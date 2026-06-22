Un hombre de 49 años resulta herido de gravedad al caerle una caja pesada sobre las piernas en Acehúche

Un hombre de 49 años resultó herido en la mañana de este lunes en una empresa ubicada en el término municipal de Acehúche, después de que una caja transportada por un toro mecánico le cayera sobre ambas piernas. El aviso se recibió a las 7:25 horas, cuando la Central 062 de la Guardia Civil fue alertada por el Centro de Emergencias 112 del accidente ocurrido en las instalaciones.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que comprobó que el trabajador presentaba lesiones en las dos piernas tras el impacto de la carga. Poco después acudieron también los servicios sanitarios, que atendieron al afectado en el lugar antes de proceder a su traslado para una valoración médica más exhaustiva.

Un accidente con riesgo de lesiones graves

Aunque a la espera del alcance definitivo de las lesiones, este tipo de accidentes laborales puede tener consecuencias importantes cuando un cargamento pesado impacta directamente sobre las extremidades inferiores. El golpe puede provocar desde fracturas, aplastamiento de tejidos blandos y lesiones musculares hasta daños en vasos sanguíneos, nervios o articulaciones.

Además, cuando el peso comprime durante un tiempo suficiente la musculatura de la pierna, existe riesgo de complicaciones más serias, como el llamado síndrome compartimental, una urgencia médica que se produce cuando aumenta la presión dentro de los músculos y se compromete la circulación sanguínea. En esos casos, una intervención rápida resulta decisiva para evitar daños permanentes.

Qué hacer en el momento

Si una persona presencia un accidente de este tipo, lo primero es avisar de inmediato a los servicios de emergencia y no mover al herido salvo que exista un peligro añadido. También conviene mantenerlo en reposo, vigilar su estado general y controlar si presenta signos de sangrado, deformidad evidente, pérdida de sensibilidad, frialdad en la extremidad o dolor muy intenso.

En situaciones así, la actuación inicial debe centrarse en evitar maniobras improvisadas. No se debe intentar recolocar una pierna, forzar apoyos ni aplicar presión sobre una fractura visible. Mientras llegan los sanitarios, lo importante es tranquilizar al afectado, comprobar que responde y facilitar el acceso de los equipos de emergencia al lugar del accidente.

Así se intenta salvar las extremidades afectadas

La prioridad médica en lesiones por aplastamiento es comprobar si la extremidad mantiene riego sanguíneo, sensibilidad y movilidad. A partir de ahí, el abordaje puede incluir pruebas de imagen, control del dolor, inmovilización y vigilancia estrecha de posibles daños internos.

Cuando los médicos sospechan que existe compresión severa de músculos y vasos, el tratamiento puede requerir cirugía urgente para liberar la presión acumulada y recuperar el flujo sanguíneo. En paralelo, también se vigila el riesgo de afectación muscular importante, ya que la destrucción de fibras puede desencadenar complicaciones generales que obliguen a administrar sueros y seguimiento hospitalario.

Una recuperación que depende del daño

El tiempo de recuperación en este tipo de lesiones varía de forma notable. Si se trata de contusiones o fracturas menos complejas, la evolución puede resolverse en semanas. Sin embargo, cuando existe aplastamiento muscular, cirugía o daño vascular o nervioso, el proceso puede prolongarse durante meses y requerir rehabilitación intensiva.

La evolución final depende de varios factores: el peso recibido, el tiempo de compresión, la rapidez en la atención, la existencia o no de fracturas abiertas y la aparición de complicaciones posteriores. En los casos más favorables, el paciente puede recuperar la función con tratamiento y fisioterapia. En los más graves, las secuelas pueden ser duraderas.

El accidente ocurrido en Acehúche vuelve a poner el foco en los riesgos asociados a la manipulación de cargas en entornos de trabajo con maquinaria. En estos casos, unos segundos pueden marcar la diferencia entre una lesión controlable y un daño de mayor alcance. La prevención, la rapidez de reacción y la atención sanitaria son algunos de los factores clave que marcan buena parte del pronóstico.