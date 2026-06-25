Un coche se sale de la vía y vuelca en la carretera CC-227, en el tramo entre Plasencia y Malpartida de Plasencia

Un vehículo en el que viajaban tres personas se salió este jueves de la vía y volcó posteriormente en la carretera CC-227, a la altura del punto kilométrico 4, en el tramo que conecta las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia.

Según la información facilitada, las tres personas que ocupaban el turismo resultaron aparentemente ilesas, aunque hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencia para atender la incidencia y comprobar el estado de los implicados tras el siniestro.

Auxilio y regulación del tráfico

Hasta la zona acudieron patrullas de la Guardia Civil pertenecientes tanto a Seguridad Ciudadana como a Tráfico, que se encargaron de las labores de auxilio, de la regulación de la circulación y del aseguramiento del entorno mientras se resolvía la incidencia.

Ese despliegue encaja con las funciones que la propia Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil atribuye a sus agentes en las vías interurbanas, donde su misión incluye la vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte, así como la garantía de la seguridad de la circulación.

En la práctica, esto se traduce, en un siniestro como este, en proteger la zona, evitar nuevos riesgos para otros conductores, facilitar el trabajo de los servicios sanitarios y ordenar el paso de vehículos mientras se restablece la normalidad.

Cómo se actúa ante un siniestro

La respuesta en carretera sigue una lógica muy clara: primero se asegura el escenario y se evita que el accidente genere un peligro añadido. La DGT resume esa actuación en el protocolo PAS: proteger, alertar y socorrer. Proteger implica señalizar el lugar y crear un entorno seguro para víctimas e intervinientes; alertar supone avisar al 112 con la información más precisa posible; y socorrer exige intervenir solo si se tienen conocimientos básicos y sin poner en riesgo ni a la víctima ni a quien ayuda.

La propia DGT advierte, por ejemplo, de que no debe rescatarse a personas de vehículos inestables ni movilizar a los heridos salvo que exista un riesgo inminente, como incendio o explosión.

En un accidente con vuelco como el registrado en la CC-227, el papel de los agentes resulta especialmente importante en esa primera fase. Son quienes delimitan el área, controlan la circulación, valoran si existe riesgo añadido y facilitan que los equipos sanitarios accedan al vehículo con las mejores condiciones de seguridad posibles. La Guardia Civil incluye precisamente entre sus cometidos el auxilio a los usuarios de la vía, una función que acompaña a la regulación del tráfico y a la atención en carretera.

La valoración sanitaria

Una vez garantizada la seguridad del lugar, si no es posible descartar de inmediato lesiones, lo habitual es que los servicios sanitarios aplican una valoración primaria del paciente, basada en la secuencia ABCDE, estándar en urgencias y trauma. Ese procedimiento permite revisar, por este orden, la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico y la exposición o exploración general del cuerpo. El objetivo es detectar de manera rápida cualquier lesión o alteración que pueda comprometer la vida, incluso cuando en un primer momento los ocupantes parecen estar bien.

Después de esa primera valoración, los sanitarios deciden si basta con una observación en el lugar, si es necesario inmovilizar a los ocupantes, o si conviene proceder a su traslado para una revisión más completa.

En este tipo de accidentes, aunque las personas se encuentren conscientes y sin heridas visibles, se revisan posibles golpes, mareos, dolor cervical, contusiones internas o signos tardíos de lesión, precisamente porque algunos daños no siempre se manifiestan en los primeros minutos.

El vuelco registrado en la CC-227 no dejó, en principio, consecuencias personales graves. Aun así, volvió a demostrar que en carretera incluso los accidentes que parecen leves activan una respuesta inmediata en la que cada paso cuenta, desde el control del tráfico hasta la valoración médica de los ocupantes.