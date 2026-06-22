El Pontón de Guijo de Granadilla: un misterioso puente que no lleva a ninguna parte y que puedes visitar en el norte de Cáceres

La carretera avanza entre dehesas y paisajes del norte de Cáceres hasta llegar a uno de los rincones más singulares y sorprendentes de la provincia. Allí, junto a las aguas del embalse de Gabriel y Galán, se alza una construcción que parece desafiar toda lógica.

No une dos orillas, no permite cruzar ningún río y, sin embargo, sigue en pie desde hace siglos. Es El Pontón de Guijo de Granadilla, conocido también como el puente a la deriva, una pieza única del patrimonio extremeño cuya historia está marcada por la ingeniería romana, la construcción de grandes embalses y la conservación del legado histórico.

El puente que parece navegar sobre el agua

Situado en el término municipal de Guijo de Granadilla, junto a la carretera CC-13.3 que conecta esta localidad con Zarza de Granadilla, El Pontón sorprende a quienes lo descubren por primera vez. Su imagen resulta desconcertante: un antiguo puente de piedra colocado sobre pilares de hormigón, paralelo a la orilla y aparentemente sin función alguna.

La escena adquiere todavía más fuerza cuando el nivel del embalse desciende y permite contemplar con mayor claridad la estructura. Muchos visitantes lo describen como un puente que parece flotar sobre el agua o navegar sin rumbo, convertido en una especie de museo al aire libre en mitad del paisaje.

Su aspecto actual es consecuencia de una compleja operación de conservación patrimonial que evitó su desaparición bajo las aguas del embalse de Gabriel y Galán.

Una obra vinculada a la antigua Cáparra romana

Los estudios históricos sitúan el origen de El Pontón en época romana, aunque algunos especialistas apuntan a posibles reformas posteriores. La construcción formaba parte de la red de comunicaciones vinculada a la antigua ciudad romana de Cáparra, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Extremadura.

Se cree que el puente permitía salvar el cauce del río Alagón cuando este discurría por un trazado mucho más estrecho que el actual. Su diseño estaba compuesto por un gran arco principal destinado al paso del agua y otro arco secundario de descarga que ayudaba a absorber desniveles y crecidas.

La tipología constructiva y su vinculación con las antiguas calzadas romanas convierten a esta infraestructura en uno de los testimonios más relevantes de la ingeniería histórica existente en la comarca de Tierras de Granadilla.

La amenaza de las aguas

La historia del puente cambió por completo durante la segunda mitad del siglo XX. La construcción del embalse de Gabriel y Galán y de las infraestructuras hidráulicas asociadas condenaba a numerosas construcciones históricas a desaparecer bajo el agua, y entre ellas se encontraba El Pontón.

La nueva lámina de agua cubriría por completo su ubicación original, por lo que la estructura parecía destinada a correr la misma suerte que otros elementos patrimoniales desaparecidos durante la creación de grandes embalses. Sin embargo, en esta ocasión se optó por una solución poco habitual.

Piedra a piedra para salvar la historia

Durante la década de los 60 se puso en marcha una operación de conservación que permitió desmontar el puente completamente.

Los trabajos consistieron en numerar y retirar cada una de sus piedras para reconstruir posteriormente la estructura en otro emplazamiento cercano. Gracias a esta intervención, El Pontón pudo conservarse íntegramente y escapar de las aguas del embalse.

La nueva ubicación elegida fue una zona próxima a la orilla, donde se levantaron pilares de hormigón que sirven de soporte a la estructura histórica.

Aunque ya no cumple su función original de comunicar ambas márgenes del río, su presencia permite comprender la importancia que tuvo en el pasado y conservar un valioso ejemplo de ingeniería antigua.

Un símbolo de la conservación patrimonial

El Pontón se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los elementos patrimoniales más curiosos de la provincia de Cáceres. Su imagen resume el encuentro entre dos épocas muy distintas: la ingeniería histórica vinculada a las antiguas vías romanas y las grandes obras hidráulicas que transformaron el territorio durante el siglo XX.

Además, su proximidad a otros recursos patrimoniales como la ciudad romana de Cáparra, el conjunto histórico de Granadilla o el propio embalse de Gabriel y Galán refuerza su interés turístico y cultural.

Un puente que ya no une orillas, pero sí generaciones

Pocas construcciones cuentan una historia tan peculiar como la de El Pontón. Nació para facilitar el paso de viajeros hace siglos, sobrevivió a la transformación del paisaje y terminó convirtiéndose en un recuerdo permanente de todo aquello que el agua estuvo a punto de borrar.

Hoy ya no sirve para cruzar un río, pero sí para conectar pasado y presente, recordando que conservar el patrimonio también es una forma de mantener vivas las historias que dieron forma a un territorio.