Roberto Baños, alcalde de Talayuela: "Extremadura está de moda y hay que aprovecharlo para retener el talento joven"

El alcalde de Talayuela, Roberto Baños, ha sido distinguido en la tercera edición de los premios 'Creadores de Futuro' de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), unos galardones con los que el sector reconoce a personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, están contribuyendo al desarrollo de la energía solar y a una transición energética más sostenible, responsable y con impacto positivo sobre el territorio.

La entrega se celebró en Madrid, en el Hotel NH Collection Madrid Suecia, tras la Asamblea General de UNEF en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el acto participaron, entre otros, el director general del IDAE, Miguel Rodrigo; el presidente de UNEF, Rafael Benjumea; y el director general de la patronal, José Donoso.

Un premio con alcance nacional

Para el regidor talayuelano, el reconocimiento tiene una relevancia especial no solo por el premio en sí, sino por lo que supone "para la imagen del municipio". Según trasladó tras recibirlo, se trata de un galardón de "alcance nacional" que sirve para visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en Talayuela y "volver a situar al municipio" dentro del debate sobre el futuro energético y el papel del medio rural.

UNEF lo distinguió por representar una forma de liderazgo municipal basada en la colaboración entre administraciones y empresas, así como por haber contribuido a impulsar una transición energética más justa, inclusiva y arraigada en el territorio.

Comunicación, formación y convenios

Baños situó una de las claves del reconocimiento en la forma en que el ayuntamiento ha gestionado la relación con la empresa promotora desde el inicio del proyecto. Según explicó, el trabajo municipal se centró en "dar a conocer a la población qué se iba a implantar en el término, abrir canales de comunicación permanentes y desarrollar convenios de colaboración" que permitieran traducir la inversión energética en efectos concretos para la vida local.

En esa línea enmarcó programas como 'Atrayendo Talento', las becas impulsadas desde el municipio o iniciativas como una exposición dedicada a mujeres rurales y emprendedoras de Talayuela. A su juicio, el objetivo siempre ha sido "que las empresas que llegan al territorio no se limiten a ejecutar una infraestructura y marcharse, sino que mantengan una presencia vinculada al municipio y a sus vecinos una vez finalizada la obra".

Esa relación continuada, defendió, ha permitido que la empresa sea hoy un actor conocido dentro del pueblo y que se mantenga una economía indirecta vinculada al proyecto incluso después de terminada la planta.

Formación que genera arraigo

Otro de los aspectos que el alcalde puso especialmente en valor es el impacto de la formación desarrollada desde el ayuntamiento. Baños explicó que parte de esos programas se dirigieron a vecinos con menor nivel académico, que recibieron capacitación previa ligada a las necesidades del sector. Esa formación, según sostuvo, ha permitido "que algunos de ellos trabajen hoy en empresas de otros municipios e incluso en otras plantas de España".

El alcalde subrayó que ese efecto no es menor en un municipio rural, porque muchos de esos trabajadores se desplazan entre semana, pero mantienen su vida en Talayuela y regresan los fines de semana, de modo que siguen arraigados al pueblo.

En su lectura, esa combinación entre empleabilidad y permanencia en el territorio refuerza precisamente uno de los grandes objetivos del mundo rural: "evitar que el talento tenga que marcharse de forma definitiva".

Más presupuesto y nuevos proyectos

Baños ligó también el premio al efecto económico que los proyectos energéticos han tenido sobre las cuentas municipales. Aseguró que la llegada de estas iniciativas ha supuesto una inyección notable para el presupuesto del ayuntamiento y avanzó que Talayuela afronta ahora una nueva fase con otro proyecto ya aprobado, el vinculado a baterías, que rondará los ocho millones de euros.

Desde el consistorio, añadió, la intención es "seguir aprovechando esa capacidad económica" para reforzar la formación, retener talento joven y ofrecer a quienes estudian fuera incentivos suficientes para volver al municipio con una preparación útil para el tejido local.

En ese sentido, el regidor insistió en que el gran desafío sigue siendo "evitar que el talento salga del mundo rural sin retorno". Por eso defendió la necesidad de becar y apoyar a jóvenes del municipio para que vean que su futuro también puede construirse en su propio entorno.

Los pueblos como ejemplo

El alcalde consideró que premios como este sirven también para situar a los pueblos en el centro del debate energético. A su juicio, el caso de Talayuela demuestra que un municipio pequeño puede convertirse en ejemplo de buenas prácticas en la gestión de convenios, en la relación con las empresas y en la capacidad de traducir grandes proyectos en beneficios reales para la población.

Baños puso el acento en la comunicación constante como elemento decisivo. Según señaló, el trabajo diario con la empresa ha permitido coordinar formación, empleo y colaboración con empresas locales. De hecho, destacó que algunos negocios del municipio han crecido de forma notable gracias al desarrollo de estos proyectos, pasando de plantillas muy reducidas a estructuras con decenas de trabajadores.

Un reconocimiento a quienes "crean" el futuro

Los Premios 'Creadores de Futuro' son unos galardones anuales promovidos por la Junta Directiva de UNEF para distinguir a personas que han sido clave en el apoyo y desarrollo del sector fotovoltaico en España. Están inspirados en la conocida frase de Peter Drucker: "La mejor forma de predecir el futuro es creándolo", una referencia que da nombre a unos reconocimientos concebidos para visibilizar ejemplos de impulso, liderazgo y compromiso con la energía solar.

La primera edición se celebró en 2024, coincidiendo con la Asamblea General de UNEF, y desde entonces estos premios se han consolidado como una cita anual dentro de la agenda de la patronal fotovoltaica. La segunda edición tuvo lugar en 2025 y la tercera acaba de celebrarse este año, manteniendo una línea de reconocimiento a representantes institucionales, municipales, empresariales y del ámbito de la comunicación que han contribuido a fortalecer el papel de la fotovoltaica en España.

La dimensión rural

El reconocimiento a Roberto Baños introduce además un elemento especialmente relevante para una provincia como Cáceres: el papel del medio rural en la transición energética. La concesión del premio no se limita a valorar una gestión municipal concreta, sino que coloca en primer plano el debate sobre cómo los grandes proyectos energéticos pueden traducirse en beneficios reales para los pueblos que los acogen.

En territorios como Talayuela, esa discusión no se queda en lo técnico ni en lo regulatorio. Afecta al empleo, a la formación, a la capacidad de atraer o retener población y a la manera en que los municipios negocian su lugar dentro de un modelo energético en transformación.

El premio concedido por UNEF al alcalde talayuelano funciona así también como una señal política y territorial. Porque, en un momento en que la transición energética sigue generando debate, el caso de Talayuela se presenta como un ejemplo de cómo ese cambio puede intentar construirse desde el municipio y no solo sobre él. Y en esa diferencia es donde muchos pueblos se juegan algo más que el futuro de la energía: se juegan también el suyo propio.