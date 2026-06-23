Futuro del medio rural
Tu próxima oportunidad laboral puede nacer en un pueblo y esta jornada gratuita quiere enseñarte el camino con ejemplos reales
La jornada inaugural en Casar de Cáceres busca acercar herramientas concretas y recursos que impulsen el tejido económico y laboral de la provincia
El programa 100Kairós iniciará este viernes en Casar de Cáceres su ciclo de jornadas técnicas con una sesión dirigida a reforzar la empleabilidad, la digitalización y la competitividad del tejido empresarial de la provincia. Se trata de una actividad promovida por la Diputación Provincial de Cáceres a través de su Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo.
La actividad, que se celebrará en el Centro Regional en Formación en Nuevas Tecnologías (Creofonte), de 10.00 a 13.00 horas, abrirá un ciclo que recorrerá otros cuatro municipios cacereños. Esta iniciativa está dirigida a pymes, tanto participantes como no del programa, personas desempleadas interesadas en el sector digital, personal técnico, agentes sociales y ciudadanía en general que quiera conocer experiencias de éxito ya desarrolladas en el territorio.
Sesiones exprés y orientación laboral
La jornada combinará distintos formatos pensados para ofrecer un contenido práctico y útil. Entre las propuestas más destacadas figuran las sesiones exprés de 15 minutos, que permitirán acceder a asesoramiento personalizado en tiempo real a través de consultorías con mentores del programa, orientación laboral para quienes se encuentren en búsqueda activa de empleo y sesiones de coaching profesional.
A ello se sumará la exposición de experiencias reales de transformación digital y testimonios de empresas y participantes que ya han mejorado su presencia online y sus oportunidades profesionales gracias a su paso por 100Kairós. La intención es que la jornada funcione no solo como escaparate del trabajo realizado, sino también como punto de encuentro entre empresas, talento local y nuevos perfiles interesados en incorporarse a este proceso.
La participación será gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que la organización ha habilitado un enlace previo de inscripción para las personas interesadas.
El proyecto está enfocado en la inserción profesional
El programa 100Kairós se presenta como un sistema avanzado de inserción profesional concebido para transformar el mercado laboral rural y acelerar la modernización empresarial en la provincia de Cáceres.
Inspirado en el concepto griego kairós, entendido como el “momento oportuno”, articula un modelo integral basado en las llamadas "aceleradoras de empleabilidad", desde las que se busca acompañar tanto a personas desempleadas como a empresas del territorio en procesos de mejora de competencias, adaptación digital y generación de nuevas oportunidades.
La iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la Diputación de Cáceres con el impulso del empleo y la innovación en el medio rural, y está además cofinanciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de la línea estatal dirigida a proyectos para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación.
Una política para retener talento
La propia Diputación definió en la puesta en marcha del programa a 100Kairós como una política pública innovadora y pionera a nivel nacional orientada a retener talento y combatir la despoblación. El proyecto arrancó este año con un centenar de participantes seleccionados entre más de 350 solicitudes, un dato que refleja el interés generado por una propuesta que combina formación especializada, acompañamiento profesional, apoyo al emprendimiento y medición del impacto social.
La página web oficial recoge toda la información con mayor detalle y plantea un itinerario integral de formación y desarrollo profesional orientado a mejorar la empleabilidad en el medio rural. A su vez, la Diputación presenta la iniciativa como un servicio global que abarca el diseño, la puesta en marcha y la ejecución de acciones formativas, además del acompañamiento y el apoyo al emprendimiento.
Las oportunidades también pueden llegar a los pueblos
En ese contexto, la cita de Casar de Cáceres se plantea como una puerta de entrada para seguir acercando el programa al territorio y a quienes todavía no lo conocen de cerca. No se trata solo de hablar de digitalización o empleo en abstracto, sino de poner sobre la mesa herramientas concretas, ejemplos cercanos y recursos que puedan tener un efecto real en el tejido económico y laboral de la provincia.
Las jornadas técnicas de 100Kairós nacen así con la intención de trasladar al terreno una idea de fondo: que la innovación y las oportunidades profesionales no tienen por qué quedarse en las grandes ciudades. También pueden abrirse camino en los pueblos, allí donde muchas veces el futuro depende de que alguien encuentre, precisamente, su momento oportuno.
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