No es solo una ruta: la vía histórica que cruza la provincia Cáceres también necesita quien la defienda y tu participación podría ser clave

Hay caminos que no son solo una ruta. Son también una forma de explicar un territorio. Eso es lo que ocurre con el Camino de la Plata, un corredor histórico que atraviesa pueblos, memorias, usos ganaderos, huellas romanas y flujos de peregrinación, y que este sábado centrará una jornada de análisis y debate en Aldeanueva del Camino.

La localidad cacereña acogerá este sábado la jornada 'El Camino de la Plata: vía pecuaria y de peregrinación', una cita concebida para revisar el estado actual de este eje desde varias perspectivas: la patrimonial, la pecuaria, la turística y la vinculada al peregrinaje.

La intención que motiva esta actividad no se limita a repasar su valor histórico, sino a abrir un espacio de trabajo que permita pensar en nuevas colaboraciones y en fórmulas para reforzar su proyección social, cultural y económica.

La convocatoria está abierta a todas las personas sensibilizadas con el desarrollo del territorio atravesado por esta histórica vía de comunicación, especialmente en su tramo rural, donde el Camino de la Plata conserva buena parte de su significado, pero también muchos de sus retos.

Una jornada para leer el territorio

El programa comenzará a las 9:15 horas en la Plaza del Mercado, con un paseo guiado por Juan Rebollo, de Guías-Historiadores, y una visita a la exposición 'Miradas Trashumantes', instalada en la Biblioteca-Centro Cultural Ángel Duarte.

La actividad continuará en el Centro Social, donde a las 10:30 horas se celebrará la mesa 'Calzada romana y Cañada Real de trashumantes'. En ella participarán Ana Montalvo, arqueóloga de la Junta de Extremadura; Santiago Bayón, experto en desarrollo territorial, trashumancia y vías pecuarias; Nacho Huergo, de Adenex y del proyecto Trasvías; Almudena Sánchez, de la Asociación Laneras; y Diego Curto, del Desarrollo Integral del Valle del Ambroz y del proyecto Setmanyar.

Después de una pausa de media hora para el café, que comenzará en torno a las 12:00, llegará una segunda mesa de trabajo que durará hasta las 14:00 horas, bajo el título 'Camino de peregrinación y Corredor turístico'. En este bloque intervendrán Luis María González, de la Asociación Amigos Vía de la Plata de Mérida; Filiberto Hernández y Ken José Thomson, de la Asociación Caminos de la Plata; Rosa Holgado, de Turismo Casar de Cáceres y de la Red de Cooperación de la Ruta de la Plata; Greta Crespo, gestora cultural de la Mancomunidad Riberos del Tajo; y José Luis Fernández, de la Asociación Amigos de Aldeanueva del Camino.

La jornada se cerrará a las 14:30 horas con una comida en el Restaurante Casa Sebas, ofrecida por el Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino.

Mucho más que un camino antiguo

La propuesta parte de una idea clara: el Corredor de la Plata no debe entenderse solo como una reliquia del pasado. Su valor no se agota en la arqueología ni en la historia, sino que sigue proyectándose sobre cuestiones tan actuales como la movilidad rural, el turismo cultural, la conservación del patrimonio o la reactivación económica de los municipios por los que pasa.

Esa doble condición, la de itinerario histórico y la de recurso todavía vivo, es la que explica que en esta jornada se den cita perfiles tan distintos. El corredor interesa a quienes estudian la calzada romana, pero también a quienes trabajan con vías pecuarias, rutas jacobeas, gestión cultural o desarrollo territorial. Lo que se debate no es únicamente qué fue este camino, sino qué puede seguir siendo.

Aldeanueva, paso y memoria

El escenario elegido tiene además una lógica evidente. Aldeanueva del Camino mantiene una relación histórica muy estrecha con la Vía de la Plata. El municipio se sitúa en pleno trazado del viejo corredor y conserva elementos patrimoniales que remiten a ese pasado, como sus conocidos puentes de origen romano, asociados al paso de la calzada por esta zona del Valle del Ambroz.

Su posición geográfica la convirtió durante siglos en lugar de tránsito, de comunicación y de paso entre el sur y el norte, una condición que ha dejado huella en su historia local y en su fisonomía.

Esa vinculación no es solo monumental. También forma parte de una memoria compartida en la que confluyen viajeros, ganados, mercancías y peregrinos, y que ayuda a entender por qué Aldeanueva del Camino sigue mirando hoy a este eje como algo más que un resto arqueológico.

El sábado, en realidad, no se hablará solo de una vía. Se hablará de cómo un camino puede seguir organizando preguntas sobre identidad, economía, patrimonio y futuro. Y eso convierte la jornada en algo más interesante que una simple cita técnica: la convierte en una conversación sobre qué hacer con aquello que todavía nos atraviesa.