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Alimentación de calidad

La DOP Cereza del Jerte lleva salud al hospital con una donación de 100 kilos de picotas para los pacientes

Esta donación forma parte del proyecto 'Menú Gastronómico Extremeño' para introducir productos de proximidad en los centros de salud

Cajita de picotas DOP Cereza del Jerte donadas al Complejo Hospitalario de Badajoz.

Cajita de picotas DOP Cereza del Jerte donadas al Complejo Hospitalario de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

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Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha dado un paso más en su estrategia de promoción del producto extremeño vinculándolo esta vez al ámbito sanitario. El Consejo Regulador ha donado 100 kilos de picotas para los menús de los pacientes ingresados en los centros médicos del Complejo Hospitalario de Badajoz, con la idea de favorecer hábitos de alimentación saludable y de incorporar a la restauración hospitalaria un postre nutritivo, fresco y de origen extremeño.

La iniciativa se ha desarrollado este jueves, a la hora de la comida, en el Hospital Universitario de Badajoz y en el Hospital Perpetuo Socorro Materno Infantil, dentro de una colaboración entre la DOP y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. La acción se integra además en el proyecto ‘Menú Gastronómico Extremeño’, una línea de trabajo que persigue introducir en los hospitales productos de proximidad y con calidad diferenciada.

Producto de la tierra en la restauración hospitalaria

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, subrayó que una de las prioridades del consejo es "poner las picotas a disposición de los pacientes extremeños y colaborar con el sistema público de salud".

En su planteamiento, la incorporación de este fruto al menú hospitalario no responde solo a una cuestión promocional, sino también a la "voluntad de acercar a las personas ingresadas un alimento de máxima calidad", saludable y cultivado en el Valle del Jerte y su entorno.

En la misma línea se pronunció la coordinadora del Servicio de Alimentación del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Plácida Sánchez Giralt, que valoró de forma positiva la colaboración con la DOP por permitir incorporar a los menús de los pacientes un producto fresco, equilibrado y muy identificado con Extremadura. A su juicio, este tipo de iniciativas enriquecen la oferta alimentaria hospitalaria y ayudan a conectar la restauración sanitaria con los productos del territorio.

Un alimento con valor nutricional

Desde el punto de vista nutricional, la cereza destaca por su aporte de fibra, antioxidantes y oligoelementos como hierro, magnesio, potasio y calcio, además de por la presencia de varias vitaminas, entre ellas la A y la C. Esa composición convierte a las picotas en un complemento interesante dentro de una pauta alimentaria equilibrada, especialmente cuando se busca ofrecer alternativas saludables también en un entorno tan sensible como el hospitalario.

Cajita de picotas DOP Cereza del Jerte donadas al Complejo Hospitalario de Badajoz.

Cajita de picotas DOP Cereza del Jerte donadas al Complejo Hospitalario de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

A ello se suma la forma de cultivo y recolección. La DOP insiste en que el manejo tradicional del fruto en el Valle del Jerte permite que llegue al consumidor en su momento óptimo de maduración, conservando sus propiedades y manteniendo el vínculo con un modelo agrícola muy arraigado al territorio.

Qué papel desempeña el Consejo Regulador

Detrás de esta acción está el Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte, la entidad encargada de certificar el origen y la calidad del producto amparado, así como de velar por el cumplimiento del pliego de condiciones que protege la denominación. Esa función no se limita al control de la producción, sino que incluye también la vigilancia frente a usos indebidos del nombre "Jerte" y la defensa de los operadores que sí cumplen las exigencias de la DOP.

La propia entidad recuerda que solo pueden comercializarse bajo esta figura las cerezas y picotas que proceden de la zona delimitada y reúnen todos los requisitos exigidos en cuanto a variedades, características del fruto, técnicas de cultivo y recolección. Esa labor de control es precisamente la que sostiene el valor diferencial de una marca de calidad tan reconocible dentro y fuera de Extremadura.

Una DOP nacida hace más de dos décadas

La Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte dio un paso decisivo en su consolidación institucional a comienzos de este siglo. El reglamento de la DOP y de su Consejo Regulador fue ratificado por el Ministerio en 2003, mientras que el reconocimiento en el registro europeo de denominaciones protegidas llegó en 2007, cuando el nombre quedó inscrito oficialmente en la Unión Europea. Desde entonces, la DOP se ha convertido en uno de los principales sellos agroalimentarios de Extremadura y en uno de los emblemas más reconocibles del Valle del Jerte.

La donación realizada en Badajoz refuerza ahora una idea que el consejo lleva tiempo defendiendo: que un producto con identidad territorial también puede encontrar su sitio en espacios ligados al cuidado y al bienestar.

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En este caso no se trata solo de promocionar una fruta de temporada, sino de acercarla a quienes, por su situación, más necesitan una alimentación cuidada. Y ahí la picota deja de ser solo un símbolo del Jerte para convertirse también, por un día, en una forma sencilla de acompañar.

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