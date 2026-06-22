Valencia de Alcántara defiende su ciclo de Restauración y amenaza con ir a Mérida: "Es un golpe a la educación pública rural"

La defensa del ciclo formativo de Servicios de Restauración del IES Loustau Valverde de Valencia de Alcántara dio este lunes un nuevo paso con una concentración ciudadana frente al centro educativo en la que participaron representantes institucionales, sindicatos, comunidad educativa y vecinos de la comarca. La movilización, convocada por el Ayuntamiento, concluyó con una advertencia clara: si la Junta de Extremadura no rectifica su decisión, las protestas se trasladarán a las puertas de la Consejería de Educación en Mérida.

El alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, hizo un balance positivo de la convocatoria pese a las altas temperaturas registradas durante la jornada. "Ha estado bastante bien, a pesar del calor. Han acudido representantes de todos los municipios de la comarca, diputados de la Asamblea de Extremadura, sindicatos, la comunidad educativa, la dirección del centro y miembros de la corporación municipal", explicó.

Durante la concentración se dio lectura a un manifiesto y se plantearon distintas propuestas para intentar revertir la situación. Sin embargo, el consistorio mantiene la presión sobre la Administración autonómica.

Ultimátum a la Junta

Piris aseguró que el Ayuntamiento espera una respuesta en las próximas horas por parte de la Consejería de Educación, aunque ya trabaja en nuevas movilizaciones. "Vamos a esperar hasta mañana. Si no tenemos una contestación positiva, el viernes pondremos autobuses y nos iremos a la puerta de la Consejería en Mérida", anunció.

La posible desaparición del ciclo de Servicios de Restauración ha generado una importante contestación social en la localidad, que considera esta formación estratégica tanto para el municipio como para la comarca de la Sierra de San Pedro.

"Tenemos alumnos, profesores y empresas"

Uno de los principales argumentos que esgrime el Ayuntamiento para reclamar la continuidad de estos estudios es que, según sostiene, el ciclo cumple los requisitos exigidos para mantenerse. "Tenemos nueve alumnos prematriculados por encima del ratio que ellos piden, tenemos los profesores, tenemos las aulas y tenemos las empresas", afirmó el alcalde.

Cartel de la convocatoria. / Ayuntamiento de Valencia de Alcántara

Piris criticó además que la supresión se haya planteado sin ofrecer ninguna alternativa formativa para el centro educativo. "No se nos dice que se quite este ciclo para implantar otro con mayor demanda. Simplemente se elimina y no se nos da ninguna explicación", señaló.

El regidor lamentó igualmente que el instituto haya continuado realizando el proceso de prematriculación durante los últimos meses. "Han dejado hacer las prematriculaciones y ahora nos encontramos con esta situación", apuntó.

La versión de la Junta

Frente a las críticas del Ayuntamiento, la Junta de Extremadura ha defendido la decisión argumentando que responde a criterios técnicos vinculados a la demanda real de alumnado.

El Ejecutivo autonómico ha manifestado su "respeto" a las movilizaciones convocadas en Valencia de Alcántara, pero recuerda que la supresión del ciclo ya fue anunciada durante la presentación de la oferta formativa para el curso 2026-2027 y que los sindicatos conocían esta propuesta desde el pasado 23 de abril, cuando fue abordada en el Consejo Permanente de Formación Profesional.

Según explica la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, la planificación de la oferta educativa se realiza tras un análisis "exhaustivo" que tiene en cuenta factores como las matriculaciones y la demanda registrada durante los últimos años.

En el caso del ciclo de Servicios de Restauración, la Junta señala que no llegó a impartirse en dos de los últimos cinco cursos académicos, concretamente en 2022-2023 y 2025-2026. Además, los datos oficiales reflejan una media de cuatro alumnos en primero y de 4,2 en segundo, unas cifras que, según los cálculos de la Administración regional, suponen una inversión aproximada de 50.000 euros por estudiante.

La Consejería sostiene que estos criterios permiten realizar una "organización eficiente" de los recursos públicos y adaptar la oferta educativa a las necesidades reales del alumnado.

Un sector con demanda laboral

Desde el Ayuntamiento consideran, sin embargo, que la decisión resulta especialmente difícil de entender en un momento en el que la hostelería y el turismo continúan demandando profesionales cualificados.

"Ahora mismo hay una necesidad de personas formadas en este ámbito. No hay camareros, no hay profesionales con esta preparación y existe una empleabilidad muy alta para quienes cursan estos estudios", defendió Piris.

Imagen de la concentración, este lunes. / Álvaro Rodríguez

El alcalde recordó además que el ciclo atrae alumnado procedente de otros municipios que se desplaza hasta Valencia de Alcántara para formarse, lo que genera actividad económica y movimiento en la localidad.

Un golpe para el medio rural

Más allá de la cuestión educativa, el Ayuntamiento vincula la continuidad del ciclo con la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de servicios públicos en el entorno rural. "La pérdida de esta formación supondría un deterioro de la educación pública y una puntilla más para las zonas rurales", afirmó Piris.

A su juicio, la desaparición del grado implicaría la pérdida de estudiantes que actualmente se desplazan hasta el municipio, además de reducir las oportunidades de formación para los jóvenes de la comarca.

"Los alumnos vienen hasta Valencia de Alcántara, se quedan aquí, generan actividad, igual que los profesores. Todo eso se perdería", insistió.

Defensa de la FP rural

La concentración celebrada este lunes se suma a las reclamaciones realizadas en los últimos días por el Ayuntamiento, que sostiene que la baja matriculación no puede ser el único criterio para decidir el futuro de una oferta educativa en el medio rural.

El consistorio defiende que mantener ciclos formativos como el de Servicios de Restauración es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes que viven en pequeñas localidades y los que residen en grandes núcleos urbanos.

Mientras esperan una respuesta de la Junta de Extremadura, desde Valencia de Alcántara mantienen su hoja de ruta. Si no hay cambios en la decisión adoptada por la Administración autonómica, la próxima protesta podría celebrarse ya este viernes frente a la sede de la Consejería de Educación en Mérida.