Arroyo de la Luz celebra su I Torneo de Ajedrez con jugadores de toda Extremadura: consulta fechas, inscripciones y premios

Arroyo de la Luz incorporará este verano una nueva cita a su calendario deportivo con la celebración del I Torneo de Ajedrez Arroyo de la Luz, que tendrá lugar el próximo 18 de julio en el Corral de Comedias de la localidad.

El Ayuntamiento ha acogido la presentación oficial de esta primera edición en un acto en el que participaron el alcalde, Carlos Caro; la concejala de Educación, Mercedes Pérez; y el organizador del torneo, Juan José Márquez.

Cartel del torneo de ajedrez. / Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.

Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de seguir impulsando actividades que contribuyan a dinamizar la vida social y deportiva del municipio. Además, puso en valor una competición que reunirá a jugadores de diferentes edades y niveles procedentes de distintos puntos de Extremadura.

Por su parte, Juan José Márquez agradeció la colaboración del Ayuntamiento para hacer realidad esta iniciativa y animó a los aficionados al ajedrez a participar en una jornada concebida tanto para la competición como para el encuentro y la convivencia entre jugadores.

Seis rondas

La competición arrancará a las 10.00 horas y se desarrollará íntegramente durante la mañana. El torneo se disputará mediante sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de diez minutos más tres segundos de incremento por jugada.

La organización ha establecido un límite máximo de 60 participantes y ha previsto premios en las categorías General, Veterano, Sub-16, Sub-12 y Local.

Premios: 1º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico

2º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico

3º Clasificado Trofeo + Libro de ajedrez + Producto Ibérico

4º Clasificado Medalla + Libro de ajedrez + Obsequio

5º Clasificado Medalla + Obsequio 1º Clasificado Vet >65 años Trofeo + Producto Ibérico

2º Clasificado Vet >65 años Medalla + Obsequio

3º Clasificado Vet >65 años Medalla 1º Clasificado Local Trofeo + Libro de ajedrez

2º Clasificado Local Trofeo

3º Clasificado Local Medalla 1º Clasificado Sub 16 Trofeo + Obsequio

2º Clasificado Sub 16 Medalla

3º Clasificado Sub 16 Medalla 1º Clasificado Sub 12 Trofeo + Obsequio

2º Clasificado Sub 12 Medalla

3º Clasificado Sub 12 Medalla

Las inscripciones tendrán un coste de cuatro euros para el público general y de tres euros para los jugadores locales. Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción a través del correo electrónico cibersms@yahoo.es, indicando nombre, apellidos y fecha de nacimiento. El plazo permanecerá abierto hasta las 12.00 horas del 17 de julio, siempre que no se complete antes el aforo disponible.

Con esta nueva propuesta, Arroyo de la Luz apuesta por consolidar una actividad que nace con vocación de continuidad y que pretende convertir al municipio en un punto de encuentro para los aficionados al ajedrez de toda la región.