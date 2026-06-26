Cáritas dibuja un mapa desigual de la vulnerabilidad en la diócesis: Cáceres concentra la atención mientras el medio rural apuesta por la cercanía

La Memoria 2025 de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres no solo pone cifras a la pobreza y la exclusión social en la provincia. También ofrece una radiografía territorial que permite observar cómo se manifiestan las situaciones de vulnerabilidad en cada uno de los arciprestazgos de la diócesis, desde las grandes áreas urbanas hasta las comarcas más despobladas.

Durante el pasado año, la organización acompañó a 1.521 personas pertenecientes a 1.237 hogares, alcanzando a un total de 2.053 beneficiarios gracias al trabajo de 639 voluntarios distribuidos por todo el territorio diocesano. Sin embargo, la distribución de esa atención no es homogénea.

Galería | Cáritas presenta su memoria anual / Carlos Gil

La ciudad de Cáceres concentra buena parte de la actividad social de la entidad. El arciprestazgo cacereño reunió a 111 voluntarios y atendió a 2.554 personas, con 1.251 beneficiarios directos, unas cifras muy superiores al resto de territorios. La capital asume además programas específicos vinculados al sinhogarismo, la soledad no deseada o la atención a personas en situación de exclusión severa, reflejando una realidad urbana marcada por problemáticas más complejas y diversificadas.

No obstante, la memoria también evidencia que la pobreza y la vulnerabilidad no son fenómenos exclusivamente urbanos. En numerosos pueblos de la diócesis, la acción de Cáritas continúa sustentándose sobre pequeñas redes vecinales capaces de detectar situaciones de necesidad que, en muchas ocasiones, permanecen invisibles.

Montánchez, Coria y Montehermoso

El arciprestazgo de Montánchez destaca por ser uno de los que cuenta con una mayor base de voluntariado, con 118 personas implicadas. Esta elevada participación permite desarrollar acciones conjuntas y reforzar el trabajo comunitario en una comarca caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional.

Una situación similar se observa en Coria, donde 91 voluntarios atendieron a 258 personas y prestaron apoyo a 107 beneficiarios. El arciprestazgo ha apostado durante los últimos años por reforzar la visibilidad de la labor social que desarrolla mediante iniciativas divulgativas y de sensibilización dirigidas a toda la comunidad.

Catedral de Coria. / Nieves Agut

También Montehermoso mantiene una importante implantación territorial, con 78 voluntarios y 210 personas atendidas. En este caso, la solidaridad internacional y las acciones comunitarias continúan desempeñando un papel relevante dentro de la actividad del arciprestazgo.

Arroyo de la Luz, Granadilla y Valencia de Alcántara

En el entorno de Alcántara-Arroyo de la Luz, la coordinación entre las distintas Cáritas parroquiales se ha consolidado como una de las principales fortalezas. Sus 76 voluntarios acompañaron a 250 personas y alcanzaron a 297 beneficiarios, reflejando un modelo basado en el trabajo compartido y la cooperación entre comunidades.

Granadilla presenta unas cifras similares, con 51 voluntarios y 210 personas atendidas. En este territorio, la implicación comunitaria y las actividades solidarias continúan siendo fundamentales para mantener la presencia social de Cáritas en el medio rural.

Parroquia se San Ildelfonso, de Mohedas de Granadilla. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

Uno de los datos más significativos aparece en Valencia de Alcántara. Pese a contar únicamente con 12 voluntarios, el arciprestazgo atendió a 234 personas y benefició a 263, lo que evidencia una elevada carga asistencial por cada voluntario y pone de manifiesto el esfuerzo que realizan los equipos locales para responder a situaciones especialmente complejas relacionadas con problemas de vivienda, salud o aislamiento social.

El norte: Sierra de Gata y Las Hurdes

Por el contrario, Sierra de Gata registra la menor actividad cuantitativa de la diócesis, con 57 voluntarios, 23 personas atendidas y 11 beneficiarios directos. Sin embargo, la propia memoria subraya que en estos entornos rurales el acompañamiento adquiere un carácter especialmente cercano y personalizado, donde la escucha y la presencia cotidiana constituyen herramientas esenciales de intervención.

Las Hurdes representa otra realidad singular. Con 23 voluntarios, el arciprestazgo centra buena parte de su labor en la coordinación con administraciones y entidades sociales para ofrecer respuestas adaptadas a una comarca marcada históricamente por el aislamiento geográfico y la dispersión poblacional.

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Nuñomoral. / Diócesis de Coria-Cáceres

Más allá de las diferencias territoriales, la memoria refleja retos comunes a toda la diócesis. El acceso a la vivienda continúa siendo el principal factor de exclusión social y la cronificación de la pobreza sigue afectando a numerosas familias. A ello se suma el incremento de hogares monoparentales y un perfil de usuarios cada vez más joven y feminizado, en el que siete de cada diez personas acompañadas son migrantes.

Pese a ello, el documento deja también una lectura positiva: la extensa red de voluntariado continúa siendo uno de los principales activos de Cáritas Diocesana. Una estructura capilar que permite llegar a prácticamente todos los rincones de la diócesis y que convierte a las parroquias en la primera puerta de acceso para muchas personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Porque, más allá de los números, la memoria pone de manifiesto que la lucha contra la exclusión social en la provincia sigue sosteniéndose, en gran medida, sobre la cercanía, el acompañamiento y el compromiso cotidiano de cientos de voluntarios repartidos por pueblos y ciudades.