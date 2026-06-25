De México a Hervás: 30 emprendedores apuestan por el medio rural de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha dado el pistoletazo de salida a la XIII edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (Premios PIE PLUS), una iniciativa que este año acompañará a 30 proyectos seleccionados de entre las 40 candidaturas presentadas.

El programa, impulsado por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la institución provincial, inicia ahora una fase de formación y asesoramiento que se prolongará hasta mediados de septiembre y combinará sesiones presenciales y online. A lo largo de sus trece ediciones, por esta iniciativa han pasado ya más de 360 proyectos empresariales.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, fue la encargada de dar la bienvenida a los participantes y destacó el papel que desempeña este programa en la generación de oportunidades en el medio rural.

Galería | La Diputación de Cáceres impulsa 30 proyectos para emprender y vivir en el mundo rural / Diputación de Cáceres

"Queremos que sea una tierra de oportunidades para aquellas personas que quieran apostar por el territorio y desarrollar aquí su proyecto de vida", señaló Gutiérrez, quien puso en valor la consolidación de una iniciativa que cumple ya trece años.

La vicepresidenta subrayó además que el éxito del programa no se limita a los proyectos premiados, ya que muchas de las iniciativas participantes en ediciones anteriores han logrado consolidarse y convertirse en negocios viables en el territorio. "Tenemos la satisfacción de saber que muchos proyectos que han pasado por aquí, aunque no hayan sido premiados, están funcionando y generando oportunidades de desarrollo y de vida en nuestros pueblos", afirmó.

Emprendedores

Los emprendedores seleccionados proceden de distintas localidades, tanto de la provincia como de fuera de ella. Es el caso de Cynthia Paola Muñiz, originaria de México y residente actualmente en Trujillo, quien confía en que el programa le ayude a dar forma a su iniciativa empresarial. "Me pueden ayudar a aterrizar de mejor forma mi idea", explicó.

También participa en esta edición Jaime Amador, natural de Hervás, que decidió presentar su proyecto para contribuir al desarrollo de su entorno. "Quería dar valor a mi zona y a mi proyecto, que llegara a más gente y, obviamente, el aporte económico del premio también ayuda", indicó.

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Durante la jornada estuvo presente igualmente Alicia Lassaletta, ganadora de la edición de 2024 con un taller de luthería en Torre de Don Miguel. Lassaletta y su familia dejaron Valladolid para emprender en Sierra de Gata y compartieron con los nuevos participantes su experiencia en el programa.

La emprendedora destacó especialmente el acompañamiento recibido durante el proceso y el ambiente de colaboración generado entre los participantes. "No éramos competidores, éramos compas", recordó.

Ayudas económicas

Los seleccionados iniciarán ahora un itinerario formativo en el que trabajarán aspectos fundamentales para la puesta en marcha de sus negocios, como el diseño del modelo empresarial, la estrategia de precios, la financiación o la definición de la propuesta de valor.

Una vez concluida esta fase, un jurado elegirá los diez proyectos finalistas, que deberán defender públicamente sus iniciativas.

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Además del asesoramiento técnico y la formación especializada, los Premios PIE PLUS contemplan ayudas económicas para los proyectos ganadores. Como requisito, las iniciativas deberán implantarse en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres, darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en un plazo máximo de seis meses y mantener la actividad al menos durante un año.

Todas las personas que completen con éxito el itinerario formativo recibirán, además, una certificación oficial en materia de emprendimiento.