¿Conoces la infraestructura de la que depende buena parte del campo cacereño? Este avance quiere mantenerla en marcha

Pocas infraestructuras resultan tan determinantes para el territorio como aquellas que garantizan que el agua llegue donde hace falta. En el caso de la Zona Regable del Alagón, esa función vuelve ahora al centro del debate tras la adjudicación del contrato de explotación, mantenimiento y conservación de una red esencial para el regadío cacereño.

La nueva adjudicación del contrato de explotación, mantenimiento y conservación de la Zona Regable del Alagón refuerza el peso de una infraestructura esencial para buena parte de la actividad agrícola del norte de la provincia de Cáceres.

El servicio ha sido adjudicado a la unión temporal formada por Gévora Construcciones e Inyges Consultores, dentro de un procedimiento impulsado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de una red que resulta decisiva para el abastecimiento de agua de riego y para la estabilidad del sector agrario en su área de influencia.

El contrato se enmarca dentro de las competencias de gestión que el organismo de cuenca mantiene sobre esta zona regable. La actuación se centra en asegurar la operatividad de las instalaciones, su conservación y la respuesta técnica necesaria para un sistema que exige vigilancia constante sobre canales, elementos de regulación, estaciones de control y redes de distribución.

Una infraestructura estratégica

Más allá del mantenimiento ordinario, este tipo de contratos afectan directamente a una infraestructura que condiciona la actividad de miles de hectáreas de regadío en la provincia. La lógica es sencilla: cuando la gestión hidráulica funciona, el agua llega con más seguridad, menos pérdidas y mayor capacidad de adaptación a las exigencias del campo.

Cuando falla, las consecuencias se trasladan de inmediato al rendimiento agrario, a los costes y al equilibrio económico de las explotaciones. La gestión eficiente del agua, en un contexto de creciente presión sobre el recurso, se ha convertido en uno de los factores centrales para sostener la competitividad agrícola y mejorar la sostenibilidad ambiental del regadío.

Qué es la Zona Regable del Alagón

La Zona Regable del Alagón constituye uno de los grandes sistemas públicos de regadío del norte cacereño, articulándose en dos grandes ámbitos: la margen izquierda del río Alagón, con una superficie inicial regable de 18.450 hectáreas, y la margen derecha, con otras 15.600 hectáreas.

En conjunto, la zona supera así las 34.000 hectáreas iniciales de regadío, repartidas en distintos sectores y vinculadas a varios términos municipales de la provincia.

En el caso de la margen derecha, la titularidad de las infraestructuras corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que la Confederación Hidrográfica del Tajo venía asumiendo su explotación, mantenimiento y conservación hasta que parte de esa gestión fue encomendada a la comunidad de regantes mediante convenio en 2020.

Canales, sectores y modernización

La importancia de esta red no se limita a su extensión. También se explica por la complejidad técnica de su funcionamiento. La red incluye canales principales, acequias y sectores de distribución sobre los que se han venido planteando actuaciones de modernización, reparación y mejora para reducir pérdidas de agua, corregir deterioros y ganar eficiencia.

El Ministerio ha tramitado en los últimos años distintos proyectos vinculados a la modernización de acequias principales y a la reparación de tramos del canal principal, especialmente en la margen izquierda.

Esa necesidad de modernización ayuda a entender el peso de un contrato como el ahora adjudicado. No se trata solo de conservar lo existente, sino de sostener una red que sigue siendo básica para el regadío provincial y que necesita continuidad técnica para responder a un escenario agrícola y climático cada vez más exigente.

La adjudicación conocida estos días no cambia por sí sola el futuro del campo cacereño, pero sí recuerda que detrás de cada hectárea regada hay una infraestructura compleja, costosa y silenciosa de la que depende buena parte del pulso económico del territorio. En el Alagón, el agua no solo riega cultivos, también sostiene una forma de vida que, para seguir siendo viable, necesita que todo lo demás funcione.