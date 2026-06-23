Más camiones, más contenedores y sensores para 12 municipios: el cambio que llega a Trasierra-Tierras de Granadilla para mejorar tu día a día

La Mancomunidad de Trasierra-Tierras de Granadilla contará con un servicio de recogida de residuos renovado y ampliado tras la puesta en marcha del nuevo contrato presentado este lunes en Guijo de Granadilla por la Diputación de Cáceres, a través del Consorcio MásMedio. La actuación afectará a 12 municipios de la zona y busca mejorar tanto la cobertura del servicio como su eficiencia y su impacto ambiental.

Durante la presentación, el vicepresidente del consorcio, Javier Prieto, defendió que la intervención permitirá "dar un salto en la calidad del sistema al combinar más medios materiales, una mejor organización del servicio y nuevas herramientas para optimizar la recogida". A su juicio, el objetivo pasa por responder mejor a las necesidades de la comarca y hacerlo con criterios de sostenibilidad.

La renovación llega a 12 municipios

El contrato dará servicio a 7.873 habitantes de Ahigal, Cerezo, La Granja, Guijo de Granadilla, Marchagaz, La Pesga, Oliva de Plasencia, Mohedas de Granadilla, Palomero, Santa Cruz de Paniagua, Santibáñez el Bajo y Zarza de Granadilla. Tendrá una duración de 10 años y supondrá una inversión anual de 656.919,91 euros.

La renovación no se limita a sustituir medios antiguos, sino que amplía la capacidad operativa del servicio. El nuevo sistema incorporará dos camiones recolectores y una furgoneta, además de un importante refuerzo de la red de contenedores repartidos por la mancomunidad.

Más medios y nuevos contenedores

Uno de los pilares del contrato será precisamente esa ampliación material. Está prevista la incorporación de 555 contenedores de carga lateral y 62 de carga trasera, destinados a la recogida de envases ligeros, papel-cartón, fracción orgánica y resto. Con ello se pretende renovar la infraestructura ya existente y, al mismo tiempo, extender el servicio allí donde sea necesario.

Renovación del servicio de recogida de residuos en Trasierra–Tierras de Granadilla. / Cedida a El Periódico Extremadura

En cuanto a los vehículos, el dispositivo sumará dos camiones recolectores de carga lateral y una furgoneta de caja abierta con rampa elevadora, a los que se añadirán otros medios aportados por la empresa concesionaria, entre ellos cinco camiones y un furgón.

También habrá refuerzo de personal. El servicio contará con cuatro conductores a jornada completa, dos conductores de apoyo, un jefe de servicio y un auxiliar administrativo, una estructura con la que se pretende mejorar la respuesta diaria y garantizar un funcionamiento más estable.

Sensores para optimizar rutas

Entre las novedades más destacadas figura la implantación de sensores volumétricos en contenedores, una herramienta con la que se podrá conocer el nivel de llenado en tiempo real y ajustar las rutas de recogida en función de la necesidad real. Prieto explicó que este sistema permitirá "aplicar fórmulas de recogida bajo demanda", especialmente en puntos más alejados o con uso irregular.

La primera fase de instalación de estos sensores se centrará en las zonas de Granadilla, Anillo, Lince y Cáparra. La intención es que esta tecnología ayude a ahorrar desplazamientos innecesarios, reducir consumo de combustible y rebajar la huella ecológica del servicio.

Fiestas y reciclaje

El nuevo contrato incluirá además el programa 'EcoEventos', pensado para reforzar la recogida de residuos en fiestas, romerías y otras celebraciones con gran afluencia de público. Para ello se instalarán islas de contenedores de carga trasera que permitan gestionar mejor los residuos en esos momentos de mayor concentración.

Junto a esa línea de trabajo, se pondrán en marcha campañas de sensibilización ambiental y jornadas formativas dirigidas a distintos colectivos, desde escolares hasta asociaciones de mayores. Una parte importante de esa labor se centrará en la implantación del quinto contenedor, destinado a la materia orgánica, con actividades divulgativas, materiales informativos y acciones de carácter lúdico-formativo.

El papel de MásMedio

La actuación vuelve a situar en primer plano al Consorcio MásMedio, la herramienta creada por la Diputación de Cáceres junto a los municipios adheridos para la gestión supramunicipal de servicios medioambientales. Su trabajo no se limita a la recogida de residuos, sino que abarca también ámbitos como el ciclo integral del agua y otras actuaciones vinculadas a la mejora ambiental en el territorio.

En los últimos años, la Diputación ha reforzado este modelo de gestión compartida para dar respuesta a necesidades que muchos ayuntamientos no pueden asumir por sí solos. En ese esquema, MásMedio se ha convertido en una pieza clave para extender servicios básicos, modernizar infraestructuras y aplicar soluciones técnicas en el medio rural.

Renovación del servicio de recogida de residuos en Trasierra–Tierras de Granadilla. / Cedida a El Periódico Extremadura

La renovación presentada en Trasierra-Tierras de Granadilla encaja en esa línea. No se trata solo de sumar contenedores o vehículos. Lo que está en juego es la capacidad de los pueblos para contar con servicios públicos más eficaces, más sostenibles y mejor adaptados a su realidad.

Porque en comarcas como esta, la modernización también empieza en algo tan cotidiano como recoger mejor los residuos y hacerlo pensando en el futuro del territorio.