Cuando el calor encierra a los mayores en casa, el móvil también puede abrirles una ventana

Mientras el verano multiplica los planes para los más jóvenes, entre viajes improvisados, baños en piscinas naturales, escapadas a la playa o largas horas de ocio entre pantallas, la realidad cambia cuando se mira hacia las personas mayores, sobre todo hacia quienes viven en pequeños municipios rurales.

En esos pueblos, donde el calor vacía las calles durante buena parte del día y las opciones de ocio son más limitadas, encontrar una forma de entretenerse no siempre resulta sencillo. En ese contexto nacieron los talleres para personas mayores de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), una propuesta que busca combatir el aislamiento y mantener activa la participación desde casa.

Estas actividades forman parte del programa '99 razones para ser Sepadctivos', ejecutado por Aupex, y subvencionado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad). Dentro de ese esquema, una de las entidades que imparte parte de los talleres es Rurex Formación, cuyos cursos están especialmente vinculados al ámbito ecológico, medioambiental y del bienestar cotidiano.

Una respuesta nacida en pandemia

El origen del programa se remonta a 2020, en pleno estallido de la pandemia. José González, coordinador del equipo técnico de '99 razones para ser Sepadctivos', explica que entonces hubo que replantear por completo la estrategia de intervención que Aupex desarrollaba hasta ese momento en los Centros de Mayores del Sepad y en las Universidades Populares. La suspensión de la actividad presencial dejó a muchas personas mayores aisladas en sus domicilios, sin sus rutinas habituales, sin talleres grupales y sin los espacios de referencia que formaban parte de su bienestar cotidiano.

Ante esa situación, Aupex optó por trasladar parte de la intervención al formato online utilizando una herramienta sencilla y ya conocida por muchas personas: WhatsApp. El objetivo, según detalla José, era mantener vivos los fines que hasta entonces tenían las actividades presenciales: favorecer el envejecimiento activo, estimular la participación, prevenir el aislamiento, fomentar aprendizajes útiles y sostener vínculos sociales.

Lo que en su día surgió como una solución de urgencia terminó convirtiéndose en una línea de trabajo con entidad propia, capaz de llegar a personas que por salud, movilidad, distancia o circunstancias personales no pueden participar con normalidad en actividades presenciales.

La monitora de Rurex Formación Judith Galán coincide en este diagnóstico al explicar que, aunque la población más joven había aprendido a mantener el contacto a través de videollamadas y otras herramientas digitales, muchas personas mayores se quedaron entonces con una mezcla de miedo, aislamiento y dificultad para volver a relacionarse como antes. En ese contexto, WhatsApp apareció como la vía más accesible para llevar la formación hasta sus casas con una herramienta que ya reconocían y utilizaban con cierta familiaridad.

De 800 personas a una demanda estable

La primera edición, en plena pandemia, fue la más numerosa. Según el coordinador técnico, llegaron a participar en torno a 800 personas mayores, en un momento en el que las restricciones eran especialmente severas y existía una necesidad clara de mantener espacios de relación y acompañamiento. Con la recuperación paulatina de la normalidad y el regreso de la actividad presencial, la participación descendió de forma natural. Aun así, el programa no desapareció. Se estabilizó en torno a 200 personas por edición, una cifra que para Aupex confirma que sigue existiendo una demanda real.

Judith apunta que, en el caso concreto de los talleres impartidos por Rurex Formación, la acogida también fue especialmente intensa en los primeros años. Y es que, entre 2020 y 2022, algunos cursos llegaron a repetirse hasta tres veces en una misma edición ante la alta demanda. Y, aunque con el paso de los años el número de participantes ha disminuido, entre los distintos talleres de su entidad llegan habitualmente a unas 400 o 500 personas, una cifra que confirma que muchos participantes siguen encontrando en ellos una forma de aprendizaje, compañía y conexión.

La inscripción para la edición de este año acaba de abrirse y el arranque ha sido aún moderado, con menos de medio centenar de personas inscritas en los primeros días. En el caso de Rurex Formación, Judith detalló que en apenas dos días ya había recogido unas 40 inscripciones, aunque con numerosos teléfonos pendientes de devolver. En ambos casos, la previsión es que el ritmo aumente a medida que se aproxime el inicio de los talleres. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de julio.

WhatsApp como aula cotidiana

La metodología del programa se articula principalmente a través de grupos de WhatsApp guiados por una persona responsable que dinamiza las actividades siguiendo un guion de trabajo. A partir de ahí, las personas participantes responden, comentan, comparten experiencias, realizan ejercicios o resuelven las propuestas planteadas. La clave, subraya José, no es solo recibir contenidos, sino "mantener una interacción continuada que ayude a reforzar la participación y a crear pequeños espacios de apoyo mutuo".

Judith insiste en que ese equilibrio entre formación y conversación es precisamente uno de los elementos más valiosos del programa. Por eso los grupos tienen un límite aproximado de 35 personas por curso, aunque en algunos casos se amplían ligeramente o se opta por abrir una segunda edición si la demanda es muy alta. Según explicó, cuando el número se dispara demasiado se pierde el principal objetivo: el feedback, la cercanía y la posibilidad de que cada participante intervenga, pregunte y comparta.

Talleres útiles y cercanos

La programación de este año combina contenidos de carácter cultural, cognitivo, práctico, saludable y tecnológico. Entre las propuestas figuran talleres como 'Estimulación de la Memoria', 'Mi huerto en casa', 'Jabones y cosmética natural Aloe Vera', 'Nueva alimentación: alimentos funcionales' o 'Mayores conectados: ¡Clic y listo!'.

Según explica José, la elección de estas temáticas responde a la experiencia acumulada en centros y universidades populares, así como a las valoraciones y demandas de las propias personas participantes. Por eso, aproximadamente un 80 por ciento de la programación se mantiene de un año a otro, mientras que el resto se renueva para adaptarse a nuevos intereses o necesidades.

Cartel de los talleres programados. / Cedida a El Periódico Extremadura

Más allá de los contenidos, el coordinador técnico defiende que estos talleres "contribuyen a la autonomía de las personas mayores en varias dimensiones". Por un lado, desde lo cognitivo, con propuestas orientadas a entrenar la memoria, la atención o las funciones ejecutivas. Por otro, desde lo práctico, con contenidos aplicables a la vida diaria, al autocuidado o al uso del móvil para tareas cotidianas.

Pero también hay una dimensión emocional y social. Responder ejercicios y compartir experiencias refuerza la autoestima y la sensación de competencia personal; mientras que formar parte de una dinámica grupal ayuda a reducir el aislamiento.

Autonomía, autoestima y vínculos

Judith pone el acento precisamente en esa dimensión comunitaria. Explica que algunos grupos creados en ediciones anteriores siguen activos incluso después de terminar el curso, porque los participantes han decidido mantener el contacto por su cuenta. Y es que a día de hoy algunos de los participantes del último taller de huerto siguen compartiendo la evolución de sus tomates y dudas sobre cultivos.

La monitora relata además que algunas participantes le han contado cómo estos talleres han terminado influyendo en su día a día. Es el caso de una mujer que comenzó a elaborar jabones de forma habitual tras hacer ese curso; mientras que otra tras realizar el taller sobre alimentación, empezó a fijarse más en las etiquetas y en lo que comía.

Y esta es precisamente una de las claves del programa: recordar que la autonomía no consiste solo en hacer cosas por uno mismo, sino también en poder seguir participando en la vida social, cultural y comunitaria.

Y en verano, cuando el calor ralentiza los pueblos y los planes parecen pensados casi siempre para otros, este pequeño espacio que se abre en el móvil puede acabar siendo mucho más que un taller: una rutina, una conversación, una compañía y una forma de seguir sintiéndose parte de algo.