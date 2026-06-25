Ajedrez
Arroyo de la Luz celebra su I Torneo de Ajedrez con jugadores de toda Extremadura: consulta fechas, inscripciones y premios
El Corral de Comedias acogerá la competición de ajedrez el 18 de julio, que contará con seis rondas y un sistema suizo para los participantes
Arroyo de la Luz incorporará este verano una nueva cita a su calendario deportivo con la celebración del I Torneo de Ajedrez Arroyo de la Luz, que tendrá lugar el próximo 18 de julio en el Corral de Comedias de la localidad.
El Ayuntamiento ha acogido la presentación oficial de esta primera edición en un acto en el que participaron el alcalde, Carlos Caro; la concejala de Educación, Mercedes Pérez; y el organizador del torneo, Juan José Márquez.
Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de seguir impulsando actividades que contribuyan a dinamizar la vida social y deportiva del municipio. Además, puso en valor una competición que reunirá a jugadores de diferentes edades y niveles procedentes de distintos puntos de Extremadura.
Por su parte, Juan José Márquez agradeció la colaboración del Ayuntamiento para hacer realidad esta iniciativa y animó a los aficionados al ajedrez a participar en una jornada concebida tanto para la competición como para el encuentro y la convivencia entre jugadores.
Seis rondas
La competición arrancará a las 10.00 horas y se desarrollará íntegramente durante la mañana. El torneo se disputará mediante sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de diez minutos más tres segundos de incremento por jugada.
La organización ha establecido un límite máximo de 60 participantes y ha previsto premios en las categorías General, Veterano, Sub-16, Sub-12 y Local.
Premios:
- 1º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico
- 2º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico
- 3º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico
- 4º Clasificado Medalla + Libro de ajedrez + Obsequio
- 5º Clasificado Medalla + Obsequio
- 1º Clasificado Vet >65 años Trofeo + Producto Ibérico
- 2º Clasificado Vet >65 años Medalla + Obsequio
- 3º Clasificado Vet >65 años Medalla
- 1º Clasificado Local Trofeo + Libro de ajedrez
- 2º Clasificado Local Trofeo
- 3º Clasificado Local Medalla
- 1º Clasificado Sub 16 Trofeo + Obsequio
- 2º Clasificado Sub 16 Medalla
- 3º Clasificado Sub 16 Medalla
- 1º Clasificado Sub 12 Trofeo + Obsequio
- 2º Clasificado Sub 12 Medalla
- 3º Clasificado Sub 12 Medalla
Las inscripciones tendrán un coste de cuatro euros para el público general y de tres euros para los jugadores locales. Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través del correo electrónico cibersms@yahoo.es, indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento. El plazo permanecerá abierto hasta las 12.00 horas del 17 de julio, siempre que no se complete antes el aforo disponible.
Con esta nueva propuesta, Arroyo de la Luz apuesta por consolidar una actividad que nace con vocación de continuidad y que pretende convertir al municipio en un punto de encuentro para los aficionados al ajedrez de toda la región.
- Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- Conoce el pueblo de Cáceres donde cada tarde suena una tradición del siglo XVIII
- Hallan muerto a un hombre de 50 años en Peraleda de la Mata (Cáceres)
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
- Descubren en Cabezabellosa un tesoro de lagares rupestres con usos desconocidos