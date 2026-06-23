El Cross Popular Ciudad de Trujillo celebra su XLI edición pese al aviso amarillo por calor

El XLI Cross Popular Ciudad de Trujillo se disputó este domingo con normalidad y sin incidencias, a pesar del aviso amarillo por altas temperaturas activado en la zona. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Trujillo con la dirección técnica de Music Run España, reunió a cerca de 150 corredores y corredoras en las modalidades de 10K y 5K.

La carrera mantuvo su recorrido tradicional entre La Cumbre y Trujillo y volvió a reivindicar su condición de una de las citas atléticas con más historia de Extremadura. Aunque la organización había agotado las 300 inscripciones disponibles semanas antes, la previsión meteorológica adversa redujo finalmente el número de participantes en la línea de salida.

Desde el Ayuntamiento de Trujillo y Music Run España destacaron el buen desarrollo de la jornada y agradecieron el esfuerzo de los atletas que decidieron participar pese al calor, así como la labor del voluntariado, Protección Civil y los cuerpos de seguridad encargados de garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

En la distancia de 10 kilómetros, el vencedor masculino fue Jorge Cano Martínez, con un tiempo de 33:18, seguido de Francisco Fernández Carrasco y Juan José Lais Gallardo. En categoría femenina, la victoria fue para Raquel Gómez Martín, que completó el recorrido en 40:33, por delante de Soraya Cantos y Verónica Díaz Alama.

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En la prueba de 5 kilómetros, Jose Alan Otero Estraviz se impuso en la clasificación masculina con un registro de 18:13, seguido de Sergio Martínez Fernández y José Luis Porras Díaz. En féminas, la primera clasificada fue Carmen Mañas Galán, con un tiempo de 24:09, seguida de Marta Fernández Plaza y Sonia Pérez Rocha.