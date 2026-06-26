El Seprona halla en Valdefuentes Aldicarb, un tóxico prohibido, tras detectar cebos envenenados que mataron fauna silvestre

La aparición previa de varios animales silvestres muertos con síntomas compatibles con un posible envenenamiento ha llevado a desplegar en Valdefuentes un amplio operativo de inspección en el que han participado agentes del Seprona de la Comandancia de Cáceres, Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura y el Servicio Cinológico de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil. La actuación se desarrolló en una zona del término municipal donde ya existían indicios de uso ilegal de venenos en el medio natural.

El dispositivo se enmarca dentro de las labores de vigilancia y control orientadas a prevenir el uso de cebos envenenados y a proteger la fauna silvestre. Para ello se realizó un rastreo exhaustivo con perros especializados de la Guardia Civil, adiestrados para localizar tanto cebos como cadáveres de animales.

A esa búsqueda se sumó la inspección sobre el terreno realizada por agentes especializados, apoyados además por drones para revisar zonas de difícil acceso, cubiertas y otros puntos susceptibles de ocultar sustancias tóxicas o restos relacionados con su uso.

Inspección en una explotación próxima

Como resultado de ese operativo se inspeccionó una explotación agropecuaria situada cerca del lugar en el que había aparecido el último ejemplar fallecido. En esa finca se detectaron distintas irregularidades vinculadas a la tenencia de animales y a la posesión de medicamentos de uso veterinario sin la prescripción obligatoria correspondiente.

Tras la inspección técnico-ocular y la redacción del acta, el responsable de la explotación fue informado de que las irregularidades detectadas serían puestas en conocimiento de la autoridad competente por la posible comisión de infracciones administrativas relacionadas con la normativa de sanidad vegetal, la gestión de medicamentos veterinarios y la tenencia de animales domésticos.

La actuación permitió además localizar un envase con Aldicarb, una sustancia altamente tóxica de la familia de los carbamatos. Se trata de un insecticida-nematicida que actúa provocando una sobreestimulación del sistema nervioso y que puede causar la muerte en poco tiempo.

A ello se suma su elevada persistencia ambiental, con el consiguiente riesgo de contaminación de suelos y aguas. Precisamente por su peligrosidad para la fauna, el medio ambiente y la salud pública, el Aldicarb dejó de estar autorizado para uso agrícola en la Unión Europea en 2003 y hoy figura como sustancia no aprobada y prohibida para uso fitosanitario en la UE.

Un producto prohibido que provoca síntomas neurológicos severos

La gravedad del hallazgo no reside solo en que se trate de un producto prohibido, sino en el tipo de efectos que puede provocar. Se sitúa dentro del grupo de carbamatos con alta toxicidad, capaz de generar síntomas neurológicos severos tras exposiciones elevadas.

La localización e intervención del envase ha evitado, según la propia actuación, un posible uso fraudulento de esta sustancia y los daños que podría haber ocasionado tanto sobre la fauna silvestre como sobre el entorno natural.

No es una amenaza menor, ya que el uso de venenos ilegales sigue considerándose una de las principales agresiones contra la biodiversidad, ya que no distingue entre especies objetivo y no objetivo, y puede afectar también a cadenas tróficas enteras.

El papel del Seprona

En este tipo de actuaciones, el papel del Servicio de Protección de la Naturaleza resulta central. El Seprona es la especialidad de la Guardia Civil encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones orientadas a la conservación de la naturaleza y del medio ambiente, incluidos los espacios protegidos, los recursos hídricos, la riqueza cinegética, piscícola y forestal, así como otras materias relacionadas con la protección ambiental.

Con el paso del tiempo, además, ha ampliado su especialización hacia ámbitos como el bienestar animal, la contaminación, los incendios forestales, el tráfico de especies o la seguridad agroalimentaria.

La inspección llevada a cabo en Valdefuentes vuelve a evidenciar hasta qué punto estas actuaciones requieren una combinación de medios cada vez más especializada: perros entrenados, agentes ambientales, tecnología aérea y control documental.

Pero también recuerda algo más sencillo, que el veneno sigue siendo una amenaza silenciosa en el campo y que, cuando aparece, no solo mata animales. También deja una huella profunda sobre el equilibrio del territorio que pretende habitar.