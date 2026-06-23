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Malpartida de Cáceres contará con un carril bici al Monumento Natural Los Barruecos

La inversión se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo’

Ubicacion nuevo carril bici.

Ubicacion nuevo carril bici. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Malpartida de Cáceres

Malpartida de Cáceres contará con un carril bici para unir el casco urbano con el Monumento Natural de Los Barruecos. Concretamente, la obra se realizará desde la Plaza de Toros, donde se construirá un apeadero o aparcamiento para las bicicletas, hasta el aparcamiento de la cafetería-restaurante del Museo Vostell Malpartida.

La infraestructura transcurre paralela a la actual carretera de Los Barruecos hasta la confluencia con el paraje de San Isidro, por el margen izquierdo sentido hacia el Monumento Natural y por suelo municipal, y luego continúa por el itinerario de la Senda de la Cigüeña hasta llegar al aparcamiento de la cafetería del museo.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende fomentar una movilidad sostenible con el uso de bicicletas, así como mejorar la seguridad vial de los ciclistas, cada vez más frecuentes en una vía que posee mucha intensidad de tráfico los fines de semana. Asimismo, pretende acercar Los Barruecos al casco urbano, facilitando el retorno económico de los miles de visitantes; potenciar el turismo activo generando más actividades alternativas, reducir la contaminación y favorecer hábitos saludables.

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El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha afirmado que el carril bici «no es solo una vía para bicicletas, es mucho más, pues supone una apuesta por un municipio más saludable».

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