Jaraíz de la Vera abre el concurso para elegir el cartel de las Fiestas del Tabaco y el Pimiento 2026: cómo participar, premio y fechas

Las Fiestas del Tabaco y el Pimiento ya comienzan a tomar forma en Jaraíz de la Vera. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para participar en el concurso que elegirá el cartel anunciador de la edición de 2026, una convocatoria dirigida a todas aquellas personas que deseen aportar su visión artística a uno de los acontecimientos más importantes del calendario festivo local.

La iniciativa busca encontrar la imagen que representará unas celebraciones profundamente ligadas a la identidad del municipio y a dos de sus principales señas de identidad: el tabaco y el pimentón, productos que han marcado durante décadas la historia económica, social y cultural de la localidad.

Desde el consistorio animan a participar tanto a artistas profesionales como a aficionados al diseño y la ilustración, siempre que presenten obras originales e inéditas que reflejen el ambiente festivo y la esencia de unas fiestas que cada verano reúnen a miles de vecinos y visitantes.

Libertad creativa para representar las fiestas

Las bases del concurso establecen que la técnica será libre, aunque los trabajos deberán presentarse en formato vertical y con unas dimensiones de 50 por 70 centímetros.

Además, los carteles deberán incluir de forma visible las leyendas "Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera", "Fiestas del Tabaco y el Pimiento" y "Del 11 al 15 de agosto de 2026". También será obligatorio incorporar el escudo de la villa y los logotipos institucionales vinculados a la Capital Mundial del Pimentón y Safariç, disponibles para su descarga a través de la página web municipal.

Cartel ganador del 2025. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

El objetivo es que la obra elegida combine creatividad y capacidad de representación de unas fiestas que constituyen uno de los principales escaparates culturales y turísticos de Jaraíz de la Vera.

Un premio para impulsar el comercio local

La propuesta ganadora recibirá un premio de 300 euros en cheques para gastar en establecimientos del municipio, una fórmula con la que el Ayuntamiento pretende, además, incentivar el consumo y apoyar al comercio local.

El cartel vencedor se convertirá en la imagen oficial de las fiestas y pasará a ser propiedad municipal.

Asimismo, el consistorio ha anunciado que organizará una exposición con todas las obras presentadas, permitiendo que vecinos y visitantes puedan conocer las distintas propuestas artísticas participantes en el certamen.

Plazo hasta mediados de julio

Las personas interesadas deberán remitir sus trabajos en formato digital y alta resolución a través del correo electrónico de la Concejalía de Festejos (eva.ayuntamientojaraiz@gmail.com).

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 15 de julio a las 14.00 horas, mientras que el fallo del jurado se hará público un día después, el 16 de julio.

La decisión será inapelable y se dará a conocer tanto en los medios de comunicación como en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Con esta convocatoria, Jaraíz de la Vera inicia la cuenta atrás hacia unas fiestas que volverán a convertir al municipio en uno de los principales focos festivos de la comarca, y cuya imagen comenzará a definirse en las próximas semanas a través de la creatividad de quienes decidan participar en el concurso.