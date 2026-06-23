Una fotografía de Valencia de Alcántara compite por ser la mejor de las Villas Medievales: así puedes votarla

Valencia de Alcántara vuelve a situarse entre los destinos patrimoniales más destacados de la península. Una fotografía tomada en la localidad cacereña ha sido seleccionada entre las ocho finalistas del VI Concurso Fotográfico de la Red de Ciudades y Villas Medievales, una iniciativa que cada año promociona a través de las redes sociales algunos de los rincones históricos más singulares de España y Portugal.

La imagen valenciana ha logrado superar una primera fase en la que participaron más de 120 fotografías procedentes de los distintos municipios que integran la Red, consolidándose así como una de las candidatas al premio final. Ahora, el desenlace queda en manos del público.

La votación popular decidirá la fotografía ganadora

Tras la selección realizada por el jurado, las ocho imágenes finalistas han sido publicadas de forma individual en las redes sociales de la Red de Ciudades y Villas Medievales. A partir de este momento, serán los usuarios quienes elijan a la fotografía vencedora mediante sus interacciones.

Para apoyar la candidatura de Valencia de Alcántara basta con acceder al perfil oficial de la Red, localizar la publicación correspondiente a la localidad cacereña y darle 'Me gusta'.

El plazo para participar en la votación permanecerá abierto hasta el próximo 5 de julio a las 23.59 horas.

Desde Valencia de Alcántara ya se ha iniciado una campaña de difusión para movilizar a vecinos, visitantes y amantes del patrimonio con el objetivo de conseguir el mayor número posible de apoyos.

Un escaparate para el patrimonio medieval

El concurso forma parte de las acciones promocionales impulsadas por la Red de Ciudades y Villas Medievales, una asociación integrada por ocho municipios de España y Portugal que comparten un importante legado histórico vinculado al medievo.

La iniciativa busca aprovechar el alcance de Instagram para mostrar la riqueza patrimonial, arquitectónica y paisajística de estas localidades, convirtiendo a los propios visitantes y vecinos en embajadores de sus destinos.

Las ocho fotografías finalistas. / Red de Ciudades y Villas Medievales

La imagen pertenece al fotógrafo Ángel Fernández y muestra uno de los numerosos dólmenes megalíticos de la localidad cacereña (en este caso El Mellizo), siendo uno de los mejores ejemplos de la increíble riqueza que posee tanto la región como la provincia de Cáceres.

En el caso de Valencia de Alcántara, la presencia entre las finalistas supone una nueva oportunidad para proyectar algunos de los elementos que han convertido al municipio en uno de los referentes del turismo histórico de Extremadura.

Un pueblo marcado por su historia

Valencia de Alcántara destaca especialmente por su barrio gótico judío, considerado uno de los mejor conservados de España y declarado Bien de Interés Cultural. Sus calles empedradas, plazas, edificios históricos y su ubicación estratégica junto a la frontera portuguesa conforman una imagen reconocible que cada año atrae a miles de visitantes.

La localidad forma parte desde hace años de la Red de Ciudades y Villas Medievales junto a municipios como Almazán, Estella-Lizarra, Hondarribia, Laguardia, Marvão, Santo Domingo de la Calzada y Sigüenza.

Además de este concurso fotográfico, la Red desarrolla otros proyectos de promoción turística y cultural vinculados al patrimonio medieval, como el Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales o distintas actividades deportivas y divulgativas.