordinada permitió que el incendio quedara controlado durante la misma mañana y que la superficie afectada no se extendiera a terrenos de mayores dimensiones.

Con estas dos actuaciones, los investigadores han logrado esclarecer el origen de ambos incendios en un momento especialmente sensible para el monte extremeño, marcado por las altas temperaturas y el incremento del riesgo de propagación del fuego.

Los presuntos responsables han sido puestos a disposición judicial, mientras continúan las actuaciones derivadas de ambos procedimientos.