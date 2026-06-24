Montánchez te propone este jueves dos maneras para recorrer su identidad a la luz de las estrellas

La 'Carrera Nocturna Jamón y Aceite de Montánchez regresa este jueves convertida, un año más, en una de las citas deportivas más singulares del verano cacereño. La prueba, que se disputa desde 2018, ha conseguido hacerse un hueco en el calendario regional no solo por su formato nocturno, sino por la manera en que mezcla el esfuerzo deportivo con dos de las señas de identidad más conocidas del municipio: el jamón ibérico y el aceite de oliva.

Incluida en el Circuito Euroace y en el Trofeo Diputación de Cáceres, la cita arrancará a las 22:00 horas y volverá a ofrecer dos recorridos. El primero, de 21 kilómetros, presenta un desnivel positivo de 800 metros. El segundo, más corto, recorre 8 kilómetros con 310 metros de desnivel. Ambos trazados comparten una misma lógica: sacar partido al entorno serrano de Montánchez y a un horario que cambia por completo la forma de vivir la carrera.

Un nombre que explica un pueblo

Desde la organización recuerdan que el nombre de la prueba responde a la voluntad de "promocionar los productos más representativos de la localidad". El jamón de Montánchez, convertido desde hace años en uno de los grandes símbolos gastronómicos de la zona, y el aceite, muy ligado a la abundancia de olivares del municipio, forman parte del relato con el que la carrera se presenta dentro y fuera de Extremadura.

No es solo una cuestión estética. La prueba ha terminado convirtiéndose en una manera de asociar el deporte al territorio, de forma que quien se inscribe no se encuentra únicamente con una carrera de montaña, sino con una imagen muy concreta de Montánchez: la de un pueblo que se da a conocer a través de sus senderos, de sus productos y de su paisaje.

Inscripciones y límite de plazas

Por ahora, según explican desde la organización, hay algo más de 50 personas inscritas, aunque confían en que el número aumente en los últimos días, como viene ocurriendo habitualmente en este tipo de eventos. En ediciones anteriores, lo habitual ha sido rondar los 150 participantes, aunque el reglamento establece un tope próximo a las 350 plazas.

Ese límite no responde a una cuestión simbólica, sino a la necesidad de adaptar la prueba a las características reales del recorrido. La carrera discurre por un terreno de montaña, con senderos, cambios de desnivel y zonas en las que el control del número de corredores resulta importante para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la noche.

Montaña, noche y recorrido exigente

La principal singularidad de la carrera sigue siendo su horario. Salir de noche no solo modifica el ambiente de la prueba, sino también la manera de enfrentarse al recorrido. La oscuridad, el silencio de la sierra y el perfil iluminado del pueblo convierten la experiencia en algo muy distinto a una carrera diurna convencional.

En ese contexto, Montánchez juega con ventaja. La silueta del castillo, la pendiente del casco urbano y la presencia de la sierra ofrecen un marco reconocible que refuerza el atractivo del evento. La carrera se apoya precisamente en esa combinación entre exigencia física y potencia visual para diferenciarse dentro del calendario.

Una cita asentada

Con nueve ediciones a sus espaldas, la nocturna se ha asentado como una de las propuestas deportivas más reconocibles del municipio. Su continuidad desde 2018 y su presencia en circuitos regionales han contribuido a consolidarla como una cita estable, capaz de atraer corredores y, al mismo tiempo, de reforzar la proyección exterior de Montánchez.

Ese equilibrio entre competición y promoción local es, probablemente, una de sus mayores fortalezas. La prueba no intenta parecer otra cosa: se presenta como una carrera de montaña ligada a un municipio concreto, a sus productos y a su paisaje. Y en esa coherencia ha encontrado buena parte de su personalidad.

La noche del jueves volverá a poner en marcha ese mismo engranaje. Habrá corredores, desnivel y senderos. Pero también habrá algo más: un pueblo que aprovecha el deporte para contarse a sí mismo y para recordar que, a veces, la mejor forma de hacerse visible no está en inventar nada nuevo, sino en recorrer con lo que uno ya es.