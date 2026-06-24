Trabajadores sociales, psicólogos y recogida de residuos: así se repartirá el presupuesto de La Vera

La Mancomunidad Intermunicipal de La Vera afrontará el ejercicio de 2026 con un presupuesto de 1.746.934 euros, unas cuentas que ya han quedado aprobadas de forma definitiva tras concluir sin alegaciones el periodo de exposición pública, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

El documento económico consolida la apuesta de la entidad comarcal por el mantenimiento de los servicios que presta a los 19 municipios veratos, con una estructura presupuestaria en la que el gasto de personal vuelve a concentrar la mayor parte de los recursos disponibles.

De hecho, más de 1,53 millones de euros se destinarán a la plantilla de trabajadores que hacen posible el funcionamiento diario de servicios esenciales en la comarca. La cifra representa cerca del 88% del presupuesto total y refleja el peso que tienen las políticas de atención directa a la ciudadanía dentro de la actividad de la mancomunidad.

Servicios sociales, dependencia y recogida de residuos

La plantilla aprobada para el próximo ejercicio incluye profesionales de ámbitos estratégicos para los municipios de La Vera. Entre ellos figuran trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, técnicos de vivienda, agentes de igualdad, conductores del servicio de recogida de residuos, dinamizadores deportivos y personal administrativo.

La mancomunidad gestiona competencias y programas que resultan especialmente importantes para los ayuntamientos de menor tamaño, que encuentran en esta fórmula de cooperación una herramienta para prestar servicios que difícilmente podrían asumir de manera individual.

A la partida de personal le siguen los gastos corrientes en bienes y servicios, que rondan los 185.000 euros y permiten garantizar el funcionamiento ordinario de la institución. Por su parte, las inversiones previstas superan ligeramente los 10.700 euros.

Financiación basada en transferencias

Los ingresos de la entidad proceden principalmente de las transferencias corrientes que recibe para el desarrollo de sus actividades, manteniendo así el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos exigido por la normativa.

Junto a las cuentas también han quedado fijadas las retribuciones de los cargos con dedicación parcial. El presidente de la mancomunidad percibirá una remuneración bruta anual superior a los 24.000 euros por una dedicación del 50%, mientras que la vicepresidencia contará con una asignación de algo más de 8.100 euros anuales por una dedicación del 15%.

Garantizar la atención en los pueblos

Con la aprobación definitiva del presupuesto, la Mancomunidad de La Vera garantiza la continuidad de los servicios que presta a los municipios de la comarca durante 2026. Las cuentas vuelven a estar marcadas por el mantenimiento de la plantilla y por la prestación de servicios públicos relacionados con la atención social, la dependencia, la igualdad, el urbanismo, el deporte o la gestión de residuos.

En una comarca formada por 19 municipios, la cooperación supramunicipal continúa siendo una de las principales herramientas para asegurar que los vecinos dispongan de servicios básicos y especializados con independencia del tamaño de su localidad.