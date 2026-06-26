La Guardia Civil detiene a dos personas en Campo Arañuelo por el hurto de una bobina de cobre valorada en 25.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la presunta comisión de un delito de hurto en el marco de la Operación Tuljava, una investigación que ha permitido recuperar una bobina de cableado de cobre valorada en 25.000 euros y con un peso cercano a los 2.300 kilos.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando agentes de la Guardia Civil realizaban las habituales inspecciones en empresas de tratamiento de residuos de la comarca de Campo Arañuelo para comprobar que los registros de entrada y salida de materiales se ajustaban a la normativa y permitían conocer la trazabilidad de los productos.

Fue en una de esas inspecciones donde detectaron una gran cantidad de cableado de cobre nuevo, de gran grosor y sin funda, troceado y almacenado en dos sacos. El material llamó la atención de los agentes no solo por su estado, sino también por su elevado valor en el mercado.

Un metal de alto valor

La importancia del hallazgo se entendía también por su precio. El valor del cobre puede variar en función del estado en el que se entregue, aunque el cobre limpio puede alcanzar actualmente cifras cercanas a los nueve euros por kilogramo.

En el caso del cable de cobre sin procesar, como el que suele llegar a plantas de residuos antes de ser tratado, el precio acostumbra a moverse en torno a los tres euros por kilo. Esa diferencia convierte la procedencia del material en un elemento clave para detectar operaciones irregulares.

Ante esa situación, los efectivos policiales interrogaron al responsable del establecimiento sobre la procedencia del cobre y solicitaron el correspondiente registro de entrada, documento en el que debía figurar quién había realizado la entrega y cuál era el origen del material.

En ese control comprobaron que la documentación hacía referencia a una empresa ubicada en la comarca de Las Villuercas, por lo que decidieron intervenir el material hasta poder confirmar su procedencia real.

Las posteriores comprobaciones permitieron averiguar que la bobina había salido de forma ilegítima de las instalaciones de la empresa citada. A partir de ahí, la investigación fue cerrando el cerco sobre dos personas presuntamente implicadas en la maniobra.

La operación

Las indagaciones desarrolladas por los agentes permitieron relacionar a un trabajador de la empresa, que supuestamente habría firmado el documento de salida del material, con una segunda persona, antiguo trabajador de la misma mercantil, que habría sido la encargada de transportar y vender la bobina a la empresa gestora de residuos.

La operación, desarrollada por los Equipos ROCA de Navalmoral de la Mata y de Trujillo, se ha saldado con la detención de dos hombres, de 33 y 44 años, a quienes se atribuye la presunta autoría del hurto. En el dispositivo se contó además con la colaboración de la Policía Local de Navalmoral de la Mata.

El resultado más relevante de la actuación no fue solo la identificación de los sospechosos, sino también la recuperación íntegra del cobre sustraído, evitando así que el material terminara perdiendo su rastro en el circuito de compraventa de residuos.

El papel de los equipos ROCA

La Operación Tuljava encaja en la función específica que desempeñan los Equipos ROCA, unidades creadas por la Guardia Civil para prevenir e investigar robos y hurtos en explotaciones agrícolas, ganaderas y en el ámbito rural.

Estos equipos comenzaron a desplegarse en 2013 dentro del plan del Ministerio del Interior contra las sustracciones en el campo, con un enfoque muy centrado en el control de la trazabilidad de los productos robados y en la vigilancia de puntos de salida o comercialización.

Cableado de cobre recuperado por la Guardia Civil en Las Villuercas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese componente resulta especialmente importante en delitos relacionados con metales como el cobre, donde la rapidez con la que puede trocearse, trasladarse y venderse obliga a reforzar las inspecciones documentales en chatarrerías y plantas de residuos.

De hecho, el propio Ministerio del Interior ha señalado en distintas operaciones que la revisión de documentos de origen, registros de entrada y datos de entrega resulta clave para detectar irregularidades y destapar ventas aparentemente legales de material sustraído.

En este caso, fue precisamente esa labor de control la que permitió detectar que la versión reflejada en los papeles no coincidía con la realidad del material inspeccionado, abriendo así una investigación que terminó con dos detenidos y con la recuperación total de la bobina.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema conocido: la facilidad con la que un material valiosopuede convertirse en simple chatarra o desaparecer del circuito legal. En esta ocasión, la trazabilidad y las inspecciones permitieron frenarlo a tiempo, pero lo ocurrido vuelve a subrayar la necesidad de mantener una vigilancia constante.