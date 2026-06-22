Malpartida de Plasencia limpia la red tras una avería que ha dejado el agua turbia y con mal olor

Una avería registrada el pasado viernes en el bombeo del pantano del Robledo ha dejado el agua turbia y con mal olor en Malpartida de Plasencia. El ayuntamiento ha abierto bocas de riego para limpiar la red y acelerar la recuperación del suministro.

El problema ha generado preocupación entre los vecinos y ha llevado al PP local a pedir explicaciones sobre la calidad del agua. El alcalde, Raúl Barrado, ha subrayado que ha informado desde el primer momento, tanto a la población como a la oposición, y ha defendido que, si el agua no fuera apta, la empresa lo habría comunicado.

Bocas de riego abiertas para limpiar antes la red

La imagen de las bocas de riego abiertas en distintos puntos de Malpartida de Plasencia ha llamado la atención de algunos vecinos. El alcalde ha explicado en sus redes sociales que esa medida forma parte de los trabajos para limpiar la red de agua tras la avería sufrida el viernes en el bombeo del pantano.

"Como sabéis todos, el pasado viernes hubo una avería en el bombeo del pantano del Robledo", ha señalado Barrado. El regidor ha agradecido los avisos de los vecinos que le estaban llamando al ver esas bocas abiertas y ha aclarado el motivo: "La razón de que estén abiertas es para limpiar lo más rápido posible la red de agua, lo cual seguiremos haciendo hasta que se consiga el nivel óptimo".

Boca de riego abierta en Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

Así, ha señalado que la situación evoluciona de forma gradual. "Aunque la calidad del agua no es evidentemente la deseada, poco a poco se va notando cierta mejoría", ha indicado el alcalde en sus redes.

El PP pide explicaciones y análisis

La avería ha provocado también la reacción del Partido Popular de Malpartida de Plasencia, que este lunes ha reclamado al alcalde "explicaciones, claridad y soluciones" por el estado del agua en la localidad. En una nota de prensa, los populares aseguran que desde hace varios días el agua es "marrón"; presenta "un olor muy fuerte y desagradable" y no genera confianza para su consumo.

El PP sostiene que los vecinos no saben "qué usos se puede dar al agua que sale por sus grifos" ni si es segura para beber o cocinar. Por ello, ha pedido al equipo de gobierno local que informe de cuánto puede durar el problema y que haga públicos los análisis de calidad del agua, "que suponemos se estarán haciendo".

Los populares también critican que, según su versión, apenas se haya ofrecido información institucional más allá de una publicación en las redes personales del alcalde, que consideran insuficiente para despejar las dudas generadas en el municipio.

Bañera con agua turbia en Malpartida de Plasencia. / CEDIDA

La respuesta del alcalde

Barrado rechaza esa acusación de falta de transparencia y defiende que ha mantenido informada a la población desde que se produjo la incidencia. "Yo desde el primer momento he informado a la población, he mostrado transparencia", afirma el alcalde en su respuesta.

El regidor también sostiene que su perfil como alcalde es un canal válido para comunicar lo ocurrido. "El alcalde puede comunicarse, es un canal de comunicación, no hace falta ponerlo en la red del ayuntamiento", señala, en referencia a las críticas del PP sobre la vía elegida para informar.

Sobre la aptitud del agua, Barrado afirma que, si el suministro no pudiera consumirse, lo habría dicho. "Si el agua no hubiera estado apta para el consumo, pues la empresa lo hubiera dicho", asegura. Al mismo tiempo, admite que el aspecto y el olor del agua hacen comprensible que muchos vecinos no quieran beberla ni utilizarla para cocinar. "Cuando sale un agua con un fuerte olor o sale un poco turbia, pues nadie, evidentemente, nadie va a beberla ni nadie va a utilizarla para cocinar. Eso es obvio", añade.

Además, ha avanzado que el ayuntamiento analizará lo ocurrido para reclamar las explicaciones y responsabilidades que correspondan a la empresa por la avería y las consecuencias que ha tenido en el suministro.

Caso más grave en 2014

El alcalde ha comparado además esta situación con una incidencia ocurrida en 2014, cuando gobernaba el PP en Malpartida de Plasencia. Según Barrado, entonces se produjo "una rotura de toma flotante" y "no se le contó a la población". El regidor sostiene que aquella avería generó problemas durante meses y que la oposición pidió explicaciones tiempo después, no en los primeros días de la incidencia.

La clave para los vecinos está ahora en que el agua recupere cuanto antes su aspecto, olor y calidad habitual. El ayuntamiento insiste en que la limpieza de la red está en marcha y que se mantendrán las actuaciones necesarias hasta alcanzar el nivel óptimo.