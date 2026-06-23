La política local que se reclama en Valdefuentes también te afecta cuando el respeto deja de marcar los límites: "Este es el momento de la unidad"

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Fernando García Nicolás, ha mantenido un encuentro con la Agrupación Socialista de Valdefuentes para trasladar de forma expresa el respaldo de la dirección provincial a Rafa Rubio y al conjunto de militantes y cargos socialistas que desarrollan su labor política en el municipio.

La reunión sirvió para escenificar el apoyo de la organización provincial en un momento en el que, según trasladó García Nicolás, el portavoz socialista viene siendo "objeto de ataques y descalificaciones por parte del alcalde de la localidad".

Ante esa situación, el dirigente provincial defendió la necesidad de preservar el respeto institucional y democrático como base de la convivencia política y reclamó respeto hacia la oposición y hacia quienes, desde posiciones distintas al gobierno local, trabajan también por sus vecinos desde la responsabilidad y el compromiso.

Defensa del respeto institucional

García Nicolás subrayó durante el encuentro que la crítica política forma parte de la normalidad democrática, pero insistió en que debe ejercerse desde el respeto y desde el reconocimiento al papel que desempeñan todas las fuerzas políticas en representación de la ciudadanía. En esa línea, quiso dejar claro que la dirección provincial estará al lado de sus agrupaciones locales cuando considere que se sobrepasan esos límites.

"Este es el momento de la unidad", indicó el secretario general, quien situó además esta visita en una etapa marcada por "la cercanía y el fortalecimiento de las agrupaciones locales". A su juicio, el PSOE provincial debe reforzar su presencia a pie de calle, escuchar más y acompañar mejor a su militancia, a sus alcaldes y alcaldesas y a quienes ejercen la oposición en los municipios.

Desde esa perspectiva, reafirmó el "compromiso de la dirección provincial" con todos los pueblos de la provincia y puso a disposición de sus representantes y militantes el apoyo orgánico necesario para afrontar los retos políticos que se abren en los próximos años. El objetivo, apuntó, pasa por "consolidar al PSOE como alternativa sólida en la provincia" y por hacerlo desde la coordinación, la cercanía y el trabajo compartido.

Una agrupación ligada a la estructura provincial

La Agrupación Socialista de Valdefuentes forma parte de la red local del PSOE en la provincia y mantiene una relación directa con la estructura provincial tanto en el plano orgánico como en el institucional.

Al frente de la agrupación se sitúa Rafael Rubio Merino, que figura como secretario general del PSOE de Valdefuentes y que, además, ejerce como concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento desde 2015.

Esa conexión con el PSOE provincial se ha dejado ver en distintos momentos de los últimos años. Uno de los ejemplos más visibles se produjo en mayo de 2023, cuando Valdefuentes acogió uno de los actos de presentación de candidaturas socialistas de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja con la participación de dirigentes provinciales y nacionales del partido. Aquel acto reflejó el trabajo coordinado entre la agrupación local y la dirección provincial, una relación que ahora vuelve a ponerse de manifiesto con la visita de García Nicolás.

Más allá de los actos públicos, ese vínculo se traduce en el acompañamiento político, en la integración de responsables locales en distintas áreas orgánicas del partido y en la estrategia provincial de reforzar las agrupaciones municipales como base del proyecto socialista en el territorio.

Trabajo conjunto

La visita a Valdefuentes se interpretó, en ese sentido, no solo como un gesto de respaldo personal a Rafa Rubio, sino también como una señal de apoyo a una agrupación que forma parte de la estructura territorial del PSOE cacereño. El mensaje que quiso trasladar la dirección provincial fue el de una organización que busca sostener a sus referentes locales, especialmente en municipios donde la confrontación política se vive con más intensidad.

En un momento en el que el PSOE de la provincia insiste en la necesidad de reforzar la unidad interna y la implantación municipal, el encuentro con la agrupación de Valdefuentes encaja en esa línea de trabajo. La dirección provincial quiso dejar claro que "el proyecto socialista en la provincia se construye desde abajo, desde cada agrupación y desde cada municipio".

La política local suele ser la más cercana, pero también la más expuesta. Es por eso que en pueblos como Valdefuentes, cada gesto de respaldo tiene un valor añadido. No solo por lo que dice hacia dentro del partido, sino también por lo que proyecta hacia fuera: que la vida política de un municipio también se sostiene sobre el respeto, incluso cuando la discrepancia es parte del día a día.