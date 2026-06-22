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‘Ukelandia, explorando culturas, estrechando lazos’ llega hasta Arroyo de la Luz

El alcalde recibe a 75 alumnos y alumnas participantes en este proyecto educativo y musical que promueve el intercambio cultural

El alcalde recibió la visita de los alumnos en el salón de plenos del ayuntamiento.

El alcalde recibió la visita de los alumnos en el salón de plenos del ayuntamiento. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Arroyo de la Luz

El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, junto a las concejalas Mercedes Pérez y Mariluz Castaño, recibieron, recientemente, en el ayuntamiento a los 75 alumnos y alumnas participantes en la tercera movilidad del proyecto educativo y musical «Ukelandia, Explorando Culturas, Estrechando Lazos».

En este proyecto participa el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Morales junto al colegio público Don Quijote de Ciudad Real y el instituto Villavieja de Berja (Almería).

Durante su estancia en la localidad de Arroyo de la Luz, tanto los estudiantes como los docentes disfrutaron de diversas actividades culturales y recibieron como recuerdo un llavero con el nombre de Arroyo de la Luz elaborado en el Circular FAB.

Intercambio cultural

El proyecto Ukelandia promueve el intercambio cultural, la convivencia y la colaboración entre centros educativos de distintas comunidades autónomas a través de la música y las experiencias compartidas. ‘Ukelandia, Explorando Culturas’ es un proyecto educativo seleccionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la convocatoria de Agrupaciones de Centros Educativos 2024.

Este proyecto tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y la convivencia entre centros educativos de diferentes comunidades autónomas a través de la música y las experiencias compartidas. Participan en él el IES Villavieja de Berja, el CEIP Don Quijote de Ciudad Real y el IES Luis de Morales de Arroyo de la Luz.

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El proyecto busca crear un proyecto común que se integre dentro de los proyectos propios de cada centro educativo.

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