Así es la boccia, el deporte paralímpico que ayuda a decenas de personas con discapacidad de Cáceres a ganar autonomía y calidad de vida

Desde fuera puede parecer un juego sencillo. Un grupo de personas lanza unas bolas de colores intentando acercarlas lo máximo posible a una pequeña pelota blanca situada en el centro de la pista. No hay carreras, ni saltos, ni grandes esfuerzos físicos aparentes. Sin embargo, detrás de cada lanzamiento hay estrategia, precisión, concentración y, en muchos casos, horas de trabajo personal para superar las limitaciones que impone una discapacidad.

Es la boccia, uno de los deportes paralímpicos más desconocidos para el gran público y, al mismo tiempo, una de las actividades más valoradas por las personas con discapacidad física severa que participan en programas como los que desarrolla Cocemfe Cáceres.

Durante la reciente visita del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, a las instalaciones de la entidad, uno de los momentos más llamativos tuvo lugar precisamente en el taller de boccia que comparten usuarios de la residencia y del centro de día. Allí, entre bromas, competición sana y mucho compañerismo, varios participantes demostraron que este deporte es mucho más que un simple entretenimiento.

Un deporte nacido para quienes tenían menos oportunidades

La historia de la boccia está estrechamente ligada al movimiento paralímpico. Aunque su origen se encuentra en antiguos juegos de lanzamiento similares a la petanca que se practicaban en distintos lugares de Europa, su versión moderna comenzó a desarrollarse en los años setenta con un objetivo muy concreto: crear una disciplina adaptada para personas con parálisis cerebral y otras discapacidades físicas severas.

Con el paso del tiempo, la modalidad fue creciendo hasta incorporarse oficialmente al programa de los Juegos Paralímpicos en 1984. Desde entonces se ha convertido en una de las disciplinas más representativas del deporte adaptado internacional.

A diferencia de otras competiciones paralímpicas, donde participan deportistas con distintos tipos de discapacidad, la boccia está diseñada específicamente para personas con importantes limitaciones motoras. Para muchos deportistas supone una de las pocas modalidades en las que pueden competir en igualdad de condiciones.

Seis bolas rojas, seis azules y mucha estrategia

La dinámica del juego parece sencilla, aunque esconde una enorme complejidad táctica. Cada jugador o equipo dispone de seis bolas rojas o azules y debe intentar colocarlas lo más cerca posible de una pequeña bola blanca denominada diana o 'jack'.

Juanma, usuario de Cocemfe Cáceres y participante habitual en esta actividad, lo explica de forma muy gráfica: "Empieza jugando el color rojo, tira la blanca y después va lanzando una roja. Luego tira una azul y el color que esté más lejos de la blanca sigue jugando. Al final se van apuntando los puntos según las bolas que estén más cerca de la blanca".

Una vez finalizada cada manga, se contabilizan los puntos según la proximidad de las bolas a la diana. Gana quien acumula una mayor puntuación al término del encuentro.

Sin embargo, el juego va mucho más allá de acercar una bola a un objetivo. Los participantes deben decidir cuándo atacar, cuándo defender una posición favorable o cuándo desplazar las bolas del rival para alterar el resultado de la partida.

En las competiciones de alto nivel, la precisión puede llegar a ser milimétrica y las diferencias entre ganar o perder se reducen a apenas unos centímetros.

Adaptado a cada capacidad

Una de las principales fortalezas de la boccia es su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada deportista. Algunos participantes lanzan las bolas con la mano, otros utilizan el pie y quienes presentan mayores limitaciones motoras pueden competir mediante rampas o canaletas especiales dirigidas con ayuda de un asistente.

Canaletas de la boccia. / Aspe

Esto permite que personas con grados muy diversos de discapacidad puedan participar activamente en una competición ajustada a sus capacidades reales.

Precisamente esa accesibilidad ha convertido a la boccia en una herramienta habitual dentro de numerosos centros especializados de atención a personas con discapacidad.

Mucho más que deporte

En Cocemfe Cáceres, la boccia forma parte de las actividades habituales de usuarios de la residencia y del centro de día. Aunque existe una vertiente competitiva, el objetivo principal va mucho más allá de ganar partidos.

"Realizamos ligas y competiciones. Les gusta muchísimo porque, además de divertirse, trabajan capacidades físicas y cognitivas que también tienen un componente rehabilitador", explicaba el director gerente de la entidad, Paulino Collado.

P.P.

Los beneficios son múltiples. El deporte ayuda a mejorar la coordinación, la movilidad residual, la concentración, la planificación estratégica y la toma de decisiones. También favorece la socialización y fortalece la autoestima de quienes participan.

Para muchos usuarios supone además una oportunidad para establecer metas personales, romper rutinas y seguir desarrollando habilidades que contribuyen a mantener su autonomía.

Un deporte que cambia la mirada sobre la discapacidad

Quizá uno de los aspectos más importantes de la boccia es que obliga a replantearse muchos de los prejuicios que todavía existen sobre la discapacidad.

Lejos de la visión asistencialista que en ocasiones acompaña a las personas con grandes limitaciones físicas, este deporte muestra a competidores que analizan jugadas, desarrollan estrategias y viven la competición con la misma intensidad que cualquier otro deportista.

Por eso, cuando las bolas comienzan a rodar sobre la pista de Cocemfe Cáceres, lo que se ve no es únicamente una actividad terapéutica: lo que se ve es deporte. Un deporte paralímpico que nació para ofrecer oportunidades a quienes tenían menos espacios donde competir y que hoy continúa ayudando a decenas de personas con discapacidad de la provincia a entrenar algo más importante que la puntería: la autonomía, la confianza y las ganas de seguir participando plenamente en la sociedad.