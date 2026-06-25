Antonio, usuario de Aspace Cáceres: "Me gusta mucho esta experiencia, estoy aprendiendo mucho trabajando en la Imprenta Provincial"

La inclusión laboral de las personas con discapacidad vuelve a traducirse en oportunidades reales en la Diputación de Cáceres, que mantiene activo su Programa de Inclusión para el Empleo, una iniciativa con la que la Institución Provincial busca algo tan sencillo y decisivo como abrir la puerta a una primera experiencia profesional real.

Desde su puesta en marcha en 2018, más de una veintena de personas usuarias de entidades sociales de la provincia han podido incorporarse a distintos servicios provinciales para aprender, trabajar y ganar ese bagaje previo que tantas veces se exige antes incluso de entrar al mercado laboral.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, y el diputado del Área de Gestión de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales, Alberto Ortega, visitaron este miércoles la Imprenta Provincial para conocer el trabajo que desarrollan Antonio, usuario de Aspace Cáceres, y Sebas y Josemi, de la Asociación Síndrome de Down Cáceres. Los tres realizan tareas de apoyo en la actividad diaria de la imprenta, colaborando en la preparación de paquetería, carteles, libros y otros materiales. "Me gusta mucho esta experiencia y estoy aprendiendo mucho”, explicó Antonio sobre su experiencia.

A ellos se suman Luz, de Aspace Cáceres, que trabaja como ordenanza en el Complejo Cultural San Francisco, y María, de Placeat Plasencia, que desarrolla las mismas funciones en el Complejo Cultural Santa María de la capital del Jerte. Todos forman parte de un programa que se apoya en la colaboración entre la Diputación y distintas entidades sociales para facilitar prácticas y estancias formativas en entornos laborales normalizados.

Una primera oportunidad

Durante la visita, Alberto Ortega defendió la importancia de ofrecer este tipo de oportunidades, recordando que "a las personas con discapacidad se les reclama con frecuencia una experiencia previa que, en muchos casos, nunca tienen ocasión de adquirir". En su opinión, ahí reside uno de los grandes valores del programa: permitir esa primera inmersión laboral que luego puede mejorar sus opciones de acceso al empleo.

Los resultados empiezan a dejar ejemplos concretos. Uno de los más visibles es el de Alejandro, que comenzó precisamente en la Imprenta Provincial como participante del programa y que, tras superar un proceso selectivo, logró una plaza en la Diputación. Hoy forma parte de la plantilla y es, además, una de las personas encargadas de enseñar las tareas diarias a los nuevos participantes. Su recorrido funciona como una prueba de que estas experiencias no son un simple acompañamiento puntual, sino que pueden convertirse en un puente real hacia el empleo estable.

Trabajo compartido con las entidades

La presencia de estos trabajadores en distintos centros de la Diputación es fruto de la cooperación sostenida con asociaciones como Aspace Cáceres, la Asociación Síndrome de Down Cáceres y Placeat Plasencia, además de la relación con entidades educativas que facilitan prácticas en contextos reales. Esa red de colaboración es la que ha permitido que, durante los últimos meses, varios participantes hayan pasado por distintos servicios provinciales, integrándose en dinámicas de trabajo ordinarias y no en espacios segregados.

La apuesta de la Diputación no se queda, además, en sus propios centros. La Institución Provincial viene desarrollando también el Plan Integra Plus, dirigido a ayuntamientos y entidades locales menores de 20.000 habitantes, con el objetivo de fomentar la contratación de personas con discapacidad en el conjunto del territorio. Este programa amplía así la lógica del empleo inclusivo más allá de la capital y la traslada a los municipios, donde las oportunidades laborales suelen ser más escasas y donde la inclusión encuentra a menudo más obstáculos.

Plan Integra Plus

El Plan Integra Plus se ha ido consolidando en los últimos años como una de las principales herramientas de la Diputación para extender la inserción sociolaboral a la escala provincial. La convocatoria para 2025 elevó su dotación hasta los 2,05 millones de euros, distribuidos entre 216 entidades locales y cinco entidades locales menores, mientras que la nueva convocatoria publicada para 2026 ha vuelto a incrementarse hasta los 2,5 millones de euros.

La filosofía de fondo se mantiene: facilitar a las administraciones locales recursos para contratar a personas con discapacidad y convertir ese contrato en una vía de integración social y laboral.

Con ese doble enfoque, el de la experiencia directa en servicios provinciales y el del apoyo a los ayuntamientos a través de Integra Plus, la Diputación intenta construir una política de inclusión que no se quede en la declaración de intenciones.

La idea es que la igualdad de oportunidades no dependa solo de la voluntad individual ni de la labor de las entidades sociales, sino también de estructuras públicas capaces de abrir espacio en el empleo real.

Porque, al final, la inclusión no se mide solo en discursos ni en jornadas de sensibilización. Se mide también en algo mucho más concreto: en una mesa de trabajo, en una tarea aprendida, en una nómina, en la confianza que da sentirse útil y en la posibilidad de que una primera oportunidad no sea una excepción, sino el comienzo de una trayectoria.