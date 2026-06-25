Unidad política en Cáceres para respaldar el Orgullo: "Queremos una provincia donde todos puedan amar a quien quieran"

En pleno siglo XXI, la libertad para amar a quien uno quiera sigue sin ser una realidad plena. Los delitos de odio, la discriminación y los discursos que cuestionan derechos básicos continúan afectando a quienes aman a personas que una parte de la sociedad considera todavía que no deberían hacerlo. Frente a esa realidad, la Diputación de Cáceres vuelve a posicionarse de forma pública con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora cada 28 de junio.

La Institución Provincial lleva a su pleno mensual una declaración institucional conjunta suscrita por ambos grupos políticos, un gesto con el que quiere reafirmar su compromiso con la igualdad, la libertad y el respeto a la diversidad. El manifiesto fue leído por representantes de Extremadura Entiende y Fundación Triángulo, dos entidades con una larga trayectoria en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en la región.

La portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez Morán, destacó precisamente el papel que ambas organizaciones han desempeñado durante años en Extremadura, contribuyendo, a su juicio, a "construir una tierra más justa, inclusiva y diversa". En esa línea, defendió que la Diputación quiere seguir avanzando hacia "una provincia donde todas las personas puedan amar a quien quieran y ser como quieran", siempre desde la dignidad y sin discriminación.

Una declaración que va más allá del gesto

La declaración institucional subraya el firme compromiso de las entidades locales con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación. A partir de ahí, la declaración plantea la necesidad de seguir impulsando políticas públicas orientadas a fomentar la igualdad de trato y la protección efectiva de los derechos humanos.

También insiste en que resulta necesario fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, dentro de la elaboración de políticas públicas. En ese marco, la declaración aboga por desarrollar campañas educativas y de sensibilización que favorezcan la convivencia, el respeto a la diversidad y la igualdad real y efectiva.

El comunicado añade además otras líneas de actuación concretas, como la creación de protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación, la formación del personal municipal en materia de diversidad sexual y de género, y la necesidad de poner freno a los discursos de odio que, en cualquier ámbito, contribuyen a legitimar agresiones y exclusión.

Trabajo institucional y apoyo a proyectos

Esther Gutiérrez enmarcó esta declaración en una línea de trabajo más amplia que la Diputación viene desarrollando desde hace tiempo a través de su Plan de Igualdad y de sus políticas vinculadas a la defensa de las libertades y del respeto a la diversidad. Según explicó, la diversidad sexual forma parte también de los objetivos recogidos en la agenda provincial, en conexión con las políticas de igualdad de género y con la colaboración que la institución mantiene con distintas entidades que desarrollan proyectos en la provincia.

En este sentido, recordó que actualmente hay en marcha una iniciativa vinculada a esta materia por un importe superior a los 90.000 euros, una cifra con la que la Diputación quiere respaldar de manera concreta acciones relacionadas con la igualdad, la sensibilización y la defensa de derechos.

Para la portavoz, este respaldo institucional resulta especialmente importante en un contexto en el que considera "necesario seguir reivindicando la igualdad del colectivo" y combatir cualquier retroceso en libertades básicas.

Dignidad, libertad e igualdad

La declaración institucional concluye con una reafirmación clara: la Diputación de Cáceres expresa su apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo, y recuerda que la dignidad, la libertad y la igualdad deben seguir siendo principios fundamentales en la construcción de municipios y provincias más justos, libres y respetuosos.

Ese posicionamiento cobra un valor añadido al producirse en el marco del pleno provincial, es decir, en el principal órgano político de representación institucional de la Diputación. No se trata solo de una conmemoración simbólica, sino de una declaración que busca proyectar un mensaje político claro frente a la discriminación y a la intolerancia.

En un tiempo en el que todavía hay personas que siguen viviendo el rechazo por amar con libertad, la declaración del Orgullo no resuelve por sí sola esa desigualdad. Pero sí marca algo importante: de qué lado quiere estar una institución pública cuando se habla de derechos, de respeto y de la posibilidad de vivir sin miedo. Y en esa toma de posición también se mide, muchas veces, la calidad democrática de un territorio.