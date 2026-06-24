Tu participación es “fundamental” para que la cultura se traduzca en vida y futuro para tu pueblo: estas actividades quieren ayudarte a conseguirlo

La cultura ocupa un lugar esencial en la provincia de Cáceres. Está presente en la forma de relacionarse, en la transmisión de saberes entre generaciones y en las costumbres que siguen vivas en los pueblos. Más allá de los grandes eventos, la cultura forma parte del día a día de la ciudadanía y actúa como un elemento de identidad, cohesión social y vínculo con el territorio.

En este sentido el medio rural ocupa una posición central, y es por ello que este año sus universidades populares ocupan un papel protagonista en la vida cultural de la región. Lo hacen a través de la programación impulsada por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en colaboración con la Diputación de Cáceres. El plan conecta creación artística, patrimonio cultural inmaterial y mediación comunitaria, y refuerza el papel de estos espacios como herramientas de encuentro, aprendizaje y cohesión social en los municipios.

En total, 18 universidades populares cacereñas participan este año en alguno de los tres programas que integran esta acción cultural: AcercaDanza_Lab, Arte en la Calle y la línea de puesta en valor y difusión del patrimonio cultural inmaterial. La iniciativa forma parte del Plan de Acción Cultural que la Diputación desarrolla junto a Aupex durante este semestre de 2026.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación, Esther Gutiérrez, enmarcó esta programación dentro de la apuesta decidida que la institución mantiene por la cultura en el mundo rural. A su juicio, "la cultura no se limita a los grandes teatros, museos o ciudades, sino que también se construye en los pueblos", en la transmisión de saberes entre generaciones, en las tradiciones compartidas y en la capacidad de la ciudadanía para participar en procesos creativos comunes.

Cultura hecha con la gente

Ese enfoque atraviesa toda la programación presentada. Gutiérrez defendió que la cultura en el medio rural se desarrolla "en las plazas, en las calles, en las tradiciones y en el intercambio cotidiano entre vecinos", y subrayó que la participación ciudadana resulta "fundamental" para generar comunidad. En esa línea, insistió en que la Diputación entiende "la cultura como un derecho y como una herramienta útil" para fortalecer la cohesión social en los pueblos.

Por eso, la colaboración con Aupex ocupa un lugar central en este plan. La vicepresidenta puso en valor la trayectoria de la asociación, su experiencia acumulada y el conocimiento directo que tiene sobre la realidad de los municipios extremeños. A su juicio, trabajar con la red de universidades populares permite desarrollar proyectos más pegados al territorio, con mayor capacidad de implicar a la ciudadanía y de adaptar cada programa a las necesidades reales de cada localidad.

La directora de Cultura de Aupex, Marta del Pozo, abundó en esa idea al explicar que estas acciones persiguen "activar el tejido social y reforzar el sentido de pertenencia en el medio rural". Según detalló, el plan se apoya en dos grandes pilares: por un lado, el fortalecimiento institucional, facilitado por la Diputación mediante ayudas que favorecen la profesionalización, la innovación y el trabajo cooperativo dentro de las universidades populares; y, por otro, la acción cultural participativa, resumida este año bajo el lema "la cultura que somos, la cultura que compartimos".

Del Pozo señaló además que ya hay más de 140 personas implicadas en acciones formativas vinculadas a este proceso y defendió que el objetivo de fondo es consolidar a las universidades populares como agentes clave de mediación cultural, innovación social y participación ciudadana en la provincia de Cáceres.

Danza comunitaria en tres municipios

Uno de los programas que ya ha comenzado a desarrollarse es AcercaDanza_Lab, centrado en la formación y experimentación en torno a la danza comunitaria. La propuesta combina 70 horas de formación especializada con 30 horas de prácticas en contexto real, y busca capacitar a nuevas personas facilitadoras de danza en el medio rural. En la provincia de Cáceres participan las universidades populares de Almoharín, Torremocha y Valdastillas.

Gutiérrez destacó precisamente el valor de acercar al medio rural disciplinas que no siempre tienen presencia habitual en los municipios, como la danza contemporánea, y hacerlo además desde una lógica de "creación compartida y participación ciudadana". En este sentido, Del Pozo concretó que la convocatoria para incorporarse a este itinerario sigue abierta hasta el 28 de junio y explicó que el objetivo pasa por detectar en esos municipios a "personas que puedan convertirse en dinamizadoras del movimiento, la creatividad y la comunidad", para después desarrollar proyectos concretos abiertos a la ciudadanía.

Arte en la calle

La segunda línea de trabajo es Arte en la Calle, que se desarrollará entre julio y agosto y que apuesta por sacar la cultura al espacio público mediante procesos de creación artística participativa. El proyecto combina mediación cultural, producción colaborativa e intervenciones construidas junto a la ciudadanía, de manera que plazas y calles se convierten en espacios de expresión colectiva.

En esta línea participan las universidades populares de Mirabel y Pasarón de la Vera. La vicepresidenta recordó que experiencias similares ya han funcionado con éxito en años anteriores y defendió la importancia de ofrecer a la población la oportunidad de descubrir capacidades creativas que a menudo permanecen ocultas, sin distinción de edad.

Del Pozo explicó que esta edición recupera además una costumbre muy ligada al verano extremeño, la de salir al fresco, y la convierte en punto de partida para la creación artística. El proyecto llevará a ambos municipios unas sillas gigantes de 2,70 metros de altura, que serán transformadas mediante procesos participativos hasta convertirse en piezas artísticas que después quedarán instaladas en el propio espacio público. Las reuniones informativas están previstas el 9 de julio en Pasarón de la Vera y el 28 de julio en Mirabel, mientras que las intervenciones se desarrollarán a lo largo de julio y agosto.

Memoria y patrimonio inmaterial

El tercer bloque, y el más amplio en implantación territorial, es el dedicado a la puesta en valor y difusión del patrimonio cultural inmaterial, un programa que se desarrolla desde abril y que se prolongará hasta diciembre. Su objetivo es identificar, documentar, difundir y valorizar saberes populares, tradiciones, relatos y expresiones ligadas a la memoria colectiva del medio rural.

En él participan las universidades populares de Acebo, Ahigal, Alía, Arroyomolinos, Berzocana, Cabezuela del Valle, Cedillo, Deleitosa, Garganta la Olla, Jaraíz de la Vera, Montánchez y Montehermoso. El programa se articula a través de rutas de patrimonio inmaterial, procesos de mapeo colaborativo, webinarios y encuentros de intercambio de experiencias.

Gutiérrez consideró esta línea especialmente necesaria porque permite registrar y archivar una memoria que forma parte de la identidad de los pueblos y que, sin este tipo de acciones, corre riesgo de perderse. Del Pozo añadió que el grupo de trabajo creado con 20 localidades extremeñas ya está cerrando la programación de esas rutas entre julio y diciembre y destacó además que el proceso de mapeo colaborativo ha abierto una nueva vía de colaboración con la Universidad de Extremadura, que trabaja en la elaboración de un atlas documental del patrimonio regional.

Según explicó, esa colaboración permitirá que buena parte del conocimiento generado desde las universidades populares quede incorporado a un inventario más amplio y a una difusión audiovisual de ese patrimonio.

Una red cultural en el territorio

La directora de Cultura de Aupex subrayó también que el trabajo de la asociación no se limita a estos tres programas. En paralelo, se han desarrollado acciones de fortalecimiento, formación y sensibilización que ya han alcanzado a 142 personas en Extremadura, con participación de 10 universidades populares de la provincia de Cáceres, un ayuntamiento y dos mancomunidades. A ello se suman los Premios Aupex a la Transformación Social, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de julio para reconocer a personas y colectivos que contribuyan de forma positiva a la transformación social y cultural de la región.

La vicepresidenta incidió en que este tipo de planes "solo puede sostenerse desde la colaboración entre instituciones". En ese sentido, subrayó el papel de la Diputación como institución intermedia, el de los ayuntamientos como estructuras más próximas al territorio y el de las propias universidades populares como espacios de participación directa. Esa red, señaló, es la que permite generar cooperación y hacer posible que la cultura llegue a todos los rincones.

La programación impulsada este semestre vuelve a demostrar, en ese sentido, el peso que siguen teniendo las universidades populares como una de las redes culturales más activas del medio rural extremeño. Más allá de estos talleres, su función pasa por conectar a la ciudadanía con su entorno, activar procesos colectivos y hacer de la cultura una experiencia compartida.

El plan que ahora despliegan Aupex y la Diputación de Cáceres parte de una idea clara: que los pueblos no solo conservan patrimonio, sino también talento, memoria e identidad. Y que la cultura no transforma un territorio solo porque ocurran cosas, sino porque son sus propios vecinos quienes las hacen posibles. Precisamente, lo que buscan estas actividades es convertir la participación en cultura y esta en una forma de seguir haciendo pueblo.