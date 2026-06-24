María Ángeles Blázquez, de la Asociación de Mayores de Mirabel: "Una vez que te jubilas ya eres un trapo y te tiran a una esquina, y eso tiene que cambiar"

Con el paso a la tercera edad, o como muchos la llaman ahora, la etapa sénior, también aparecen a menudo conceptos como la soledad, la inactividad o la sensación de haber sido apartados del centro de la vida social. Frente a esa idea, la Diputación de Cáceres ha decidido poner en marcha una nueva herramienta con la que pretende cambiar la mirada sobre las personas mayores en la provincia: la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores, concebida no solo como un servicio de apoyo, sino como un espacio para reforzar su papel activo en la vida comunitaria.

La iniciativa parte de una realidad que la Institución Provincial asegura haber detectado en estos años. Por un lado, existe un mapa muy desigual de asociaciones de mayores en la provincia: algunas están perfectamente constituidas, otras funcionan sin regularizarse, otras han quedado inactivas y en algunos municipios ni siquiera existen. Por otro, cada vez son más las personas jubiladas que eligen los pueblos cacereños para vivir o regresar a ellos, atraídas por "un entorno más tranquilo, seguro y humano" que el de las grandes ciudades.

Una radiografía de la provincia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, explicó que esas dos circunstancias llevaron a la institución a reunir hace meses a asociaciones, grupos organizados y mayores de distintos municipios para detectar necesidades comunes. A partir de ese encuentro nació la decisión de crear esta oficina, dotada con tres profesionales, atención presencial, teléfono y correo electrónico, y con la idea de funcionar de manera permanente como "punto de referencia para todo el territorio".

La Diputación de Cáceres lanza una oficina para impulsar el papel activo de las personas mayores de la provincia / Cedido a El Periódico Extremadura

Según detalló, el trabajo ya ha comenzado con una labor de mapeo real de la provincia. Hasta ahora se ha recopilado información de 167 municipios y datos sobre 125 asociaciones, una radiografía que ha permitido comprobar qué entidades están activas, cuáles necesitan regularización y en qué localidades todavía hace falta impulsar nuevas formas de organización.

Morales defendió que el objetivo es que "las personas mayores no sean únicamente receptoras de políticas públicas, sino que participen en su diseño y ejecución". La idea, añadió, pasa por dinamizar ese movimiento asociativo, ofrecer recursos humanos, técnicos y económicos y favorecer la relación entre asociaciones de distintos puntos de la provincia para que compartan actividades culturales, deportivas o folclóricas y fortalezcan así un envejecimiento activo y en red.

Combatir la soledad y activar el territorio

Uno de los ejes que la Diputación quiere reforzar con esta oficina es la lucha contra la soledad no deseada. Morales señaló que, aunque en los pueblos todavía se conserva una red de cuidado vecinal mucho más fuerte que en las ciudades, "resulta fundamental acompañar y reforzar esa cercanía" con actividades, relaciones y estructuras de apoyo que hagan sentir a las personas mayores "seguras y acompañadas" en su entorno.

El presidente provincial vinculó además este proyecto con otra idea que considera clave: la del sector sénior como motor económico y demográfico. A su juicio, la provincia tiene en las personas jubiladas uno de sus grandes potenciales de futuro, tanto por la actividad económica que generan en los pueblos como por el empleo indirecto que ayudan a sostener en servicios, residencias, comercios y cuidados. De hecho, avanzó que la oficina cuenta este año con un presupuesto inicial de 100.000 euros, al margen del coste de contratación del equipo técnico.

Más que excursiones y comidas

La intención, según expuso Morales, es cambiar también la dinámica tradicional de muchas asociaciones, más centrada hasta ahora en excursiones, convivencias o celebraciones puntuales. La Diputación quiere abrir una etapa en la que estas entidades tengan un papel más activo en ámbitos como la formación, la cultura, la actividad física, la tecnología o el intercambio de experiencias. Entre las ideas planteadas figuran campeonatos deportivos para jubilados, circuitos culturales, teatro itinerante, música o formación en inteligencia artificial y hábitos saludables, en colaboración con colegios profesionales y otras entidades.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, recibe un obsequio de la Asociación de Mayores de Mirabel. / Sofía Pérez Ramiro

En esa misma línea se expresó María Ángeles Blázquez, presidenta de la Asociación de Mayores de Mirabel, que agradeció a la Diputación y a su presidente la puesta en marcha de una oficina que, a su juicio, "puede suponer un avance importante" para quienes muchas veces se encuentran perdidos ante trámites, papeles o gestiones digitales. También valoró que se haya favorecido una apertura más inclusiva de las asociaciones, integrando mejor a personas con discapacidad y ampliando su participación.

Blázquez defendió además que "a las personas mayores no se las puede tratar como un colectivo olvidado" una vez terminada la vida laboral. A su juicio, necesitan seguir siendo tenidas en cuenta, con actividades, formación y espacios donde sentirse útiles. Puso como ejemplo los cursos de inteligencia artificial impulsados a través de la Red Sénior, en los que algunas personas mayores ya han mostrado interés por aprender y seguir activas, y reivindicó también el intercambio entre pueblos mediante teatro, folclore o encuentros compartidos.

Los pueblos como red de apoyo

La presidenta de la Asociación de Mayores de Bohonal de Ibor, Clemen Rodríguez, coincidió en destacar el valor de esta iniciativa en unos pueblos donde cada vez vive más población mayor, con o sin apoyo familiar cercano. En su caso, recordó que la asociación ya mantiene una programación estable con excursiones, matanzas, convivencias, salidas a la playa o actividades tradicionales como el chocolate con churros, además de talleres que llegan a través de Cruz Roja y otros recursos.

Presentación de la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores. / Sofía Pérez Ramiro

Sin embargo, también aprovechó para señalar necesidades todavía pendientes, como la adecuación de un centro cívico adquirido por la asociación y que requiere nuevas ayudas para completar su rehabilitación. Ese ejemplo resume, en parte, el horizonte que la Diputación quiere abrir: no solo acompañar, sino articular mejor una red provincial de asociaciones fuertes, conectadas y con capacidad para plantear proyectos propios.

Aunque la oficina ya ha iniciado su actividad, echará a andar con un gran encuentro provincial previsto para octubre en Riolobos, donde la Diputación quiere reunir a mayores de toda la provincia en una jornada de convivencia, cultura y participación. Será, en cierto modo, "la puesta de largo" de una iniciativa que aspira a algo más que ordenar asociaciones: pretende dar a las personas mayores un papel central en la provincia que ayudaron a construir. Porque si Cáceres quiere futuro, la Diputación sostiene que tendrá que construirlo también contando con "quienes llevan toda una vida sosteniéndola".