La provincia de Cáceres mira a la India con una ayuda que busca mejorar la vida de quienes más lo necesitan: "Debemos garantizar una vida digna para todos"

La Diputación de Cáceres llevó al pleno de este mes de junio una batería de medidas que abarcan desde la defensa de la diversidad y la igualdad hasta nuevas ayudas para ayuntamientos y entidades. Pero entre todas ellas destaca una actuación con un marcado carácter social y solidario: la aportación de 18.000 euros para una instalación fotovoltaica en India, en Nueva Delhi.

Una iniciativa con la que la Institución Provincial quiere seguir reforzando su apuesta por la cooperación internacional y por el apoyo a territorios donde muchas personas siguen sin recibir unas condiciones de bienestar dignas por parte de quienes deberían garantizarlas.

Cooperación internacional

La portavoz del Gobierno provincial, Esther Gutiérrez Morán, situó esta actuación como una muestra más de una línea de trabajo sostenida en el tiempo. Según explicó, la Diputación mantiene un "compromiso claro" con la igualdad de oportunidades en aquellos países que atraviesan realidades más precarias. En su intervención dejó claro que la institución quiere seguir apoyando este tipo de proyectos frente a lo que definió como "una deriva contraria en otras administraciones cercanas".

La instalación fotovoltaica prevista en la India se enmarca así en una política que no busca solo financiar actuaciones puntuales, sino contribuir a mejorar las condiciones de vida en lugares donde el acceso a recursos básicos y a servicios esenciales continúa siendo insuficiente.

En ese sentido, la energía se plantea como una herramienta útil no solo desde el punto de vista técnico, sino también social, al ofrecer apoyo en entornos donde las infraestructuras y los mecanismos públicos de protección no alcanzan a cubrir las necesidades de la población.

Un pleno con varias líneas de actuación

Junto a esa medida, el pleno servirá también para cerrar definitivamente la tramitación del plan extraordinario de 20 millones de euros aprobado en la sesión anterior. Gutiérrez avanzó que a mediados de julio la Diputación hará efectivo el ingreso de las subvenciones correspondientes a cada uno de los municipios de la provincia, una vez completado ya todo el circuito administrativo y definidas por parte de los ayuntamientos las obras o destinos concretos de los fondos.

La portavoz destacó la importancia de ese calendario porque, a su juicio, permitirá "dotar de liquidez a las entidades locales" y facilitará que puedan poner en marcha con mayor rapidez las inversiones previstas.

Enlazó además esa agilidad con otra de las líneas que quiso poner en valor durante su comparecencia: la política de pago a proveedores de la propia Diputación, que mantiene una media consolidada de unos 18 días, algo que consideró especialmente relevante para dinamizar el tejido económico de la provincia y ofrecer seguridad a empresas y suministradores.

Ayudas y proyectos en la provincia

En el apartado de subvenciones, Gutiérrez señaló que se movilizarán más de 200.000 euros para proyectos de distinta índole impulsados por entidades y asociaciones de la provincia. Entre ellos mencionó el programa de participación cultural y vida universitaria, desarrollado junto a ambas diputaciones y la Universidad, al que la institución provincial destina 42.000 euros para actividades dirigidas al alumnado y pensadas para "reforzar el arraigo joven" con Extremadura.

A esa línea se suma otra partida de 214.000 euros para actuaciones solicitadas por ayuntamientos relacionadas con inversiones, creación de empleo o respuesta a nuevas necesidades surgidas después del reparto del Plan de Despoblamiento y Reto Demográfico.

Dentro de ese bloque, la portavoz citó, entre otras actuaciones, 72.000 euros para equipamiento de pisos tutelados, 60.000 euros para el centro ambiental La Pinajera, además de intervenciones en piscinas, cementerios y otras infraestructuras municipales.

Orgullo e igualdad

Antes de repasar el contenido económico del pleno, la portavoz anunció también una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI será conjunta entre ambos grupos políticos y que el manifiesto sería leído por Extremadura Entiende y Fundación Triángulo. Gutiérrez destacó la trayectoria de ambas entidades en la defensa de los derechos del colectivo y reafirmó el compromiso de la Diputación con una provincia donde "todas las personas puedan amar a quien quieran y ser como quieran", con dignidad y sin discriminación.

Carlos Gil

Enmarcó esa posición dentro del trabajo que la institución viene desarrollando a través del Plan de Igualdad y de su agenda provincial, y recordó que actualmente hay en marcha un proyecto vinculado a esta materia por un importe superior a los 90.000 euros.

Con todo ello, el pleno de junio dibuja una hoja de ruta amplia, pero con un mensaje de fondo muy concreto: que una diputación también puede intervenir más allá de su territorio cuando se trata de sostener principios como la igualdad, la dignidad o el acceso a unas condiciones de vida más justas.

Y en esa idea, la instalación fotovoltaica en India, lejos de ser una ayuda puntual, se presenta como una manera de recordar que la solidaridad institucional también se mide en cómo responde una administración ante realidades que otros siguen dejando de lado.