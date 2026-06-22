Diversidad
‘Ukelandia, explorando culturas, estrechando lazos’ llega hasta Arroyo de la Luz
El alcalde recibe a 75 alumnos y alumnas participantes en este proyecto educativo y musical que promueve el intercambio cultural
El alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, junto a las concejalas Mercedes Pérez y Mariluz Castaño, recibieron, recientemente, en el ayuntamiento a los 75 alumnos y alumnas participantes en la tercera movilidad del proyecto educativo y musical «Ukelandia, Explorando Culturas, Estrechando Lazos».
En este proyecto participa el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Morales junto al colegio público Don Quijote de Ciudad Real y el instituto Villavieja de Berja (Almería).
Durante su estancia en la localidad de Arroyo de la Luz, tanto los estudiantes como los docentes disfrutaron de diversas actividades culturales y recibieron como recuerdo un llavero con el nombre de Arroyo de la Luz elaborado en el Circular FAB.
Intercambio cultural
El proyecto Ukelandia promueve el intercambio cultural, la convivencia y la colaboración entre centros educativos de distintas comunidades autónomas a través de la música y las experiencias compartidas. ‘Ukelandia, Explorando Culturas’ es un proyecto educativo seleccionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la convocatoria de Agrupaciones de Centros Educativos 2024.
Este proyecto tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y la convivencia entre centros educativos de diferentes comunidades autónomas a través de la música y las experiencias compartidas. Participan en él el IES Villavieja de Berja, el CEIP Don Quijote de Ciudad Real y el IES Luis de Morales de Arroyo de la Luz.
El proyecto busca crear un proyecto común que se integre dentro de los proyectos propios de cada centro educativo.
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