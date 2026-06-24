El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugura la exposición “Beato. Poesía visual” de Eduardo Sánchez-Beato

El Palacio de los Barrantes-Cervantes inaugurará el próximo 26 de junio, a las 20:00 horas, la exposición «Beato. Poesía visual», una muestra del artista toledano Eduardo Sánchez-Beato organizada en colaboración con la Fundación Obra Pía de los Pizarro y con el apoyo de la Embajada del Perú en España. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de julio de 2026 con entrada gratuita.

La propuesta artística de Sánchez-Beato destaca por su carácter universal, el dominio del color y las texturas, así como por un lenguaje visual construido a partir de formas fragmentadas que invitan a la reflexión. La muestra incorpora además una dimensión poética que refuerza el carácter humanista de su obra y plantea una mirada crítica sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad actual.

A través de una particular figuración sustentada en el color, el símbolo y la metáfora, el artista aborda cuestiones como el deterioro medioambiental, las transformaciones sociales, políticas y económicas, así como la violencia y los conflictos bélicos. Su trabajo trasciende las fronteras geográficas para ofrecer una reflexión global sobre la condición humana y el devenir de la sociedad contemporánea.

La exposición se enmarca en los objetivos del Palacio de los Barrantes-Cervantes y de la Fundación Obra Pía de los Pizarro de visibilizar el trabajo de los artistas, ampliar su colección y contribuir a la documentación y difusión del arte iberoamericano contemporáneo.

Los visitantes podrán recorrer la muestra de jueves a sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Los domingos, la exposición abrirá únicamente en horario de mañana.

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Con esta iniciativa, el Palacio de los Barrantes-Cervantes reafirma su compromiso con la promoción de propuestas artísticas que fomentan el diálogo cultural y la reflexión sobre los grandes retos de nuestro tiempo.